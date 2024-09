Pocas solicitudes de testamento se han presentado en este mes de septiembre: Lic. Gaspar Arellano Galván

A pesar de que septiembre es el mes del Testamento donde se están aplicando importantes descuentos a quienes hagan ese trámite, hasta el momento van muy lento las solicitudes por parte de testadores, según lo da a conocer el Lic. Gaspar Arellano Galván.

Indica el titular de la Notaría Pública 303 de Soto la Marina, que aunque todavía no se llega a mediados de septiembre, no se avizora que sean muchas las personas que vayan a solicitar este tan importante trámite, ya que de manera desafortunada la gente no tiene arraigada la costumbre de legalizar en vida el tema de sus propiedades.

“Con todo y esto de todos modos en la Notaría 303 de esta localidad los estaremos atendiendo en este importante servicio durante todo este mes patrio”, expresó el reconocido fedatario de esta localidad.