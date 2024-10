POR: ANA LUISA GARCÍA G.

La suspensión de inhabilitación de Gerardo Peña Flores como diputado local no es totalmente definitiva, y la Contraloría del Gobierno de Tamaulipas busca esgrimir recursos para dejar sin efecto el procedimiento que permite al susodicho ocupar una curul en el Congreso local y gozar del fuero que lo privilegia en este momento.

A pesar de que la Contralora, Norma Angélica Pedraza Melo, determinó que Peña Flores incurrió en prácticas ilegales como expedir patentes y fiat´s notariales, sin que los beneficiarios de estas acreditaciones cumplieran con los requisitos que marca la ley, esto no ha sido suficiente para ejecutar la sanción de inhabilitación que le fue dictada al exsecretario general de gobierno de la administración anterior.

La ley tiene muchos recovecos para eludir una sentencia o dictamen, de tal manera que el Tribunal de Justicia Administrativa, le ha permitido asumir la diputación.

La circunstancia es que está en tela de duda, el peso real de la Contraloría estatal, nada más falta que los 24 casos deinhabilitación que ha dictado a igual número de exfuncionarios de administraciones anteriores, también queden sin efecto.

Se trata de ex directores, ex subdirectores y ex jefes de departamento, cuyos expedientes presentan faltas graves. Estos casos, al igual que el de Peña Flores, han sido remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa.

MÓNICA, PONE ORDEN EN TAMPICO.- Los alcaldes de todos los tiempos y de todas las entidades de este país, tienen que afrontar el “influyentismo” arraigado en la cultura y costumbre de nuestros pueblos. El tema lo traemos a colación porque ahora mismo la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, está iniciando un procedimiento legal para hacer pagar los daños que propició el derrumbe parcial del hotel Progreso en detrimento del patrimonio municipal.

En muchas ocasiones diferentes alcaldes nos han exteriorizado que es usual que familias, sobre todo de la clase acomodada, llegan a la Presidencia Municipal a pedir condonaciones de diferentes conceptos, desde infracciones hasta pago de servicios. Es una situación incómoda y difícil de evadir, se han quejado.

La cuestión es que la alcaldesa Mónica, giró instrucciones de que se realicen una suma de todos los gastos provocados por el referido desplome, que ha originado que el Ayuntamiento tenga que realizar el retiro de escombros, trabajos de demolición de tramos que representan una amenaza para los transeúntes y otros daños al patrimonio municipal.

El representante jurídico del municipio estará interviniendo para hacer pagar los daños a la familia Vélez propietaria del inmueble.

La circunstancia para bien de los tampiqueños es que la alcaldesa Mónica Villarreal no le tiembla mano para meter orden, sobre todo en el Centro Histórico donde existen varios edificios en condiciones de riesgo, de hecho ya anunció que las cosas van a cambiar en busca de mejorar las condiciones, sobre todo terminar con las que representan riesgo para quienes transitan por la vía pública.

RECONOCEN AL DIF TAMAULIPAS DESEMPEÑO EN TELETÓN.- El Sistema DIF Tamaulipas puso en marcha con redoblado entusiasmo, una jornada más del Boteo Teletón 2924, cuyos beneficios estarán encaminados a proporcionar recursos en beneficio de la niñez y de adolescentes que son usuarios de los servicios del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón.

En el marco de este nuevo arranque de participación social, se hizo entrega de un reconocimiento a la señora María S. de Villarreal por los resultados en la campaña Teletón 2023, al haber obtenido el segundo lugar nacional en sus resultados.

En el inicio de la jornada aludida, se contó con la participación de las autoridades del Voluntariado de la Esperanza de los 43 municipios del estado, y la presencia de la Presidenta del DIF Tamaulipas, la señora María de Villarreal quien dejó constancia de su reconocimiento por el trabajo realizado por cada una de ellas.

Asimismo refirió que el apoyo que se proporcione a esta colecta, permitirá proporcionar más atención a las instancias de servicio de que dispone, es el caso del CRIT Teletón, del DIF, los Centros de Rehabilitación y Educación Especial y los Centros de Rehabilitación Integral que funcionan en el estado y las Unidades Básicas de Rehabilitación que también recibirán impulso, de ello dejó constancia la señora María de Villarreal.

PLANEA LA UAT CREAR 4 PREPARATORIAS.- El hecho de que la Universidad Autónoma de Tamaulipas estudie la posibilidad de abrir escuelas preparatorias en por lo menos cuatro municipios estratégicos en el estado, confirma la reorientación humanista que ha adquirido la casa de estudios en los últimos tiempos, porque hasta ahora sólo cuenta con cuatro de esta clase de planteles, uno de ellos creado durante la gestión del actual rector Dámaso Anaya Alvarado.

En las actuales condiciones, quienes no tienen recursos suficientes para pagar una escuela preparatoria particular, no pueden pensar en aspirar a cursar estudios universitarios.

El rector Anaya le ha puesto interés al tema, así lo confirma el hecho de que recibió la institución con 3 preparatorias, la cuarta, que es la de Nuevo Laredo, se inició durante su gestión, y aunque hay medio centenar de “prepas” que son de paga, esto resulta un obstáculo para muchos.

Poner a funcionar cuatro preparatorias más, equivale a duplicar las oportunidades de estudio para la juventud. Estas van a funcionar en Mante, Tampico, Reynosa y Matamoros.

Las 51 escuelas incorporadas a la UAT, dan constancia de la atención que la Universidad tiene sobre este nivel de estudios, porque revisa contenidos, está pendiente de las actualizaciones que se generan en el plano nacional y vigila que los planteles privados cumplan con lo que les marcan los programas de estudio.