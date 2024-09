POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< El segundo aire de González Valderrama

Cada seis años cuando concluye su periodo el Presidente de México en turno, liquida las cuentas políticas que pudiera tener, las promesas no cumplidas a los amigos, a quienes lo apoyaron a llegar al poder y a los que ofrecieron oportunidades o cargos que nunca llegaron. Nos viene a la mente el tampiqueño Rodolfo González Valderrama, a quien durante su campaña AMLO dijo en un evento en la zona sur, refiriéndose a él, no lo pierdan de vista y los jaibos se cansaron de atisbar y no vieron claro.

Hay otra cara de la moneda, Valderrama es un elemento muy cercano a Ricardo Monreal Ávila, quien en esos tiempos (2018) buscaba ser candidato a la Presidencia de la República, y ahora instala a su amigo Rodolfo en la coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, es un reencuentro oportuno para retomar ese antiguo proyecto.

En 2018, quizá G. Valderrama picó muy alto al aspirar a la gubernatura de Tamaulipas en ese momento, cuando los vientos de la Transformación soplaban y siguen soplando en favor de Américo Villarreal Anaya. No sabemos si las pretensiones del tampiqueño fueron alentadas en ese propósito por una voz superior, pero él se “encuerdó” y los del sur, que no han tendido desde Manuel A. Ravizé otro gobernador, abrazaron con entusiasmo el proyecto que finalmente zozobró.

La cuestión es que ahora en los estertores del agonizante sexenio obradorista, le otorgan a Rodolfo González Valderrama la coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, una central de mucho poder, y que además de cubrir las necesidades de la Cámara Baja, prestará servicio a las aspiraciones presentes y futuras de Ricardo Monreal Ávila.

Algunos datos de González Valderrama son los siguientes: tiene 68 años de edad, ocupó la Dirección del Centro de Estudios Municipales del Gobierno de Tamaulipas de 1987 a 1988 cuando era gobernador el ingeniero Américo Villarreal Guerra; fue Subdirector de Difusión en la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de la República de 1989 a 1992 (siendo presidente Carlos Salinas).

Actuó como representante del Gobierno de Zacatecas en la ciudad de México; coordinador de Desarrollo de la entonces Delegación Cuauhtémoc en la CDMX y director del Jurídico de la misma alcaldía; en 2018 fue jefe delegacional sustituto.

A principios de 2019 se convierte en titular de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía del Estado Mexicano y dependiente de la Secretaría de Gobernación.

En 2021 deja este último cargo para convertirse en el titular de Programas Federales para el Desarrollo en Tamaulipas, lo que en ese momento se consideró un “descenso hacia arriba” concepto acuñado por Don Fidel Velázquez cuando bajaban de categoría pero con rumbo aspiracional.

Este puesto encargado de llevar a cabo las diferentes estrategias de política social del gobierno federal, se presentó como una magnífica oportunidad para trabajar a ras de tierra y cercano a los tamaulipecos. Con esto algunos lo tomaron como una señal futurista en la competencia por la gubernatura.

Pero hoy sin futurismos, a muchos les alegra que un tamaulipeco sea distinguido con una responsabilidad en la Cámara de Diputados.

RECONOCEN CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE LA UAT.-

Al recibir constancias de acreditación de calidad para ocho de sus programas educativos, así como certificaciones para sus bibliotecas centrales, la Universidad Autónoma de Tamaulipas confirma su compromiso con la calidad educativa centrada en valores humanistas.

También fue acreditado el Centro de Idiomas para la Niñez y la Adolescencia (CEINA), un esfuerzo adicional de la casa de estudios para encauzar a las futuras generaciones desde sus raíces con el conocimiento de los idiomas y facilitar el aprendizaje de los mismos en años superiores escolares.

En esa ocasión el MVZ Dámaso Anaya Alvarado, rector de la UAT, se congratuló de la aportación que realiza la Universidad, siempre comprometida con la calidad educativa como atestigua la entrega de las certificaciones mencionadas.

El Rector Anaya destacó que la casa de estudios cuenta con el 96.2 % de sus programas de licenciatura certificados, además de cuatro centros de idiomas y dos bibliotecas centrales, cuyos logros la destacan como la institución de mayor relevancia en Tamaulipas.

BRIGADAS DE COMAPA PARA EFICIENTAR EL SERVICIO.- La COMAPA de Victoria refuerza sus acciones diarias para, primero identificar y luego reparar las fugas de agua potable, así como escurrimientos de aguas residuales en diferentes colonias y fraccionamientos.

Al redoblar el número de cuadrillas que conforman la brigada de alto impacto se están obteniendo mejores y mayores resultados en estas acciones del servicio público. Siguiendo instrucciones del presidente municipal, Eduardo Abraham Gattás Báez, se puso en marcha una nueva estrategia al integrar una brigada de alto impacto para combatir el rezago y atender a la brevedad los reportes ciudadanos.

Para el efecto el gerente general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Victoria, ingeniero Eliseo García Leal, sostuvo una reunión de trabajo con el personal técnico de este organismo a fin de girar las instrucciones, que en cada sector se llevarán a cabo para resolver los cuadros de necesidades que se han detectado. A ese ritmo los resultados estarán a la vista muy pronto.