Dialogando

Tres diputados azules “chiflados y embusteros”

Por Roberto Olvera Pérez

No tiene mucho que empezó la 66 Legislatura Local en Tamaulipas, donde Morena y sus aliados tienen mayoría absoluta; sin embargo la oposición ni se ve ni se nota y mucho menos hiede, sobre todo los panuchos que más que nada quieren estar pegados a la ‘chuleta con carnita’. Particularmente nos referimos a los tres panuchos “chiflados y embusteros”, es decir, Gerardo Peña Flores, Vicente Verástegui Ostos e Ismael García Cabeza de Vaca, quienes ni aportan ni hace nada por las y los tamaulipecos; más bien siempre se han servido del pueblo.

El primero para empezar ni es tamaulipeco, es nativo de Monterrey, Nuevo León, así pues que se pude esperar de él; además ha sido eterno aspirante a la alcaldía de Reynosa y nunca llegó, así como aspirante a cargos legislativos y tampoco ha ganado en el terreno electoral, todo lo ha conseguido por la vía plurinominal y en base a su amistad con el ex gobernador Francisco “N”.

Vicente Verástegui Ostos ha sido lo que ha querido y gracias a su hermano, desde presidente municipal, diputado local y federal y otra vez diputado local por la vía plurinominal, donde en estos últimos días (fabricó) un secuestro que la verdad nunca la hubo, así lo informó la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas en un comunicado. Ah, y como condenaron tal acontecimiento, insisto, que nunca la hubo, desde el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, el mismo Ismael García Cabeza de Vaca; obviamente su hermano y familia, exigiendo a las autoridades de Tamaulipas que lo buscaran y lo encontraran por donde fuera, por lo que fue más ruido y pocas nueces. O simplemente fue una cortina de humo.

Ismael García Cabeza de Vaca, es otro que ha probado las mieles del presupuesto tanto local, estatal y federal. Ha sido regidor y senador, también gracias su hermanito el ex gobernador ‘chicano’ Francisco “N”, el cual tampoco ha ganado una elección en el terreno electoral. Actualmente es diputado local por la vía ‘pluri’ y no se había presentado desde que inicio la nueva legislatura porque al parecer lo iban a detener, pues trae orden de aprensión, quien en esta última sesión se presentó con amparo en mano y su abogado de cabecera por si las dudas. O sea, “el miedo no anda en burro”; por eso estos tres diputados locales son unos “chiflados y embusteros”

NOTAS CORTAS

1.- Cambios de delegados.Tras la llegada de la flamante presidenta de la Republica, Claudia Sheinbaum Pardo al poder, siguen los cambios en las diferentes delegaciones federales existentes en todo el país, por lo que no se diga que ocurra pronto aquí en Tamaulipas, sobre todo en lo que corresponde a la de Bienestar Social y ya se empiezan a escuchar por ahí varios nombres. Pendientes.

2.- La pregunta de la columna es: ¿Cuándo vendrá a Tamaulipas la presidenta Claudia Sheinbaum para anunciar las obras de programas de Bienestar y de infraestructura, acordadas con el gobernador Américo Villarreal Anaya?

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.