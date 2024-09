EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues todo indica que se adelanta la toma de protesta de GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ como alcaldesa de Soto la Marina…Y es que nos pudimos enterar que tan importante ceremonia se estará desarrollando el próximo 28 de septiembre en el Salón “Gema” del Hotel Los Generales…De hecho las invitaciones a tan especial evento ya andan circulando dentro de los diferentes círculos políticos, educativos y de servicios de nuestra comunidad…La toma de protesta de la próxima presidenta municipal se desarrollaría precisamente en los terrenos de su papá, el apreciado empresario JORGE JIMENEZ SALINAS, a quien podemos ver así de orgulloso por el triunfo electoral de su hija…Muy joven GLYNNIS se prepara para asumir la alcaldía de esta tierra que la vio nacer…GLYNNIS se supo ganar el respaldo y el afecto de la comunidad de Soto la Marina en la pasada campaña electoral en la que no se dio un solo momento para el descanso pues sabía que la lucha tenía que ser titánica y al final toda su lucha al lado de su equipo de trabajo, valió la pena y el esfuerzo y el sudor derramado en las calles de nuestro municipio…Tiene GLYNNIS la oportunidad de marcar un cambio y un rumbo en la forma de impartir la gobernanza en esta su tierra natal…Para nadie es un secreto que GLYNNIS aparte de ser abogada en el terreno profesional, pues también en el plano personal, pertenece a una familia de trabajo y con una fuerte vena empresarial lo que le genera en una idea clara de cómo sacar a Soto la Marina del bache que en la mayor parte de sus renglones está atrapado…GLYNNIS no va a recibir precisamente una perita en dulce, ni el municipio de las mil maravillas…Hay mucho por trabajar y mucho por mejorar, pues tampoco es que la administración saliente vaya a heredar un municipio de excelencia o de calidad…Igual de cierto es que GLYNNIS va a contar con todo el apoyo del gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA, quien con toda seguridad a partir del uno de octubre ahora si va a venir seguido a este municipio, en el que tendrá de alcaldesa a una aliada suya…Por cierto TOÑO HINOJOSA ARELLANO fungirá como síndico municipal a partir del uno de octubre y con ello la revolución le empezará a hacer justicia…Si alguien en el próximo cabildo va a llegar de manera justa y con todos los merecimientos lo es TOÑO, quien tiene varios años haciendo talacha política por el lado del Partido Verde aquí en Soto la Marina…Esto que les comento no creo que alguien en su sano juicio lo pueda rebatir…Por otra parte me comentan que en la Secretaría General de Gobierno tienen listas las carpetas informativas respecto al trabajo político que realizaron los jefes de las dependencias de Soto la Marina, así como de los empleados de segundo nivel que no están basificados…Pueden saltar varios, según lo que pude saber…En otro orden de cosas ENRIQUE ENRIQUEZ HERNANDEZ listo para recibir la Coordinación de Protección Civil en la administración de GLYNNIS…No soy Santa Inés, pero me dicen qu