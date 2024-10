ANA LUISA GARCÍA G.

< La Rebelión de los Ediles victorenses

En la postura de oposición, asumida por una parte de los integrantes del Cabildo Victorense a los nombramientos propuestos por el alcalde Eduardo Gattás, sólo podemos percibir intereses personales de los ediles y no los de servir a los victorenses. Por lo pronto esa postura no logró impactar en las labores del servicio público y el municipio pudo cumplir con sus encomiendas.

Hay que mencionar que los ediles que se negaron aprobar la propuesta del alcalde, no sólo son de oposición (PAN y PRI) sino también de Morena, y se cumple el refrán, cuando la perra es brava hasta a los de casa muerde.

La circunstancia es que el Presidente municipal tiene una propuesta y los regidores tienen otra. Es atribución del alcalde de acuerdo al Código Municipal el proponer 7 de los nombramientos, que son los más importantes, de igual forma también el Jefe Edilicio puede destituirlos. Mencionamos este último punto para mejor comprensión del papel y responsabilidad que atañe a la primera autoridad.

Dicho de otra manera, la postura de los regidores es incomprensible e invasiva, porque pretende asumir funciones que no le corresponden. En este caso el Reglamento Interior del Ayuntamiento de Victoria en el Art. 5º, indica que es el alcalde el que podrá proponer a las personas que él considere aptas para esos puestos, pero los señores regidores tienen otra propuesta diferente, sin embargo no hay ley que los respalde en ese propósito.

Los puestos a los que se refiere el Art. 5º , son los secretarios, el tesorero, los diferentes Directores y Coordinadores de la Administración Municipal, esto incluye al DIF Victoria, así como a los titulares de Tránsito y Seguridad Pública, asimismo está en las atribuciones del alcalde proceder a su remoción en caso de justificarse.

Los nombramientos restantes son a criterio del Jefe Edilicio y no necesitan pasar por el Cabildo, lo que hizo Gattás fue designar y ratificar a los que no deben pasar por Cabildo, los ediles por su parte se oponen a los 7 propuestos y se manifestaron a favor de votar por otros.

Los opositores al alcalde Gattás pretendieron con su oposición paralizar ciertas funciones de los servicios públicos, incluso así lo declararon en entrevista periodística radiofónica, lo cual no lograron y este jueves por actuación del alcalde y la 1er síndico, los servicios del municipio no se paralizaron, trabajaron con normalidad.

El servicio de recolección de basura era uno de los que amenazaba con no operar, pero no fue así, en general todo operó con normalidad, lo que no hubo fueron pagos. Quedó claro, que los ediles opositores atienden a otros intereses no afines al presidente municipal, y ajenos totalmente al espíritu que debe mover el servicio público.

MÁS EFICIENCIA Y MENOS CORRUPCIÓN EN EL ESTADO.- Tamaulipas es hoy líder en confianza entre los gobiernos estatales en México, al lograr el primer lugar en el país, además de conseguir una disminución de la percepción de

corrupción entre los habitantes de esta entidad, al pasar de un 82.8% a un 77.4%, esto de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023 (ENCIG 2023).

Estos resultados son manifiestos en la evaluación de 2 años del gobierno de la transformación, ocasión en que la titular de la Contraloría Norma Angélica mostró eficiencia en el manejo de recursos federales, de acuerdo con informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF 2023)”.

La contralora gubernamental, afirmó que en dos años, Tamaulipas se ubicó en el 4º lugar nacional, con un 87% de satisfacción en trámites y servicios gubernamentales. Por lo que hace a la percepción de calidad en la atención gubernamental, el estado logró el tercer lugar nacional, con un 87.5% de ciudadanos satisfechos con el trato recibido.

Estos datos, agregados a la declaración del gobernador Américo Villarreal Anaya en el sentido de que no debe de haber subejercicios en la actual administración, precisan los objetivos y rumbo que tiene la actual administración para dar resultados a los tamaulipecos.

“REVERDECERÁ” EL PVEM CON GEÑO Y BLANCA.- Una bocanada de oxígeno le llegó al Partido Verde en Tamaulipas con la incorporación de elementos con vocación de servicio y con trabajo político.

Nunca como ahora el PVEM había logrado reunir gente con trayectoria, y formación política, es el caso de Eugenio Hernández Flores, Blanca Anzaldúa Nájera, Manuel Muñoz Cano y ahora José Luis Mata Blanco al frente del comité municipal del partido en Victoria, de tal manera que ese instituto político parece encaminado a vivir tiempos mejores.

En ese marco Eugenio Hernández Flores, secretario de Operación Política del PVEM presentó un plan de reforestación para Tamaulipas, en el que tienen como meta plantar 200 mil árboles en dos años y medio. El proyecto propone designar un padrino para cada uno de ellos, esto significa que será el responsable de su cuidado, en pocas palabras cada floresta tendrá nombre y apellido para asegurar su desarrollo.

La estrategia diseñada incluye la participación de comités municipales, coordinadores locales, sociedad civil, miembros del partido, profesores, enfermeras y escuelas, todos unidos en un haz de voluntades para alcanzar las metas trazadas.

Los organizadores traen una idea clara que tomará en cuenta las características de cada zona, elegirán especies nativas como encinos, ébanos, huizaches, pinos y árboles frutales tomando en cuenta la vocación de la tierra, esto es el grado de humedad y condiciones climáticas.

El plan de trabajo contempla la creación de un vivero que producirá 100 mil árboles anualmente y será puntal importante del programa de reforestación.