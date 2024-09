ANA LUISA GARCÍA G.

26-09-2024

< Ruedan cabezas de fedatarios que no son de fiar

Era un secreto a voces que los fiats de notarios públicos se otorgaron de manera indiscriminada durante el sexenio 2016-2022. En los círculos frecuentados por fedatarios fue tema reiterativo, pero no había manera de parar esa ola de irregularidades, que hoy pone en tela de duda los actos donde dieron fe quienes ahora han perdido la autorización del Poder Ejecutivo de Tamaulipas para ejercer esa función.

Los abogados que perdieron el fiat que ostentaban, les fue otorgado en su momento poder para elaborar testimonios con presunción de legalidad, autenticidad e integridad a terceros, documentos que ahora están bajo sospecha, aunque no perderán su legalidad.

La patente notarial es la autorización que otorga el Poder Ejecutivo de cada entidad a los abogados que cubren una serie de requisitos, tanto de conocimientos como de autoridad moral. En diferentes tiempos se han impartido cursos y se aplican pruebas de conocimientos para tener certeza de que los aspirantes a ser notarios tienen la formación profesional adecuada y además gozan de buen nombre público.

Sin embargo en el periodo antes citado, “hubo manga ancha” para otorgar la aprobación de los fiats notariales, confirmando que el poder todo lo puede y no hay nada que opere contra él. Sin que esto quiera decir que todos los notarios surgidos en el sexenio anterior estén en el supuesto de ilegitimidad, habrá quizás, quienes sí cubrieron y cubren el perfil legal y moral que se requiere.

En lo que va del sexenio han tenido lugar una decena de anulaciones y 18 renuncias voluntarias, estas últimas llaman la atención porque es un número alto si tomamos en cuenta, que poseer un fiat notarial es el sueño de muchos profesionistas del Derecho, tomó algunas la decisión quizás por edad avanzada o salud, pero cabe la posibilidad de que sea como medida para prevenir una actuación como la que recientemente sufrieron Mirna Mireya Sánchez Camacho y Flavio Eliel Ramírez Chapa.

Efectivamente un acuerdo gubernamental reciente, anuló la función como Notarios a Sánchez Camacho y Ramírez Chapa titulares de los fiats 189 y 153. Seguramente habrá otros casos más, es una tarea meticulosa su revisión, porque en estas circunstancias hay que sostener con pruebas que no llenan los requisitos y no es confiable su testimonio. El comunicado oficial lo dice de manera más prudente, al establecer que quienes perdieron el fiat notarial que ostentaban, es porque “no se tiene la seguridad de que garanticen la impartición de la función notarial que atienda al orden público y al interés social”.

Este es uno de los muchos campos del servicio público, donde el gobierno de Américo Villarreal Anaya está metiendo orden en aras de garantizar a los tamaulipecos servicios que sean eficientes, y que cumplan con el ordenamiento legal que les de autenticidad.

Precisamente el próximo viernes tendrá lugar el examen de oposición para seleccionar en estricto apego a la ley, quienes son los abogados que cumplen con los requisitos para el ejercicio notarial, que garantizan seguridad jurídica, transparencia y honestidad, en una palabra que sean confiables; a cargo de este procedimiento se encuentra la licenciada Guillermina Reynoso, Directora de Asuntos Notariales, un área que proviene de la Secretaría General de Gobierno.

TRABAJO SOCIAL DE LA UAT EN SU 67 ANIVERSARIO .- En el marco del 67 Aniversario de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado dejó constancias de que su administración tiene como propósito consolidar la calidad académica en aras de ofrecer a la sociedad generaciones con un alto nivel profesional, y que además tiene bien identificadas las demandas sociales de su entorno.

El compromiso de la máxima casa de estudios de Tamaulipas es que sus estudiantes se formen con las mejores condiciones de desarrollo integral, y para ello se esfuerza en contar con profesores más capacitados y reconocidos a nivel nacional.

En este acto conmemorativo el rector estuvo acompañado por la doctora Guillermina de la Cruz Jiménez Godínez, directora de la Unidad Académica que conmemora en esta ocasión el 67 aniversario de su fundación, larga vida institucional dedicada a formar profesionistas para Tamaulipas y para el país.

En tan especial ocasión el rector Anaya, acompañado de la doctora Guillermina de la Cruz Jiménez Godínez directora de la UAM, hizo entrega de reconocimientos a docentes que ingresaron al nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, de igual forma lo hizo con egresados, que obtuvo el premio nacional Ceneval por su desempeño de excelencia en el examen general para el egreso de licenciatura.

DIGAMOS NO A LA MILITARIZACIÓN: ALEJANDRA CÁRDENAS .- Luego de que los senadores de Morena aprobaron en lo general la integración de la guardia nacional a la Sedena, han surgido en el escenario muchas y variadas voces a favor y en contra de tal medida, en Ese tema, Alejandra Cárdenas Castillejos se pronunció con un rotundo no a la militarización de ese cuerpo de seguridad.

En su posicionamiento en el Congreso de Tamaulipas hizo un llamado a fortalecer las instituciones democráticas. Asimismo rechazó soluciones simplistas y peligrosas que ponen en riesgo nuestras libertades, y en defensa del respeto a los derechos humanos puntualizó: “Ya lo vimos en otras administraciones, en donde incluso ustedes amigas y amigos de Morena, lo cuestionaron mucho y hasta salieron con sus letreros en las redes, exigiendo la no militarización”.

Esta iniciativa que estamos discutiendo es en realidad un peligroso retroceso, los datos son claros y alarmantes; en este sexenio hemos alcanzado la cifra estremecedora de 200.000 muertes violentas, 200.000 vidas perdidas, 200.000 familias destrozadas, esta tragedia nacional es una prueba irrefutable del fracaso de la estrategia actual.

En otra parte de su intervención la diputada Cárdenas sostuvo que la militarización de la seguridad pública no es la solución a la problemática actual. Y recordó cuando la izquierda cuestionó esa misma medida, efectivamente Alejandra se refería a la decisión que en su momento tomó el presidente Felipe Calderón de extracción panista, al que en esa época las corrientes del PRD y PT que posteriormente dieron origen a morena, se enfrentaron con pancartas exigiendo la “no militarización”.

No es que no tengan memoria, lo que sucede es que, no es lo mismo ser oposición que gobierno, pero como quiera que sea una contradicción ostensible que le resta autoridad moral para asumir una postura contraria, desde luego que la corriente morenista es de negación e inestables criterios, y no les quita el sueño navegar en la discordancia o incoherencia. Cómo la Chilindrina, así como dice una cosa, dice otra.