Dialogando

Solo Gattás decidirá cambios

Por Roberto Olvera Pérez

Al igual como se prevé en el gobierno estatal, también en el municipio de la capital tamaulipeca se esperan cambios en el equipo que acompañará a Lalo Gattás a partir del próximo 1 de octubre; sin embargo, creemos que Lalo mantendrá en sus puestos al Secretario del Ayuntamiento, al Tesorero, a la Contralora, al de Obras Publicas y hasta al de Seguridad Publica, porque serían los únicos que han sabido cumplir el proyecto del presidente municipal.

De ahí en fuera puede haber muchas sorpresas, pero será el propio Lalo Gattás, el que tras un análisis del trabajo que ha realizado su gente determinará quienes han cumplido y quienes no con su proyecto político y será el único responsable de quitar y poner, porque Ciudad Victoria merece lo mejor.

Por cierto, los ex alcaldes en primera fila en la Toma de Protesta de Lalo Gattás, como nuevo alcalde reelecto de Victoria, estuvieron presentes Bladimir Joch González, Tito Reséndez Treviño, Gustavo Cárdenas Gutiérrez y Álvaro Villanueva Perales.

No siempre es posible juntar a todos y menos aún por el cambio que estamos viviendo en la política. Reunió a varios ex ediles de la capital y ahí estuvieron muy atentos.

Algunos que conocemos y bien vistos mejor no estuvieron, pero ni falta hicieron. Fueron los grandes ausentes que ustedes mismos conocen y… ¿porque no estuvieron o a que amo obedecieron?

De lo más comentado entre los que fueron al evento de Lalo Gattás, fue la presencia del Profr. Arnulfo Rodríguez Treviño, Secretario General de la Sección 30 del SNTE, a quien la gente se le acercó al último para saludarlo y pedirle alguna selfie, pues de Arnulfo se hablará mucho más adelante ahora con el cambio del gobierno federal. Arnulfo es amigo personal de Lalo Gattás, y ahí estuvo en primera fila.

NOTAS CORTAS

1.- Desde las 9:00 horas de la mañana de este 1 de octubre habrá de iniciar la Sesión de la Cámara de diputados, donde Andrés Manuel López Obrador entregará la banda presidencial, ante más de 1000 invitados, y será la diputada presidenta Ifigenia Martha Martínez y Hernández, la que pondrá la Banda Presidencia a la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Además la presidenta tendrá una reunión con líderes políticos, empresarios de México y del extranjero, por la tarde rendirá un mensaje al pueblo de México desde el Zócalo y rendirá la protesta ante el pueblo como ritualmente se hace.

2.- Por cierto, este mismo día primero de octubre será un día inhábil y se suspenderán las clases, ya que es la toma de posesión de la presidenta Electa, Claudia Sheinbaum. Mientras tanto el lunes si hay clases y ya lo dijo la secretaria de Educación, la maestra Lucia Aimé Castillo Pastor.

3.- Por cierto, de acuerdo a lo que marca el calendario escolar para el ciclo escolar 2024-2025 de la Secretaría de Educación Pública, este viernes 27 de septiembre se realizará la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

Por lo anterior se ponen a disposición del colectivo docente de los niveles de Educación Básica (Inicial, Preescolar, Primaria y Secundaria en todas sus modalidades), los documentos de Orientaciones para su desarrollo.

4.- Y hablando de educación precisamente, el Comité de Festejos de la Asociación de ex alumnos de la Escuela Técnica Industrial No. 30 “Álvaro Obregón” de Ciudad Victoria, que preside el Ing. Pedro Mireles, invita a todos los egresados de esta prestigiada institución educativa a festejar el 96 Aniversario este sábado 28 de septiembre del presente año, a celebrarse en la ex planada del DIF Victoria, ubicada en el 16 y 18 Berriozábal. El registro de asistencia inicia a las 9:30 am, por lo que no faltes, pues tu presencia le dará más realce al evento.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.