Por: Raúl Terrazas Barraza

Prieto Herrera vs García

Dar un orden de mayor eficacia a las cosas, siempre genera reacciones adversas. Credencializar a las y los diputados fue de buena intensión, aunque se tratara de un requisito para tomar protesta.

Esta acción Legislativa del Congreso de Tamaulipas fue a dar hasta la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque uno de los legisladores que llega por la vía plurinominal, Ismael García, no tenía en la mano el amparo que evitará que alguna autoridad judicial le eche la mano cuán llegue al Palacio Legislativo.

Dos Magistrados, la Presidenta de la Sala, Claudia Valle Aguilasocho y Ernesto Camacho Ochoa, coincidieron en que, no tener credencial de Diputado, por ser un trámite doméstico, administrativo y burocrático, no tiene que ver con la posibilidad o no de rendir la protesta estatutaria para asumir el cargo de Legislador.

Esto quiere decir que, el hermano del innombrable exgobernador de Tamaulipas, llegará el martes a la hora de la sesión de instalación de la Legislatura 66 y, como todo mundo espera, habrá de hacerlo en medio de un cerco de seguridad para que nadie se le acerque o nadie pretenda inculparlo de nada.

Como quiera, cada sesión a la que asiste al reynosense manejador del grupillo panista de aquella ciudad, será incómodo en muchos aspectos, entre otros, porque nadie le quiere, es considerado como sucio por el comportamiento inicial que tuvo en el Senado de la República, no representa a nadie y que haya la intención de hacer un buen papel, desde luego que no.

Menos aún tratar de darle forma al PAN desde la parcela de los tres Garcías, la verdad es que suena complicado, sobre todo, porque el panismo prudente y solido del sur de Tamaulipas, ya no volverá a participar con los reynosenses, porque les fue muy mal, les trataron con la punta del pie desde el momento que afloraron los intereses económicos personas y del grupo fronterizo para manipular los recursos a su favor durante el sexenio pasado.

La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, favoreció al Diputado plurinominal García con su resolución sobre la impugnación presentada por el PAN, cuando pudo dar largas al caso y dejar que fuera en otra sesión en la cual se integrara el panista, al fin y al cabo, es un político muy limitado en aportaciones Legislativas.

Le gusta el sueldo, los bonos, condicionar su participación y conducta, fantochear con el poder que le dará la credencial de Diputado, cuando la tenga y hacerse el indispensable y el golpeador político, aunque, en el terreno de los hechos, cualquier cosa que proponga será rechazada y aplanada por la mayoría regeneracionista que operará en el Congreso del Estado de la mano del expanista Diputado, Humberto Prieto Herrera, en su calidad de responsable de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado.

Los otros

Después de la toma de protesta del Alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez para el segundo periodo, tras reelegirse en las elecciones del pasado dos de junio, la llegada de los nuevos alcaldes a sus puestos, se da en cascada, por ello, este sábado el de Matamoros, Alberto Granados Favila, quien era Diputado local en la Legislatura que concluye, rindió la protesta de Ley, igual que su compañera de El Mante, licenciada Martha Patricia Chío de la Garza.

A este último evento, además del Diputado del Distrito, Doctor Alberto Moctezuma Castillo y de la subsecretaria de Inversión de la Secretaría de Economía, quien asistió con la representación del Gobernador del Estado, Doctor Américo Villarreal Anaya, estuvieron la Diputada de Tampico, Úrsula Salazar Mojica, el Secretario de Seguridad Pública, Sergio Chávez García y el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, médico Dámaso Anaya Alvarado.

La primera alcaldesa que tiene El Mante quiere que los ciudadanos trajine en unidad a favor de la transformación del municipio, en tanto, ella hará la parte que le corresponde porque será gestora incansable ante la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y el Gobernador Villarreal Anaya, para que, la llamada urbe cañera enfile hacia la modernidad a un paso más acelerado.

Por cierto, el líder de los universitarios, tuvo actividad este sábado en el Campus Victoria, donde se llevó a cabo el Día de la Investigación UAT 2024, con la finalidad de dar a conocer el trabajo científico realizado por investigadores y docentes expuesto en módulos que sirvieron para exponer los proyectos con la idea de despertar el interés por la ciencia.

Más de 400 personas de escuelas de educación media superior y superior estuvieron presentes en el Gimnasio Multidisciplinario de la UAT y pudieron percatarse del papel que juega la Universidad pública en su dedicación a generar, compartir y aplicar los resultados de la investigación científica en beneficio de la población del estado, pero, al mismo tiempo formar a los profesionistas del futuro inmediato para que lleven las mejores herramientas y contribuyan al desarrollo de Tamaulipas.

El Secretario de Investigación y Posgrado de la UAT, Doctor Fernando Leal Ríos, acompañó al rector como responsable de la actividad e hizo ver la importancia de las actividades científicas, de innovación, humanísticas y tecnológicas, para que sean conocidas por estudiantes y docentes.

El Subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación del Estado, Doctor Guadalupe Acosta Villareal, llevó la representación de la Mtra Lucía Aimé Castillo Pastor al evento de la investigación de la UAT.

Muy oportuna la realización de los Diplomados de Derecho Municipal y Derecho Parlamentario que la Facultad de Leyes Victoria de la UAT, que tiene a su cargo el Doctor Edy Izaguirre Treviño y que inician a mediados de este mes de octubre.

Funcionarios municipales de las nuevas administraciones y Diputados locales nuevos, así como aquellos profesionistas que trabajen o tengan relación con municipios o la Legislatura tamaulipeca, podrán adentrarse en el mundo del Derecho en estas dos versiones, es por ello que, se espera que tengan un gran demanda, en especial porque tienen el aval de la UAT.