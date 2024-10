Inauguran el Segundo Congreso Internacional de Ciencias Veterinarias y Producción Animal

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 14 de 2024,. En el marco del 67 Aniversario de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, el Secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, asistió en representación del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, a la inauguración del Segundo Congreso Internacional de Ciencias Veterinarias y Producción Animal 2024, y la firma de Convenio de Colaboración Académica para el Proceso de Evaluación con Fines de Acreditación.

Durante su mensaje, Antonio Varela Flores dijo que es un honor poder constatar el inicio de la celebración del 67 Aniversario de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia “Dr. Norberto Treviño Zapata”, hablar de la facultad, es hablar de la historia de Tamaulipas, que ha formado profesionistas de calidad con gran sentido humano y responsabilidad ante la sociedad tamaulipeca.

“De esta institución han surgido medios veterinarios zootecnista que en el ejercicio de su libre profesión han destacado en el cuidado de diferentes especies domésticas, en la cría desarrollo y explotación, así como en el cuidado y manejo de animales silvestres donde han participado en diferentes programas de protección y domesticación de especies animales”, refirió el

Varela Flores comentó, “con preocupación vemos que se está perdiendo el relevo generacional entre los profesionistas, y no se diga en el campo, por ejemplo, nuestros extensionistas que andan en el altiplano, los productores que ellos atienden andan entre 60 y 70 años de edad, entonces para poder motivar el relevo generacional en el campo necesitarnos motivarlos con médicos veterinarios que vean que habrá una oportunidad de crecimiento en las especies menores”, refirió el funcionario estatal.

Por su parte, Dámaso Anaya Alvarado, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, resaltó que en el aniversario de la facultad se entrelazan muchos recuerdos, “nuestra evolución como institución y el compromiso hacia el futuro no solo de nuestra facultad, si no del gremio de médicos veterinarios en general, es el espacio que me permitió descubrir la enorme responsabilidad y el profundo privilegio que implica trabajar por la salud animal y el desarrollo sostenible de la producción pecuaria”.

El rector de la máxima casa de estudios manifestó que ha sido testigo de la transformación de esta facultad desde sus primeros años, hasta el brillante presente que actualmente tiene esta institución de medicina y veterinaria, que ha respondido con dedicación y entrega a las exigencias del entorno local, nacional y global, “hoy en el marco del 67 aniversario también inauguramos el Segundo Congreso Internacional de Ciencias Veterinarias y Producción Animal 2024, que se convierte en un espacio de encuentro entre la ciencia, investigación y la práctica”.

Mientras que el director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Flaviano Benavides González, destacó que han trabajado todo el año para hoy ser testigos del convenio que se firmó con el Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia (CONEVET), al ser el organismo encargado de certificar la calidad educativa de la medicina veterinaria y zootecnia.

Así mismo, explicó que con esta certificación estarán cumpliendo con un programa educativo de calidad, el estar acreditados proporciona certeza a la sociedad sobre los recursos humanos que aquí formamos, así como los servicios que se ofertan al público.

Durante el evento estuvieron presentes José Manuel Silva Ramos, presidente del Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, A.C. (CONEVET); Rosa Issel Acosta González, secretaria académica de la UAT; Jesús Gutiérrez García, director del Sistema TIF Nacional SENASICA; Homero García de la Llata, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas; José Guerrero Gamboa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, además de alumnos, docentes, administrativos de la facultad e invitados especiales.