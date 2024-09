POR: ANA LUISA GARCÍA G.

El caso Danés y la renovación del Congreso local

Esta es la primera vez que un presidente magistrado del Tribunal Electoral de Tamaulipas sufre un atentado, y por lo visto no existe un mecanismo para remplazar a Edgar Danés Rojas de manera provisional, en tanto, ese órgano está sin poder resolver 24 recursos de inconformidad en el tema de la asignación de diputaciones plurinominales, lo cual de prolongarse tendrá efectos negativos en las actividades del Congreso local.

Son varios días de parálisis en el TRIETAM, estas circunstancias nos hacen ver que los tiempos han cambiado en todas las actividades sociales y políticas, y que deben de crearse protocolos para que entre en automático un remplazo provisional, no sólo en el Tribunal aludido, sino en las diferentes actividades de la administración pública, porque hoy cualquiera está expuesto a sufrir un evento como el que atentó contra la vida de magistrado presidente.

En estos casos, nadie quiere proponer un remplazo por respeto al duelo en caso de fallecimiento o por no verse como ambicioso ante el estado de salud del afectado, por eso es necesario que existan reglas precisas, que incluso marque los tiempos, porque no es lo mismo en épocas previas a los comicios o postelectorales, que cuando hay inactividad y para cada caso debe de haber un procedimiento.

Edgar Danés tiene 17 días postrado en cama, pero no se sabe cuánto tiempo más llevará su recuperación, ojalá sea pronta y sin secuelas. El caso ahí está sobre la mesa, así como otras eventualidades.

Por lo menos este tópico debería de ocupar la atención de algunos legisladores locales ociosos, ahí tiene usted al diputado Marte Alejandro Ruiz Nava, que considera como violencia de género contra el hombre, cuando la pareja femenina “no prepare el almuerzo”.

También se refirió a la negación de la mujer a tener relaciones sexuales, como una forma de violencia contra los hombres. Seguramente debe tener conocimiento de situaciones de esta naturaleza en su entorno, me refiero a conocidos, amigos, vecinos, etc, y el como buen samaritano ya lo anotó seguramente en su plan de trabajo, por algo lo exteriorizó, y porque seguramente su corta vista no le permite vislumbrar otros temas de mayor trascendencia para los tamaulipecos.

EMITIRÁN BILLETE DE LOTERIA CONMEMORATIVO DE LA UAT.- Próxima a celebrar tres cuartos de siglo de impartir educación la Universidad Autónoma de Tamaulipas, su rector Dámaso Anaya Alvarado, gestionó y logró que la Lotería Nacional (LOTENAL), emita un billete conmemorativo en reconocimiento a la trayectoria de la casa de estudios, donde actualmente más de 40 mil estudiantes cursan alguna de sus 58 carreras o algún posgrado.

Para el efecto el rector Anaya sostuvo un encuentro con el Mtro. Marco Antonio Mena Rodríguez, director general de la LOTENAL, este acontecimiento es muy significativo por la difusión en proyección nacional que representa, y se sumará a la agenda de actividades que se prepara para tan fausto acontecimiento que tendrá lugar el año próximo.

Con mucha visión, el rector Anaya realiza una profunda reflexión de la importante función social que realiza la casa de estudios a partir de 1950, y que cerrará con broche de oro su 75 aniversario en un horizonte de transformación educativa, con una visión humanista y con plena conciencia de su entorno social al que se debe.

Actualmente la Universidad cuenta con la mayor parte de sus programas académicos reconocidos por su calidad a nivel nacional, con estos baluartes la rectoría trabaja para obtener la certificación internacional de sus carreras, a la par que fortalece la vinculación social, uno de sus más firmes compromisos con los sectores público y privado que son los terrenos de oportunidad para sus estudiantes.

IMPLEMENTAN CLÚSTER MÉDICO PARA LA ZONA SUR.- La nueva estrategia del gobierno que encabeza Américo Villarreal Anaya para posicionar el turismo médico en las zonas norte y sur del estado, fue presentado a las y los empresarios del sector por el secretario del ramo, Benjamín Hernández Rodríguez, durante una reunión de trabajo realizada en las instalaciones del Centro de Atención y Protección al Turista (CAPTA) de Cd. Madero, donde se puso de relieve la trascendencia de fortalecer el enfoque médico en este punto de Tamaulipas

En esta ocasión se examinó la importancia de fortalecer el tema médico en el sur del estado, para aprovechar al máximo los servicios de calidad que existen, así como los costos y la conectividad aérea diaria a Houston Texas, desde el Aeropuerto Internacional “Francisco Javier Mina”, lo cual se reconoció como la gran oportunidad que representa contar con infraestructura de hoteles, restaurantes, así como el equipo médico de última tecnología y especialistas en el sector salud.

Tamaulipas lo tiene todo, sus costos y oferta turística hacen más atractiva a la entidad.

En esta ocasión se contó con la asistencia de empresarios del ramo hotelero, directivos de los hospitales de la zona sur, representantes del transporte y podemos decir que todos los involucrados en este gran proyecto que ofrece grandes perspectivas de éxito.