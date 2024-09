Por: Raúl Terrazas Barraza

Como de rayo

El tema en la sesión Extraordinaria del Congreso del Estado que fue presidida por el Diputado Juan Vital Román Martínez, fue sacar de la forma más rápida el dictamen mediante el cual la Legislatura de Tamaulipas respaldó que la Guardia Nacional deje su autonomía y pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Fueron 18 votos a favor y 10 en contra el resultado de la votación una vez que el dictamen su leído y discutido por los Legisladores de las diferentes fracciones parlamentarias, en un escenario en el cual la diputada del PRI, Alejandro Cárdenas Castillejos consideró insistió en que, la reforma a la Ley cuya minuta fue enviada a las Legislaturas de los Estado, implica la militarización de la seguridad en todos los sentidos.

El representante del PAN, Diputado Ángel de Jesús Covarrubias Villaverde, dijo que los panistas están a favor de la paz y están en contra de acciones absolutistas que quieren llevar al país a fracaso, porque eso sucederá al subordinarán la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y con ello se repetirá no cumplir la promesa de resolver el grave problema de la inseguridad pública de México.

Por su lado, el Diputado Gustavo Cárdenas Gutiérrez del Partido Movimiento Ciudadano, señaló que esa reforma de Ley para que la Guardia Nacional se vaya a la Secretaría de la Defensa, es el último clavo al féretro de la seguridad civil.

Rompe el orden Constitucional mexicano y el pacto social, porque la seguridad terminará en manos de militares y subrayó que basta ver que sucede en las calles, porque hay más militares patrullando que fuerzas civiles, por tanto, se abandona un modelo de seguridad ciudadana y democrática, ante lo cual los militantes de su partido se preguntan qué motiva a la reforma, si es para la seguridad de los ciudadanos o la preservación de un proyecto político centralizado.

Pudiera decirse que la discusión entre las fracciones Parlamentarias alcanzó un grado interesante, sin embargo, ante las prisas que tenía el presidente de la Mesa Directiva, Diputado Román Martínez, dio la impresión de que los comentarios de los opositores solo los oyeron, no los escucharon, dado que, al hacer uso de la palabra el Diputado regeneracionista, Isidro Vargas Fernández, quien respondió al posicionamiento de sus tres compañeros que sus argumentos no son válidos y que, los datos de más de 200 mil muertes por la inseguridad en el sexenio no corresponden a los del Secretariado de Seguridad Pública.

Luego definió en cuatro puntos la necesidad de la Reforma para que la Guardia Nacional quede en la Secretaría de la Defensa, primero, que será reconocida como una fuerza policial de carácter permanente en la investigación y prevención de los delitos, segundo, que se formará a los policías de la Guardia Nacional con adiestramiento de calidad en la SEDENA.

Tercero, que habrá un marco jurídico adecuado y cuarto el papel que jugará la Guardia Nacional, será coadyuvante de la seguridad ciudadana.

No se tomó en cuenta el dato del Diputado Cárdenas Gutiérrez, en el sentido de que el presupuesto de SEDENA aumentó en un 138 por ciento y que, en vez de que eso sucediera el Gobierno que termina debió apoyar el fortalecimiento de la Guardia Nacional para que, en este momento el país tuviera una corporación civil que pudiera hacer bien su papel a favor de los ciudadanos.

Al contrario, con una inmediatez, tipo el viejo Oeste, el presidente de la mesa directiva del Congreso sometió a votación el dictamen, contabilizó los votos, dijo que fueron 18 contra diez y por tanto quedaba aprobado, dijo instrucciones de que, para los fines necesarios debería de turnarse para su publicación y respaldar desde Tamaulipas la propuesta de la Administración Federal.

Antes de que la sesión extraordinaria de este jueves 26 de septiembre, que se realiza a cuatro días de que concluya la Legislatura 65 y llegue la 66 cuyos Diputados acudirán este viernes al Palacios Legislativo para que les tomen la foto y les entreguen sus credenciales para la el fuero, fue leído un dictamen más, por la Diputada Consuelo Nayeli Lara Monroy que contenía la propuesta del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, para otorgar en comodato por 20 años, un inmueble a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a fin de que funcione la Preparatoria Municipal.

El dictamen fue aprobado por 28 votos a favor, es decir, todas las diputadas y diputados que asistieron a la sesión Extraordinaria y en el cual se inscribía que el Ayuntamiento acreditó la legitimidad del predio y las instalaciones y cumplió con las premisas legales ya que se destinará a apoyar las necesidades educativas de la comunidad, por tanto, la petición del Ayuntamiento es viable.

La propuesta fue abierta a comentarios por el Diputado Román Martínez, pero, en menos de 30 segundo dijo que no había nadie que quisiera hacer uso de la palabra y acto seguido lo sometió a votación electrónica y al ver que eran los 20, más rápido que un rayo dijo que estaba aprobado y con esa misma velocidad declaró clausurada la sesión Extraordinaria del Congreso del Estado.

De rayo también se acabó la Legislatura, por ello, ahora queda que los que están allí y no se reeligieron vivan sus últimas horas en el Palacios Legislativo, en el tendido de que, quienes se quedarán en su lugar ya fueron a ver los cubículos y las instalaciones con la idea de hacer un mejor papel de quienes se van.