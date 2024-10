Por: Raúl Terrazas Barraza

Proyectos para el 2025

Porque administrar bien los recursos públicos, es asunto de conocimiento y deber, en especial aquellos que ya se tienen en la entidad productor de la gestión realizada en su tiempo y planear con visión y determinación los que puedan conseguirse para el siguiente año fiscal dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, es que, el Gobernador de la entidad, Doctor Américo Villarreal Anaya, se reunió con los Secretarios de su Gabinete este jueves.

Dijo que, el inejercicio de los recursos aprobados, autorizados y radicados en la entidad, es un pecado, por ello es que, los secretarios del de la administración estatal deben de emplear de manera eficaz y eficiente, los presupuestos etiquetados para el desarrollo de acciones a favor de las y los tamaulipecos.

El mandatario sabe que el subejercicio implica que, los recursos no usados deben de reintegrarse a la Federación, de dónde provinieron, cualquiera que haya sido el ramo financieros que los radicó en la entidad, por tanto, caer en esa acción implica pecado mortal.

Quedan poco menos de tres meses para que en todas las áreas que tienen fondos federales, los recursos puedan aplicarse, por ello es que, el Gobernador analizó junto con los Secretarios de su Gabinete las condiciones que existen en cada área y tomar una decisión ya para que no haya reintegración, menos, cuando en la entidad se requieren inversiones para atender necesidades en todos los órdenes.

Villarreal Anaya dijo que había pedido a sus colaboradores un informe sobre el uso y la aplicación de los recursos, para definir una estrategia que permita el uso de acuerdo a la normatividad existente para los recursos públicos y que, todo sea ejercido.

Además de los recursos que están en la entidad, también en la reunión trataron la elaboración y presentación de grandes proyectos que pueden ser respaldados por el Gobierno de la República con recursos del Presupuesto de Egresos del próximo años, el 2025, mismo que, ya se analizará en la Cámara de Diputados y deberá de ser aprobado antes de que concluya el período ordinario de sesiones de este año, es decir, antes de mediados de diciembre.

No debe ser difícil para las dependencias, en especial la de Obras Públicas, Bienestar, Educación, Salud, Recursos Hidráulicos, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Economía, que pueden desarrollar proyectos de gran calado o bien complementarios a programas y obras que ya existen y deben de extenderse para mejorar.

En el caso de Obras, es necesario un proyector carretero que permita mejorar las rúas de Tamaulipas, porque, a pesar de ser necesarias para el comercio nacional e internacional, desde hace decenas de años que no hay un gran proyecto de modernización carretera, los que se dieron, fueron por necesidad urgente de reparación y solo fueron tramos.

Urge la rehabilitación de todas las carreteras y concluir algunas obras adicionales el paso alto de la carretera Victoria Monterrey, en el Poblado Magueyes que está abandonado desde hace más de 10 años.

Son también necesarios pasos elevados y pasos a desnivel en las entradas de todas las ciudades de Tamaulipas, acción que las hará más modernas y entrar a la dinámica de las de otras entidades que llevan una ventaja descomunal, por ejemplo debe de hacerse un paso alto en la carretera Victoria Mante en su cruce con la de Rumbo nuevo, para evitar accidentes y riesgos innecesarios a los automovilistas.

También ampliaciones en las laterales para aquellos tramos en los que existe mucho movimiento vehicular porque salen de la carretera o se incorporan a ella en forma intempestiva.

Por lo pronto, todas las áreas de la administración estatal, a recomendación expresas del Gobernador Villarreal Anaya, tienen que evitar el pecado mortal, desde una perspectiva presupuestal, de caer en el inejercicio y el reintegro de recursos públicos que ya están en el estado.

Los otros

El nunca bien ponderado reynosense, Ismael García, ya tiene fuero, porque protestó como Diputado plurinominal debido a una orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero, no se ha presentado a laborar ojalá la apliquen la de regla para los trabajadores de que, si no van en tres días les levantan un acta administrativa o les descuentan los días no laborados.

Por aquello de que, para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, se escucha muy bien que un expanista le pida al mini-panista que se ponga a trabajar, aunque la gran duda es que, el Diputado Plurinominal sepa trabajar como Legislador dado que, su paso por el Senado fue más de pena que de trabajo.

La Feria Tamaulipas 2024 está en marcha, fue inaugurada por el Gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya y su esposa la Doctora María de Villarreal, se espera que tenga más afluencia que las anteriores, porque hay mejores juegos mecánicos, grandes artistas en el Teatro del Pueblo y el Centro de Espectáculos y exposiciones tanto de los municipios, dependencias y empresas que vale la pena recorrer.

Este 10 de octubre, fue el Día de la Salud Mental, promovido por la Organización Mundial de la Salud Mental, con la finalidad de crear conciencia sobre los problemas que tienen las personas en este aspecto y que requieren de atención a diferentes niveles. En este año, el tema de la celebración fue, Es tiempo de priorizar la salud mental en el lugar de trabajo.

El punto es que, los entornos de trabajo seguros y saludables pueden ser factor protector para la salud mental y a la inversa, las condiciones insalubres, la estigmatización, discriminación y la exposición a riesgos como el acoso y malas condiciones de trabajo, se convierten en riesgos para la salud mental, la calidad de vida en general y afectarán la participación y la productividad de las personas.

En todas las áreas laborales, debe de procurarse la atención a la salud mental, de forma abierta y sin restricciones, porque será una forma de evitar cualquier manifestación del padecimiento