Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Cambios en suspenso

-Es Luisa María Alcalde Luján, la nueva dirigente nacional de Morena

​

Mientras crecen las expectativas sobre movimientos en el gabinete de Américo Villarreal Anaya, respecto de que fulano, zutano o mengano, dejan la titularidad de diversas secretarias, en lo personal creemos que estos cambios no se darán hasta que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, asuma la presidencia de la República, pues conociendo al mandatario estatal y de darse esos movimientos de designar a personajes con el perfil y las relaciones de más arriba que le permitan continuar con el proyecto político en nuestro estado.

Para ser más precisos, se afirma que en varias áreas estatales habrá relevos muy pronto como en la General de Gobierno, Seguridad Pública y la Fiscalía, donde habrá nuevos titulares, toda vez sea cierto, pero conociendo a Villarreal Anaya, ya que no hará ningún movimiento sin antes conocer a quienes habrán de integrar los equipos de trabajo de sus similares a nivel federal.

Al Dr. Américo lo conocemos, es una persona cauta, calculador, y por ende habrá de buscar, si él así lo decide, a las mejores mujeres y hombres para hacer los movimientos que él considere necesario. Por lo pronto, aun no hay nada para nadie. Pendientes.

Y hablando precisamente de nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya, se dio cita en el arranque del Séptimo Congreso Nacional Extraordinario de Morena para renovar la dirigencia y todo indicaba que Luisa María Alcalde Lujan, asumiría la estafeta de este instituto político guinda, donde también asistían sus pares en funciones y electos, líderes parlamentarios y directivos del partido.

Así Morena arrancó su séptimo Congreso Nacional para renovar la dirigencia y cargos del Comité Ejecutivo Nacional y con la presencia de la presidenta Electa, Claudia Sheinbaum, celebrado en el en el World Trade Center.

La secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, dijo que este proceso significa asumir y reflexionar lo que el partido ha logrado, y así transitar a una nueva etapa.

También desde la Ciudad del smog captamos a varios delegados tamaulipecos liderados por el Primer Morenista de Tamaulipas, AVA y entre ellos destacaban figuras importantes que mucho se hablará de ellos en el futuro inmediato, como el sencillo Samuel Badillo Amador, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, Humberto Prieto Herrera, Elifa Gómez, Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, Mauricio Alejandro Jr. Gattás Cano, Katalyna Méndez, Esmeralda Chimal Navarrete, Eduardo López Arias, Roberto Rodríguez Vázquez, Hugo Chávez y Ana Silveria Zapata, solo por citar algunos quienes se encontraban participando activamente en este conclave para seguir impulsando el Segundo Piso de la 4ta. Transformación y en equipo va.

Y de última hora el gobernador Villarreal Anaya posteo lo siguiente consumado el Congreso: Quiero felicitar a Luisa Alcalde por haber sido elegida como la nueva dirigente nacional de Morena y a Andrés López Beltrán como el nuevo secretario de Organización.

Expreso mi mayor reconocimiento y disposición para trabajar juntos en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación.

¡Vamos a trabajar juntos por México!

NOTAS CORTAS

​1.- El Republicano Ayuntamiento de Victoria viene invitando este martes 24 de septiembre a la toma de protesta de la administración municipal 2024-2027. La cita es a la 17:30 horas en el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón y el compromiso es seguir Transformando la capital tamaulipeca.

​2.- La fiesta de Mauricio

Este sábado pasado acompañamos a nuestro buen amigo Mauricio Gattás Báez a celebrar un año más de vida y lo festejó entre puros cuates, amigos de antaño y familiares, y se hizo entre brindis, risas, charlas y anécdotas compartidas, que no pudo faltar el exquisito banquete, que incluyó borrego en salsa, sangrita, arroz y frijoles, y unos exquisitos tamalitos en hoja de plátano típicos de la región y sin faltar el fara fara.

En esta alegre tardeada estuvieron presentes su hermano Lalo, Hugo Reséndez Silva, el Rector, Dr. Francisco Chavira Martínez, Ubaldo Castillo Martínez, Alberto Loya López, Miguel Cantú Caballero, Sergio Estrada, Marco Cantú, Enrique Calderón, Francisco Hernández, el profe Víctor, y otros amigos del festejado.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.