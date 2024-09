Por: Raúl Terrazas Barraza

Avanza conclusión del proceso electoral 2024

El Consejo General del IETAM resolvió en la sesión de este jueves, tres procedimientos sancionadores especiales que estaban dentro de los pocos pendientes que ya les quedan, antes de cerrar el proceso electoral del 2023-2024, que permitió organizar la elección concurrente más grande del país.

La primera resolución fue imponer amonestación pública al alcalde de Soto la Marina, Luis Antonio Medina Jasso, en su faceta de candidato independiente a la reelección, ya que incumplió una resolución que fue dictada a fines de junio por las autoridades electorales, obvio, esto ya no tendrá ninguna repercusión para él, porque está a punto de irse que llegue la personas que le ganó en las urnas, una joven mujer que tuvo el respaldo de las mayorías, Glynnis Jiménez Vázquez.

También sobre Medina Jasso, hubo otra resolución que se descuenta de los pendientes para el cierre del proceso electoral que hará dentro de poco el IETAM y para el que, se preparan las y los Consejeros Electorales que dirige el licenciado Juan José Ramos Charre, se refiere a una infracción que consiste en contravención a las disposiciones del Artículo 302 Fracción X de la Ley Electoral, motivo por el cual le impusieron una multa por 500 UMAS que equivale a más de 54 mil pesos y además, quedó inscrito en el Catálogo de Sujetos Sancionados por el IETAM.

Los otros dos casos tratados en la Sesión Extraordinaria del Consejo General del IETA, este jueves, tuvieron resolución de inexistentes, para el dirigente del PRD, David Armando Valenzuela Barrios, a quien acusaron de violencia política contra las mujeres en razón de género y al mismo partido, pero ya a la institución, consistente en culpa in vigilando.

Las propuestas de las resoluciones fueron presentadas para ser votadas en la sesión por la Consejera Marcia Laura Garza Robles, presidenta de la Comisión para los Procedimientos Administrativos Sancionadores, que estudio los casos y determinó su conclusión.

Los otros

Porque genera buenas perspectivas para los jóvenes universitarios emprendedores, la UAT que dirige el Rector Dámaso Anaya Alvarado participará en el programa Santander-Hecho en Tamaulipas, el cual pone a disposición de quienes busquen la manera de iniciar un negocio, cursos para que puedan lograrlo.

Los hay para el desarrollo de productos innovadores, estadísticas aplicadas a los negocios, persuasión efectiva, y emprendimiento social, nombres que se dicen muy fácil, pero implican infinidad de conocimientos que permitirán a las personas seguridad para definir y actuar en el emprendimiento.

Los cursos requieren de un sola inversión, tiempo para allegarse conocimiento, por ello es que, la Secretaría de Economía de Tamaulipas y la de Trabajo y Previsión Social, forma parte, al igual que la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de quienes buscan aprovechar la este tipo de preparación-capacitación.

Se puede acceder a preparación en temas como, nuevas tecnologías para líderes empresariales, fundamentos de Google Cloud, gestión de organizaciones y PYMES, competencias digitales en ofimática, analítica de marketing, pensamiento creativo, pensamiento sistemático y primeros auxilios psicológicos, es decir, hay de todo para que, el emprendedor no tenga límites y que, a la vuelta de unos meses desarrolle competencias que le permitan entrar al mercado laboral o bien a los negocios a cualquier escala.

Por cierto, existe una plataforma que, en los sitios oficiales de la Internet que tiene la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se promocional, para que antes del 17 de septiembre, quienes busquen oportunidad de gran calidad, puedan desarrollar los cursos, mismos que comenzarán una semana después, el 25 de septiembre.

Como responsables de los cursos aparecen muchas instituciones educativas nacionales e internacional, las que, con materiales de calidad buscan poner en manos de jóvenes estudiantes y adultos, herramientas para la creación de empresas y por tato de fuentes de trabajo, ya que, de esa forma se detona la economía de las regiones y la UAT hace la parte que le corresponde en Tamaulipas.

Debido a la salida de Yuriria Iturbe Vázquez de la presidencia del comité estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, al interior de la organización y con todos los protocolos y factores a observar, se preparó el relevo de quien, a partir del primero de octubre, será diputada plurinominal en el Congreso de Tamaulipas.

No habrá quien haga una evaluación del desempeño que tuvo la mujer al frente de la dirigencia, entre otras cosas porque el resultado general obtenido en las urnas el pasado dos de junio, dejó satisfechos tanto a los responsables de la política regeneracionista en la entidad como a nivel nacional.

Además, no hay necesidad de saber si avanzó o no asuntos de estructura, porque de eso, no se trata, los triunfos en las elecciones de orden federal y local dejan fuera de foco y la estructura mejoró o de forma simple se sobre llevaron las cosas.

El asunto es que, la silla debía principal del comité regeneracionista debía ocuparse de inmediato, por ello esta misma semana, la auscultación para decir a favor de alguien, concluyó a favor de Marcos Zuviri Rivera, quien, en los últimos tiempos se ha dedicado a la operación política en el sur de la zona cañera de la entidad y ha participado en el comité que ahora presidirá y que debe de organizar mejor para las elecciones que, habrá en menos de tres años.