Por: Raúl Terrazas Barraza

Para que la cuña apriete…

Para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo, reza el refrán y, aplica a la perfección en la designación del Diputado expanista, Humberto Prieto Herrera, como Coordinador del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, PMRN.

En consecuencia, en la Legislatura 66 que está próxima a iniciar sus actividades en el Congreso del Estado, será el Presidente de la Junta de Gobierno, cargo que ocupará hasta el día 30 de los corrientes su compañera Diputada Úrsula Salazar Mojica.

No se le hizo ser el manejador del Poder Legislativo al Diputado plurinominal de Reynosa, Armando Zertuche Zuani, quien deseaba de manera encarecida repetir en esa posición, dado que, más de una docena de amigos suyos se quedaron con las ganas de sacarle jugo a la administración del Congreso, dado que, la silla de la entonces Junta de Coordinación Política le fue arracada con una jugada de los panistas.

Si para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, así que, nadie mejor que Prieto Herrera que conoce a los panistas, porque fueron sus compañeros, para que lidie con ellos en la Legislatura que viene dado que hay autoridad política, porque en su momento, esos que ahora llegan al Congreso, fueron los que le negaron las oportunidades en el panismo.

El ingrediente que no debe de fallarle al ya destapado Coordinador de la bancada del PMRN, es que no le tiemble la mano frente a sus excompañeros y dejarles bien claro quién será el que mande en el Congreso, so pena de sacarles muchos trapitos al sol y dejarlos mal parados en cualquier momento, en especial a la hora de las votaciones que deban de llevarse a cabo en las sesiones Plenarias.

También tiene que saber levantar la voz con autoridad y marcar el tono desde la sesión de instalación de la legislatura 66, debe traer cartas marcadas y bien guardadas, para exponer a la crítica pública a esos excompañeros que buscarán denostar al Gobierno del Estado para tratar de ganar adeptos desde la tribuna del Congreso del Estado.

En el escenario se avizoran cosas que podrían facilitar la chamba que debe de hacer el Diputado neoregeneracionista de Reynosa, por ejemplo, la voz del panismo para que se prepare Jesús Alberto Salazar Anzaldúa, suplente de Ismael García ante la posibilidad de entrar en funciones por la no presencia del exsenador panista Ismael García.

Incluso hasta habla de que, igual debe hacerlo Benito Noé Zarate Ramírez, suplente de Gerardo Peña Flores o quizá hasta Humberto Elizondo Bolaños, suplente de Vicente Verástegui Ostos, quien estará en el Congreso del Estado, luego de dejar la curul en la Cámara de Diputados Federal.

Las que se quedan, porque no tienen la culpa de los estragos que ha causado al PAN el grupo minúsculo de Reynosa, son las Diputadas plurinominales María del Rosario González Flores, Patricia Mireya Saldívar Cano y Marina Edith Ramírez Andrade y, desde luego, el único diputado de mayoría, el tampiqueño José Scheckaiban Ongay.

Por cierto, ya todos los panistas se reunieron con el todavía dirigente de ese partido, exdiputado Luis Cantú Galván, para organizar a la bancada y que, desde la primera sesión adopten una actitud radical.

Prieto Herrera, tiene ya todo el respaldo político, administrativo y de cualquier tipo, para hacer ver su suerte a los panistas que llegan por la vía plurinominal y aprovechar que el de mayoría no comulga con el grupúsculo de Reynosa, porque trae la escuela naderista, es decir, anti Luis Cantú Galván.

Los otros

Por otro lado, en la Diputación Permanente que funcionará todo este mes, se aprobó la minuta en la cual la Legislatura otorga el respaldo a las reformas Constitucionales del Poder Judicial, fue demasiado rápido para demostrar que hay forma de hacerlo y que Tamaulipas aparezca como una de las primeras entidades, en cumplir con la parte que les toca.

La Diputada Salazar Mojica, que propuso la aprobación del documento enviado por el Senado de la República, hizo ver que la reforma propone la democratización del Poder Judicial, para que los ciudadanos elijan por el voto directo en urnas a las autoridades judiciales, a fin de terminar con malas prácticas de personas que no ven por el bien común, sino, por sus intereses.

Este jueves muy temprano habrá sesión extraordinaria del Congreso del Estado, convocada por la Diputación Permanente, en la cual se sacarán asuntos urgentes de la Legislatura que está a poquito más de 15 días de concluir su gestión.

Al justificarse porque se metió en un gran lío con las mujeres, el Diputado de corto tiempo, Marte Alejandro Ruiz Nava debió degustar sus propias palabras y quedó muy mal parado ante la opinión pública. Nadie ha dicho que acepta sus disculpas públicas, así que, debe de estar muy incómodo en su desempeño como Legislador, no le hace que le queden unos días en ese cargo.

En algún momento tendría que toparse quien reclame su proceder y sucedió, dado que, sus costumbres expresivas y comunicativas dejaban mucho que decir.

La gestión da frutos y cuando se trabaja al unísono, el resultado se alcanza en menos tiempo del esperado, es el caso del trabajo de cabildeo realizado por el Gobernador del Estado, Doctor Américo Villarreal Anaya y su equipo de colaboradores, quienes no quitaron el dedo del renglón para lograr que, la autorización dada por el Gobierno de la República para la construcción de la segunda línea del Acueducto de la Presa Vicente Guerrero se concretara.

Prueba de ello es que, la Secretaría de Obras Públicas que tiene a su cargo el ingeniero Pedro Cepeda Anaya, arrancó con la apertura de la pre-convocatoria, el proceso de licitación de la obra, así que, los interesados en participar deberán de ajustarse los preceptos que contenga la convocatoria que será publicada el día 26 de este mes.

Se trata de dos contratos para la línea de conducción de agua, uno para cuatro mil 700 metros y otro para cinco mil metros, además de la construcción de obras adicionales como el tanque floculador y dos para agua clara, que son necesarios para el funcionamiento de la obra, misma que servirá para garantizar por muchos años más el abasto de agua para uso y consumo humano de los victorenses.