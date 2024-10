EN OPINIÓN DE

POR: FERNANDO INFANTE HERNANDEZ

El gobernador AVA presentó su Plan Estatal de Desarrollo en la capital del estado ante la clase política tamaulipeca y legisladores de los diferentes niveles…Son dos los años que tiene en el poder la cuarta transformación en Tamaulipas con todo el respaldo que en la parte final de su sexenio le ofrendó AMLO y con todo el apoyo de la nueva presidenta CLAUDIA SHEINBAUM en los albores de su administración…

En tan importante ceremonia, hizo acto de presencia la alcaldesa de Soto la Marina GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ quien pudo saludar de manera personal al gobernador…La verdad es que se siente desde el pasado uno de octubre un notable cambio en la parte afectiva del lado del gobernador del estado hacia Soto la Marina y es que ahora preside la administración local una de las suyas en el tema político y en el sentido de la gobernanza…Tiene AMERICO VILLARREAL ANAYA desde el uno de octubre una aliada aquí en este municipio con todo lo que esto genera…Pues el Lic. ANTONIO LOZANO RAMÍREZ viene fungiendo como el responsable del equipo de Bomberos de este municipio y es que así lo dispuso la alcaldesa GLYNNIS…Igual de cierto es que el Prof. JORGE MEDINA VÁZQUEZ recibió cargo municipal como jefe de panteones…Tiene JORGE MEDINA bajo su responsabilidad la operatividad de los dos panteones de la zona urbana así como, el del poblado Tampiquito…Igual de cierto es que la política municipal no termina nunca…En Soto la Marina se habla y se vive de manera diaria el tema de la grilla como si al nacer la mayoría de los marsoteños trajéramos insertado en nuestro cerebro el chip de la política…De ahí la importancia que reviste el darles jugada a los diferentes equipos que jugaron en el proyecto ganador del pasado mes de junio…Cada equipo y cada corriente tienen su particular peso e importancia dentro del desarrollo de un proceso electoral y no se puede escatimar el aporte de nadie en una campaña pues en ocasiones el equipo más pequeño de simpatizantes define una elección cuando esta tiene un desenlace muy cerrado o con una diferencia mínima…Igual de cierto es que por decir en el equipo de la marca MEDINA están al acecho y cazando posibles participantes que jugaron en el mes de junio en su contra pues van a tratar de atraer a los más que se puedan para futuros pleitos electorales…Igual de cierto es que la marca MEDINA por ahora no pasa por sus mejores momentos, pero de que van a seguir terqueando en la política de eso podemos estar completamente seguros…En la marca JIMENEZ está y depende en demasía que los MEDINA revivan como en sus viejos tiempos o de plano los borran del mapa político de Soto la Marina…Todo esto va a depender en gran parte de las acciones sociales comunitarias y del tamaño de los amarres políticos que en la casa JIMENEZ se lleven a cabo a corto plazo…Por lo pronto se percibe que los JIMENEZ tienen todas las condiciones a su favor y es que son aliados del gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA así como de la presidenta de la república CLAUDIA SHEINBAUM y estos apoyos son como para borrar del mapa político a todo aquel que se les ponga en contra siempre y cuando lleven a cabo una cirugía política con bisturí altamente profesional…En otro orden de cosas el coordinador del ITEA para Abasolo y Soto la Marina LUIS FELIPE RODRIGUEZ POSADA sigue entregando excelentes resultados en su gestión y anuncia que más personas de la tercera edad están por recibir sus certificados de primaria y secundaria en estos próximos días…La politiquería va a estar siempre en contra de los que trabajan y entregan buenos resultados, esto es normal, pero la realidad es que LUIS FELIPE en un trabajo en equipo con la demás gente de la dependencia estatal a su cargo ha logrado mejorar los resultados educativos de la coordinación a su cargo, respecto a como la recibió…El tema de los delegados municipales está sacando chispas en algunas comunidades rurales en las que varios equipos con diferencias entre sí, apoyaron a la hoy alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ y por ello se sienten todos ellos, con derecho a ser tomados en cuenta para tal cargo…Los delegados son los ojos y los oídos de los presidentes municipales en turno de ahí lo delicado de las designaciones que están por hacerse en fechas cercanas…Pero igual la presidenta municipal para estas fechas debe de tener un diagnóstico certero y claro sobre las ventajas o desventajas que acarrearían algunas de estas designaciones rumbo a las delegaciones municipales…En este tema de los próximos delegados municipales va a tener y mucho que ver el rol que jugará el secretario del ayuntamiento SERGIO RUIZ BALANDRANO pues estos cargos por su naturaleza son cien por ciento políticos y como la política nunca se termina, pues de ahí lo relevante de quienes van a ser los palomeados desde la alcaldía para tales espacios…Igual de cierto es que la mayor parte de los funcionarios que están a cargo de las delegaciones estatales de Soto la Marina están con el Jesús en la boca y es que no saben a quienes o cuando les llegará la barredora desde la capital del estado…Pero de que algunos o la mayor parte se van a ir es casi seguro….Igual de verdad es que en estos casos y por experiencia se los digo, todos aquellos que causen baja de sus puestos en automático se convierten en adversarios del sistema político y de gobierno en turno…Nada más normal que este tipo de reacciones…Es cien por ciento seguro de esperarse y es que tampoco es que cuando les llegue la orden de entregar la oficina se van a echar en brazos del sistema que una vez los encumbró y de igual manera los botó…Reacciones normales…Nada que antes no se haya visto…El compadre ALEJANDRO VILLARREAL RAMÍREZ y CLAUDIO REYNA GARCIA jugaron un papel crucial en el cuarto de guerra de la entonces candidata GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ de ahí que se espere que les está yendo o les va a ir muy bien…Merecido se lo tienen y es que trabajaron día y noche en el cuarto de lucha electoral, sin el menor de los descansos…Digo esto porque los que tienen la milla corrida en la política saben muy bien que en una campaña no solamente es lo de las caminatas y las porras…Una parte por demás importante para que se ganen las luchas electorales se tiene en los cuarteles de las campañas en donde los números, las promociones y las estadísticas van marcando el sendero de un desenlace electoral…Es decir, en los cuarteles de guerra o en los llamados Bunker de las campañas se juega también una lucha política descomunal y a ese tipo de temas no cualquiera le entiende…Y la realidad es que en la campaña de GLYNNIS se la rifaron con todo…En ese sentido también sería injusto no mencionar el aporte de XAVIER MOLINA quien a la operación electoral le entiende muy bien, es más, le entiende de sobra merced a la experiencia política que ha ido adquiriendo de la mano de RICARDO GAMUNDI ROSAS y su consultoría electoral…En otro orden de ideas, CHUY PALOMO viene fungiendo como subdirector de eventos especiales del ayuntamiento a la orden directa de JESSICA DELGADO GUTIÉRREZ la titular de esta dependencia local…También les comento que el jovenazo NEY TAVARES RODRÍGUEZ se desempeña como pez en el agua en la dirección de prensa en la que está a cargo, el también joven LUIS HINOJOSA…Es bueno, es más, políticamente es correcto que la dirección de prensa local esté llena de jóvenes expertos, en los temas digitales y del mundo electrónico pues estas son las herramientas de comunicación globales de actualidad…Pero igual de importantes es que los encargados de prensa de los gobernantes de hoy en día sean atentos con los periodistas de la vieja guardia, esos que como dice el dicho tienen la milla corrida y que se hicieron en la calle o en las entrevistas de banqueta y es que más sabe el diablo por viejo que por diablo…Por otro lado es cierto que la administración de Soto la Marina vive una fiebre de funcionarios muy jóvenes que están disfrutando tan maravillosa oportunidad que se les ha presentado dentro de la función de gobierno y pues lo ideal sería que aprovechen esta coyuntura al máximo, para que en próximos tiempos sigan construyendo su futuro dentro de la arena gubernamental…Por cierto TADEO HINOJOSA ARELLANO es el nuevo jefe de compras en el gobierno de GLYNNIS…

De igual manera déjeme le comento que la buena amiga GISSELE LARA es la nueva directora de Deportes en nuestro municipio…GISSELE es una muy destacada futbolista que ha representado a nuestro país en su posición de portera…Cien por ciento de sangre marsoteña…