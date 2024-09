EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

17 Días más y la actual administración de Soto la Marina habrá llegado a su final…Lo que inicia por lógica, un día va a terminar…De que se ven no pocas caras tristes en la alcaldía es toda una realidad…Así sucedió en la parte final del gobierno del médico ABEL GÁMEZ y en todas las anteriores y es que a nadie le gusta que se termine la gestión cuando se es parte de ella…El ser parte de una administración de gobierno genera en estabilidad no tanto y no para todos en la parte económica, pero si en lo emocional y más en Soto la Marina, donde la gente en su mayor parte vibra con el tema de la política…Por cierto son conocidos muchos casos de personas que dejan sus trabajos de muchos años por la emoción de ocupar una chamba en la alcaldía y que a los tres años se arrepienten de tales decisiones y es que en la alcaldía son en realidad muy pocos los que tienen acceso a buenos y suculentos sueldos…Pero en fin Soto la Marina y su gente vibran con la política, como se los comenté al inicio de la presente colaboración… Por cierto se escucha el nombre de la Lic. ABY AHUMADA para ocupar un espacio importante en la administración de GLYNNIS…De ser cierto estos rumores, creo que se haría justicia con ABY pues todos pudimos ver que en la campaña local trabajó pero en serio en este proyecto que fue el ganador el pasado dos de junio…Igual de cierto es que no ha trascendido que cargo habrá de ocupar nuestro amigo NONO RAMÍREZ en el gobierno de GLYNNIS, pero lo que es un hecho es que su cercanía con el patriarca JORGE JIMENEZ nos pude dar la certeza de que va a estar en un muy buen lugar…Aparte NONO se lo ganó por el trabajo político que realizó en importante sector de la zona norte de Soto la Marina…Igual de cierto es que algunos grillos de no muy buen nivel están dejando de estar en los afectos de GLYNIIS y la realidad es que ella con sus decisiones los está dejando fuera de la órbita cercana a su entorno…Lo que pasa es que a GLYNNIS y al patrón de este poderoso equipo no se les gana la confianza con chismes baratos como solían hacerlo en otras administraciones…En el equipo de GLYNNIS las cosas se hacen con altura de miras y con trabajo…Así que no se equivoquen porque pueden perder lo ganado…Por experiencia vivida por muchos integrantes de la comunidad de Soto la Marina a la familia JIMENEZ más que la pleitesía les interesa que la gente que colabora con ellos les generen resultados y que sean positivos…En otro orden de ideas el buen amigo MARIO ALBERTO CRUZ OCHOA les envió sus felicitaciones a las familias de la campiña marsoteña el pasado lunes pues esa ocasión se celebró el día del agricultor…Y bueno pues a MARIO en su condición de líder de la CNC local no se le pasó desapercibida, tan importante ocasión…Doña CARITO BERNAL una vez más ha colocado la bandera nacional en todo lo alto de su domicilio particular por el Bulevar ENRIQUE CÁRDENAS en la colonia tres de septiembre…CARITO tiene ya muchos años de que instala la bandera de México durante cada mes de septiembre que está considerado por los mexicanos como El Mes de la Patria…Si GLYNNIS realiza un excelente papel como el que se espera que va a realizar como alcaldesa de Soto la Marina entonces podremos esperar el surgimiento de un equipo poderoso rumbo a elecciones posteriores aquí en Soto la Marina…Y la verdad es que todos los astros de la política local parecen estarse alineando para la marca JIMENEZ si de manera fría señalamos que la próxima presidenta municipal va a estar protegida y custodiada en el tema de la gobernanza por el gobernador AVA y a nivel nacional por la próxima presidenta de la república CLAUDIA SHEINBAUM…Y por otra parte va a seguir teniendo de manera personal, el soporte económico de la marca familiar sin dejar de lado que va a tener a su disposición el presupuesto oficial para el tema de las obras y los apoyos sociales a la comunidad…Así que con todos estos importantes detalles que les estoy enumerando es que podemos observar a una GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ fuerte y poderosa en todos los aspectos, aún sin haber tomado protesta, todavía, como alcaldesa de Soto la Marina…Por cierto, se dice que JUAN PANCHO BANDA CONDE está en el radar de la próxima alcaldesa para tomar posesión de un importante puesto local…Igual se da por hecho que EFRÉN ALEMAN GARCIA va a ocupar un importante lugar dentro del equipo de trabajo de GLYNNIS pues aparte de que se ha distinguido por ser un funcionario de resultados en otras administraciones, en la campaña supo entregar excelentes números a la causa triunfadora el pasado dos de junio…También se escucha con insistencia que el buen amigo EMILIO HINOJOSA no va a quedar desamparado por parte del equipo que se apresta a tomar posesión de la presidencia municipal y se asegura que tiene un espacio ya asegurado…Pero bueno todos estos y otros nombres que se han mencionado en esta columna forman parte de la rumorología que anda desatada dentro de la clase política marsoteña pues la única verdad, solamente GLYNNIS y su entorno más cerrado, son los que la tienen… Por cierto el buen amigo ANDRÉS ASTELLO ahí por el área de los aseadores de calzado de la plaza principal sigue defendiendo a todo lo que da y ante los que sean el proyecto de GLYNNIS pues son memorables los agarrones que se da con quienes simpatizaron por el lado opuesto…ASTELLO dejaba de trabajar en la boleada todos los días a partir de medio día para sumarse a las intensas y muy asoleadas caminatas de GLYNNIS en la cabecera municipal como en las comunidades rurales…Igual de cierto es que muy activo se le puede ver al primo ISRAEL ARELLANO en el área del BANSEFI en estos días de pagos a los abuelitos del programa federal y es que siempre está listo para dar información y asesoría a las cabecitas blancas que acuden a ese espacio ya sea a sus cobros o bien a cualquier otro trámite…Pues me aseguran que varios elementos que se decían “Medinistas” hasta la eternidad ya andan desesperados y por todos los medios buscando una entrevista con GLYNNIS…La clase política así como la sociedad marsoteña en lo general se habrían de quedar casi para el infarto si les menciono los nombres de estos personajes, que ansían seguir pegados a la ubre del presupuesto local…Aunque claro que para estos aspirantes a saltarines no se tiene la menor de las chances de abrir brecha dentro del equipo de trabajo de la próxima presidenta municipal…1 Mil 300 solicitudes para la beca estatal AVANZA son las que se entregaron por parte del mismo número de alumnos de educación básica, en días pasados, según me comentó el Profr. JUAN HERNANDEZ FORTUNA en su calidad de titular del CREDE en Soto la Marina…Pues a ver si el presidente AMLO no se enferma de la cabeza ahora que deje el poder como presidente de México…Todos los gobernantes en mayor o menor medida se sienten muy mal de la cabeza cuando dejan el poder, sea éste del nivel que sea…Los ex lo primero que extrañan es el séquito de aduladores que todos los días les decían que eran los más listos e inteligentes y de repente, no les queda ni uno solo de esos revoloteando a su alrededor…Y ese mal lo sufren quienes dejan la presidencia de México, como las gubernaturas y las presidencias municipales…De repente despiertan un día y la terca realidad les hace ver que ya no tienen ni quien los escuche o les festeje, hasta sus más ridículos chistes, como lo hacían antes…Le preguntaban los reporteros a cierto político de Reynosa a punto de dejar ya la alcaldía, que si el poder lo había encariñado a lo que pronto contestó, “si te encariñas con un gatito contimás con la presidencia municipal!”…Cuando el gobernante deja el poder ya no hay quien le de el paso en su vehículo ni hay quienes le den su asiento cuando llega a una reunión y de pronto ya nadie lo saluda ni siquiera de lejos…De hecho hay ex gobernantes de los tres niveles, que han tenido que recibir tratamiento profesional por parte de psicólogos y en casos extremos hasta por parte de siquiatras para que de esa manera puedan seguir su vida como cualquier mortal…Dicen los que saben de este tema a fondo que el poder tiene dos facetas, para el que lo ejerce y es que cuando estás en el pruebas haz de cuenta la gloria o el paraíso, pero dicen que cuando lo dejas empiezas a conocer el infierno y todos los sinsabores que de el se generan…Por eso es mejor como dijo el tomador “estar a medias aguas”… Es decir, “ni muy arriba para no caerte tan fuerte” y tampoco “ni tan abajo, para que no te pisen”…En otro orden de ideas, los diferentes grupos parroquiales de la Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación le organizaron una amena despedida al padre JOSÉ LUIS OBREGÓN MOLINA el pasado lunes por la noche…El padre JOSE LUIS se ganó el aprecio y el cariño de la comunidad católica de Soto la Marina debido al excelente trabajo que desarrolló como guía religioso en casi seis años de labor pastoral…Pero también en el plano personal supo sembrar y cosechar grandes y numerosas amistades…Se va a continuar con su labor pastoral ahora en la Parroquia de San Isidro Labrador en Ciudad Victoria…Éxito padre JOSE LUIS!…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…