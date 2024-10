Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Asamblea Informativa de Morena en Tamaulipas

*Abarrotado de guindas el Polyforum de Victoria

​El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Tamaulipas, al frente Marcos Zuviri Rivera, llevó a cabo este domingo 13 de octubre al medio día su Asamblea Informativa, donde se resaltaron muchos triunfos que se tenía que celebrar y más que todo vitorear su registro como partido político en México.

Ahí se alabó el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en el 2018 y que deja un legado en el país; después la de Américo Villarreal Anaya en nuestro estado en el 2022, y más recientemente la de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, en junio de este año en curso y todo para continuar el Segundo Piso de la Cuarta Transformación en México, entre otras victorias más.

​Desde muy temprano, simpatizantes y militantes de Morena de todo el estado se dieron cita al Polyforum Victoria para participar en esta Asamblea Informativa. Este evento conmemora una década desde que Morena obtuvo su registro como partido político en México.

Ahí se subrayó que Morena protegerá el legado de Andrés Manuel López Obrador y apoyará el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, quien encabeza la siguiente fase de la 4T. Además, se relanzó el periódico Regeneración como un medio para combatir la desinformación y las campañas de noticias falsas.

Se reseñó que muchos comenzaron su lucha casa por casa, prácticamente sembraron la semilla de este instituto político formando una historia de Regeneración Nacional desde Tamaulipas. Militantes y simpatizantes reafirmaron su compromiso con el partido y alzaron la voz por un futuro de justicia e igualdad.

Se subrayó que los principios de Morena: “No mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, han sido fundamentales para avanzar. La historia de Morena no se detiene aquí, se advirtió, señalando que se continúa trabajando por un futuro de prosperidad.

Se reafirmó el compromiso de Morena con la honestidad y cercanía al Pueblo, mientras avanza hacia una reorganización interna para consolidar su papel en la Transformación del país.

La representación abarcó desde los cuatro puntos cardinales de Tamaulipas, es decir, desde Nuevo Laredo hasta Tampico, y desde Matamoros hasta el altiplano tamaulipeco, pasando por el centro del estado, Ciudad Victoria. Todos presentes, con sus comitivas, alcaldes y legisladores de Morena.

Entre los asistentes, se encontraron liderazgos de diversos distritos, como José Alberto Granados Favila, más conocido como Beto Granados, de Matamoros; Laura Verónica Peña Martínez, de Guerrero; Nataly García Díaz, de Díaz Ordaz; Ernestina “Tina” Perales, de Camargo; Verónica Adriana Aguirre de los Santos, de San Fernando; Práxedis Guajardo Reyna, de Hidalgo; María Isabel Ríos Tovar, de Villagrán; María Dolores Mansilla Huerta, de Mainero; Gaudisela Ramírez Zavala, de San Carlos; Corina Esther Garza Arreola, de Jiménez; Glynnis Georgina Jiménez Vázquez, de Soto La Marina; Jorge Humberto Hinojosa García, de Casas; Sindy Paoleth Monita Ramírez, de Palmillas y Manuel Báez Martínez, de Jaumave.

También Martha Patricia Chio de la Garza, de Mante; Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, de González; María Noemi Sosa Villarreal, de Aldama; Armando Martínez Manríquez, de Altamira, quien fue muy aplaudido; Erasmo González Robledo, de Madero; legisladores como Gabriela Regalado Fuentes, de Nuevo Laredo; Humberto Armando Prieto Herrera, de Reynosa; Judith Katalyna Méndez Cepeda, de Victoria; Francisco Hernández Niño, de Tula y Alberto Moctezuma Castillo, de Mante; algunos fundadores como Enrique Yáñez y Omar Isidro Medina Treto, así como el Consejero Nacional en primera fila, el Reynosense Samuel Badillo Amador, quien fue muy saludado en el evento, pues saben que hace sinergia con los altos mandos del morenismo y otros más, quienes reafirmaron su compromiso con el movimiento. La unidad y la fuerza de Morena en Tamaulipas son innegables.

NOTAS CORTAS

​1.- Por cierto, el que no le afloja el ritmo del trabajo, es el Secretario de Salud en la entidad, Dr. Vicente Joel Hernández Navarro, pues este fin de semana pasada lo dedico visitar los municipios del sur del estado como Tampico, Madero, Altamira y González y lo hizo con el fin de establecer una coordinación permanente con los alcaldes e impulsar acciones de salud que beneficien a las y los tamaulipecos con mejores servicios y atención humanista como lo indica el gobernador Américo Villarreal Anaya.

​2.- La Feria Tamaulipas 2024 sigue en su apogeo y continúan sus actividades. Ven y disfruta lo que ofrece los stands de las diferentes Secretarias y los municipios, su grandeza y riqueza. Solo quedan 6 días de fiesta.

​3.- Por cierto, lo del secuestro del diputado panista de Xicoténcatl que nunca lo hubo, muchos lo catalogan como excelente para el circo, maroma y teatro. Y le dicen aun, échate otra de vaqueros o de rápido y furioso.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.