EN LA OPINION DE

GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ ya despacha al cien por ciento como alcaldesa de Soto la Marina…Tiene todas las intenciones del mundo de hacer historia de la buena en nuestro municipio desde su cargo como jefa de la comuna…No es que haya recibido la administración local de la mejor manera ni en las mejores de las condiciones…Sino todo lo contrario y es que la anterior administración le dejó un verdadero tiradero en prácticamente todas las áreas como con toda la intención de que batalle al arranque de su gestión…Aunque esto no le impidió que desde el pasado miércoles haya equipado al equipo de trabajo de servicios públicos con bastante herramienta para realizar sus labores y claro que al grito de ya, iniciaron a tambor batiente limpiando las áreas verdes y camellones de la carretera nacional así como en las plazas y jardines, enviando con ello un mensaje de que se quieren hacer bien las cosas por parte de GLYNNIS y su equipo de colaboradores…Llegan con la nueva presidenta de Soto la Marina un equipo compuesto por muchos elementos jóvenes, hombres y mujeres con ganas de comerse el mundo y de iniciar a formarse un camino exitoso en el mundo de la función pública…Que todos despeguen como debe de ser esto ya será cosa de ellos pues la oportunidad la están teniendo una importante cantidad de jóvenes que están recibiendo su oportunidad de entrar a la presidencia municipal por la puerta grande…Como que con la llegada de GLYNNIS a la alcaldía marsoteña estamos viendo el inicio de lo que pudiera ser el nacimiento o la creación de una nueva clase política liderada por supuesto por ella misma…Sin dejar de mencionar que la están acompañando algunos cuadros que tienen la milla corrida dentro de la política y la gobernanza…Esto pudiera estar generando en una correcta y exacta mezcla de juventud y experiencia que permitan a la nueva administración marsoteña el contar con el ímpetu y la energía de los funcionarios nuevos, entrelazada, con la serenidad y la madurez de los que tienen muchas y épicas batallas de todo tipo…Y bueno pues como se manejó desde un principio el Lic. SERGIO RUIZ BALANDRANO ha quedado al frente de la Secretaría del Ayuntamiento…El Secretario del Ayuntamiento pertenece al círculo más cercano y extremo de la familia ahora en el poder marsoteño y por ello es que se espera que con todo el respaldo de la presidenta municipal será un funcionario con margen de maniobra y poder de decisión en asuntos que por su delicadeza se deban de resolver con prontitud y de manera óptima…Un Secretario del Ayuntamiento con autoridad siempre le va a quitar muchos problemas a quien despache al frente de la alcaldía y es que hay que recordar que la Secretaría del Ayuntamiento es por inercia la oficina política de las administraciones en turno…Por ello es que por lo que se percibe el Lic. SERGIO RUIZ BALANDRANO será un Secretario del Ayuntamiento con poder de decisión y de firma…Igual de cierto es que la ex regidora MARGARITA FLORES GOMEZ quedó al frente de la Dirección de Servicios Públicos…MARGARITA cuenta con un valioso equipo de trabajo conformado entre otros por el Subdirector EFRÉN ALEMAN y JORGE MEDINA VÁZQUEZ, así como el primo ALEJANDRO HERNANDEZ y ANDRES ASTELLO por mencionar algunos…Igual de cierto es que la Presidenta del Sistema DIF local, FERNANDA JIMENEZ VÁZQUEZ dio inicio a la campaña del mes rosa con motivo del mes de la lucha contra el cáncer de mama en nuestro municipio…Durante un sencillo evento realizado en la alcaldía FER dio un pequeño mensaje alusivo a esta celebración y la puso en marcha con el tradicional moño rosa que le impuso a su hermana la presidenta municipal…Pues el Lic. FERMIN ARELLANO VILLARREAL está fungiendo como Director Jurídico en la alcaldía local…El tema de las calles de esta cabecera municipal es una de las muchas asignaturas que dejó pendiente la anterior administración…Por lo que sabemos GLYNNIS ya tiene elaborado un proyecto serio y razonable para irle dando la solución requerida a tan sensible renglón…La administración entrante está recibiendo un pueblo lleno de baches que asemejan a cráteres lunares…Los pozos, los podemos encontrar, sobre todo los automovilistas, por donde quiera y en tiempos de lluvia andamos con el Jesús en la boca por el miedo de caer en uno de ellos…Por otra parte el primo ARMANDO INFANTE acompaña al Director de Desarrollo Rural, TORIBIO GALLEGOS RIVERA como parte de su equipo de trabajo…También colabora, en esa área LUIS MEZA ESPARZA de Tampiquito…Pues en la ceremonia de toma de protesta de GLYNNIS uno de los más contentos que andaba y que aparte se le notaba fue el médico ABEL GÁMEZ CANTÚ…Al ex alcalde no se le podía ocultar el rostro de felicidad por la asunción de la nueva presidenta municipal…Como que en cierta medida se sentía como vengado en lo político…Al menos así se percibía en las actitudes del médico ABEL…En temas de la grilla nacional se asegura que la Senadora OLGA SOSA está muy bien posicionada ante la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM…Eso dicen algunos que le quieren hacer al futurismo…Aunque claro que actualmente son los tiempos del gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA quien en lo político recién le entregó las mejores cuentas a CLAUDIA…LUIS ANTONIO HINOJOSA es el Director de Comunicación Social del Ayuntamiento marinense y quien entre otras cosas tiene a su cargo la responsabilidad de hacer llegar en tiempo y forma la agenda de actividades de su jefa a quienes representamos a los ya varios medios de comunicación que somos en Soto la Marina…Aparte de tener como responsabilidad el subir los boletines de los boletines de actividades de su jefa la presidenta municipal GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ…El Ing. LUIS MANUEL RUIZ RAMOS fue incorporado al equipo de la Dirección de Obras Públicas de Soto la Marina a cargo de ALFREDO MARTINEZ RAMÍREZ…Igual de cierto es que NEY TAVARES JR forma parte del equipo de comunicación social de la naciente administración marsoteña…Nos dio mucho gusto saludar en días pasados al estimado amigo PANCHITO MORA…PANCHITO MORA laboró durante en verdad muchísimos años en la empresa Transportes Tamaulipecos de la Costa que cubrían la ruta de Soto la Marina y La Pesca a Ciudad Victoria y viceversa…Hermano es PANCHITO de quien fuera el dueño de dicha línea de transporte y distinguido miembro de la Logia Masónica, Don GUSTAVO MORA TAMEZ…Existen personas en este plano terrenal que sin proponérselo ellos mismos, se hacen de un especial lugar dentro del entorno urbano marsoteño y PANCHITO MORA es el más vivo ejemplo de esto que les comento…No se deberían de enojar algunos que fueron poderosos en el gobierno municipal anterior, pues si los ciclos de nuestra vida tienen fechas de caducidad, contimás los cargos en la presidencia de Soto la Marina…Las retiradas siempre serán mejores cuando se hacen de manera tranquila, sin corajes y sin lamentaciones…Total es cuestión de recordar los pasajes buenos que vivieron mientras fueron funcionarios y tantán…Se acabó!…La Lic. ABBY AHUMADA ALMANZA es la nueva Directora de Atención Ciudadana, en la naciente administración de GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ…La dirección ahora a cargo de la Lic. ABBY tiene en verdad que bastante actividad y es que las necesidades de salud entre otras son el pan de cada día por parte de muchas familias de escasos recursos de nuestro municipio…El buen amigo Profr. JORGE MEDINA VÁZQUEZ tiene a su cargo la responsabilidad de los panteones de esta cabecera municipal, así como el de Tampiquito…Tendrá su equipo de trabajo en cada uno de los espacios en mención con el propósito de tenerlos y además mantenerlos limpios y listos…Más que confirmada está la joven amiguita GISSELE LARA para hacerse cargo de la Dirección de Deportes en nuestro municipio…GISSELE es una muy destacada futbolista que ha tenido participación en torneos municipales, estatales, nacionales e internacionales…Muchas gracias al Contador LUPITO CONDE por las atenciones brindadas a mi familia en días pasados…Me refiero a las atenciones que nos brindó en su calidad de titular de su prestigiado despacho contable de esta localidad…Don ESTEBAN RIVERA y CHANO DEL REAL forman parte del cabildo que llegan cobijados por diferentes partidos a la alianza que gobierna en Soto la Marina…Don ESTEBAN por el Partido Acción Nacional y CHANO por el lado Independiente…Para empezar, en la sesión de cabildo, que se desarrolló el pasado jueves, ambos, votaron a favor de las diferentes propuestas que mencionó la joven alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ…Está bien la actitud con la que los dos regidores de oposición han iniciado su gestión y es que aparte de que fueron propuestas en beneficio de nuestra comunidad nada ganarían con andar dando contra al ser minoría en el pleno…LETY MAGDALENO forma parte del equipo de colaboradores de la tesorería municipal a cargo del CP EDGAR LARA MACHUCA…Justo lo de LETY pues nadie puede poner en tela de duda el trabajo que desarrolló en la campaña de la ahora presidenta municipal…PEDRO CABRERA TAVARES se desempeñará como Cronista oficial de nuestro municipio por encargo de la alcaldesa de Soto la Marina…Por cierto el Profr. BETO CISNEROS está trabajando al lado de RAFITA LOZANO quien está a cargo de la Dirección de Educación del Ayuntamiento local…