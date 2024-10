Feria del empleo en Victoria, oferta 900 vacantes y refrenda apoyo a grupos vulnerables

-Resalta secretario Gerardo Illoldi propósito humanista de las ferias del empleo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 17 de 2024.- Más de 900 vacantes laborales se ofertaron durante la Feria Nacional de la Inclusión Laboral Victoria 2024, realizada este jueves en el Polyforum de la capital del estado, donde acudieron personas de grupos vulnerables con algún tipo de discapacidad, así como recién egresados en busca de un empleo digno con derechos laborales garantizados.

El evento fue presidido por el secretario del Trabajo y Previsión Social Gerardo Illoldi, quien dio la bienvenida a las y los participantes, a los ofertantes de empleo así como a las personas que acudieron en búsqueda de una oportunidad laboral.

“La importancia del Servicio Nacional del Empleo, un esfuerzo en Tamaulipas que se promueve con especial dedicación a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, alineada con la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya, en un mundo cada vez más dinámico donde las oportunidades de empleo cambian rápidamente, se vuelve fundamental contar con mecanismos que permitan conectar a quienes buscan empleo, con aquellas empresas que ofertan trabajo seguro, digno y con todas las garantías conforme a la ley” señaló.

“En este sentido el Servicio Nacional del Empleo no es solamente una herramienta administrativa que contribuye a mejorar la calidad de vida de nuestra población y a fortalecer la economía de la región, pues no solo responde a las necesidades del mercado laboral, si no a la política humanista en beneficio de las familias tamaulipecas”, agregó el secretario del Trabajo.

Esta feria del empleo brindó atención especial a personas con algún tipo de discapacidad y se ofertaron oportunidades laborales en empresas de capital privado así como en dependencias gubernamentales con salarios desde los 7,552 hasta los 32 mil pesos mensuales.

El evento contó con la presencia del subsecretario de Empleo y Previsión Social Abelardo Flores Mendoza; el subsecretario de Trabajo y Conciliación, Mario Mireles Salas; la directora general del Servicio Nacional del Empleo, Beatriz del Toro Cázares; Oscar Azael Rodríguez Perales director del INJUVE, Sandra García Rodríguez, jefa de Recursos Humanos de Foly, así como el director general del Centro de Conciliación, Ives Soberón.