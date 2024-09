EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

25 días y terminará el periodo de la presente administración local…Lo que un día inicia por ley de vida, un día va a terminar…La gente de Soto la Marina inclinó la balanza electoral el pasado 2 de junio a favor del proyecto político y de gobierno que les propuso GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ quien la realidad es que en apenas su primera aparición en la escena política logró la hombrada de derrotar a un equipo que ya se encaminaba por su tercer periodo en la alcaldía marsoteña y esta no es una hazaña cualquiera…Así como el equipo triunfador no debe de caer en actitudes triunfalistas de esa misma manera los derrotados no deben de ponerse a llorar y es que al fin y al cabo que se trató de una campaña en la que nadie pidió ni dio cuartel…No se vale ahora andar diciendo que los de enfrente ganaron por esto y por esto otro, pues quien se mete a la política hoy en día sabe perfectamente que ésta es la guerra…Por los votos, pero guerra al fin y al cabo…Aparte de que quienes entran a las grandes ligas de la grilla marsoteña, saben perfectamente que en estos pantanosos terrenos no se vale llorar…Por cierto me dicen por parte de fuentes cercanas a GLYNNIS que ABY AHUMADA se perfila para una importante dirección en la alcaldía a partir del uno de octubre…ABY se destacó por su trabajo en la campaña política pasada por lo que tenemos que creer la versión que la ubica dentro del próximo gabinete local…Pues benditas las lluvias que siguen llegando a nuestro municipio y es que gracias a DIOS septiembre llegó con agua como en los viejos y añorados tiempos…De ahí el entusiasmo que prevalece entre los productores de los sectores agrícola y ganadero…Pues me dicen que no hay que perder de vista a la muy capaz y eficiente maestra AMELIA RAMIREZ SOTO quien según esto ya tiene el visto bueno del alto mando para hacerse cargo de un importante espacio municipal y el cual tiene que ver de manera directa con el tema cultural..Sería una decisión excelente de llegarse a concretar este rumor pues la realidad es que la maestra AMELIA aparte de que le sabe al tema de la cultura, le fascina y le apasiona de manera particular el arte de la danza…De manera exitosa iniciaron la segunda semana de clases en la Secundaria Técnica 12 de esta localidad de acuerdo a lo me comentó la directora, LEYZA OLIVIA BARRERA SALAZAR durante una entrevista concedida en días pasados, precisamente en la institución a su cargo…Pues en unos días más deja la Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación el padre JOSE LUIS OBREGÓN MOLINA y es que por parte del Obispo de la Diócesis de ciudad Victoria su nueva responsabilidad la tendrá en la Iglesia de San Isidro Labrador de la capital del estado…Sus amigos de la mesa del café le tenemos preparada primeramente DIOS una cena en los terrenos de nuestro también buen amigo CHON CÓRDOVA este próximo viernes…El padre JOSE LUIS aparte de su excelente labor pastoral que realiza en el día a día es un gran generador y constructor de amistades…Se le va a extrañar por parte de quienes formamos parte de la mesa del café…Nada más se escucha el llanto de algunos y algunas que fungían como encargados del reparto de despensas del gobierno del estado en Soto la Marina y quienes de fea manera decidieron darle la contra al sistema estatal en la pasada campaña municipal y es que han sido dados de baja de sus encargos…Pues que esperaban?…Que el estado les premiara su deslealtad?…Como decía mi tía, “Hasta parecen chiquitos”…Aunque de igual manera me dicen que por la zona de riego todavía siguen con vida nominal, algunos de ellos…Pero no tarda en llegarles la lumbre así como a algunas empleadas del desayunador del estado del Ejido “El Esmeril” a quienes se les vio muy activas apoyando a la contra política municipal y con la mano derecha cobrando su quincena de manera cómoda y sin la menor pizca de vergüenza…Ahora sí que como dijo aquel, “de que se van se van”!…Igual de cierto es que se escucha fuerte y con suma insistencia el nombre de TORIBIO GALLEGOS RIVERA como prospecto para causar alta en el gobierno que presidirá GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ…Aunque tienen parentesco directo con la directora de obras públicas del actual ayuntamiento la realidad es que la mayor parte de la familia ROMERO jugó sus cartas políticas por el lado de GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ quien resultó triunfadora…Pero bueno así es en la mayor parte de las familias, hoy en día, cada quien participa por el lado que más le place…Democracia, en su máxima expresión…Por cierto ya tengo días de no saludar a mi “carnalito” CARLOS FIGÓN a quien se le pudo ver muy participativo en la campaña de la ahora alcaldesa electa de Soto la Marina…CARLOS FIGÓN no se rajó un solo momento en la campaña y con la bocina día y noche en su camioneta le dio a todo lo que da…Por cierto GLYNNIS acudió a una importante capacitación que se les brindó a los alcaldes electos de Tamaulipas, por parte de la Auditoría Superior del Estado y que se desarrolló en la capital del estado…Se esperan grandes cosas para Soto la Marina por parte de GLYNNIS y es que aparte de que va a contar con el apoyo del gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA y de la próxima presidenta CLAUDIA SHEINBAUM también será arropada por los diputados locales y federales del VERDE y del PT así como de MORENA…Casi nada!…En otro orden de ideas me comentó el líder de la CNC local MARIO CRUZ OCHOA que es un hecho la reactivación del campo y es que sus compañeros de sector le reportan las presas llenas así como el tema de la recuperación de los pastizales atraviesa su mejor momento de los últimos años…Todo este optimismo de la gente de las comunidades rurales tiene que ver desde las lluvias que nos dejó la Tormenta ALBERTO y las precipitaciones de estos últimos días que se han dejado sentir…Muchos temas para estos próximos días y entre estos, la intención es platicar con el Lic. JUAN GUILLERMO RUBIO GOMORA sobre la historia tan vasta de Soto la Marina ahora que estamos inmersos en los festejos por el 274 aniversario de fundación…El Lic. RUBIO es no solamente un apasionado del quehacer histórico de nuestro municipio, está de lo más enterado gracias a su hambre de leer y leer libros y relatos de importantes sucesos de nuestro pueblo y que se han escenificado durante décadas idas…La Lic. ARABELLA MEDINA CASANOVA bien pudiera estar a cargo de un espacio de importancia en la administración de GLYNNIS a partir del uno de octubre…La amistad entre ARABELLA y la alcaldesa electa GLYNNIS JIMENEZ se remonta a la niñez de ambas y la verdad es que detalles de este tipo pesan en serio a la hora del reparto municipal…Aparte ARABELLA se la partió al mil en el proyecto de GLYNNIS e incluso hasta ofensas graves recibió de los contras, mismas que rebasaron el tema político pues se metieron con ella en asuntos de carácter personal, rebasando los límites de un proceso electoral, pero ella se mantuvo digna y firme e incluso hasta aceleró su proselitismo a favor de su amiga de infancia…ARABELLA se desempeña como Secretaria de la Juventud en el comité municipal del Partido Verde y forma parte del cambio generacional que de manera inminente, se viene, bajo el mandato de la presidenta municipal electa de Soto la Marina…Pues ese viejo lobo de mar como lo es Don JUAN LARA la volvió a hacer y es que políticamente la pegó de nuevo al apoyar la campaña de GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ…Don JUAN tiene esa virtud que se le llama “olfato político” y bueno pues con eso se nace para decepción de los que no coinciden con su sistema de participación político electoral…De manera ya casi “normal” todos que forman parte de los equipos de entrega recepción agarran cargos en las nuevas administraciones pues se entiende que son gentes sino cercanas todas si al menos con los méritos necesarios para ser invitados a la mesa principal nominal…Igual se dice que no son pocas las direcciones y jefaturas de área las que estarán en manos de representantes del sector femenino al menos en el inicio de la administración de GLYNNIS…Claro que ya la estancia larga o corta va a depender de los resultados que brinden en el ejercicio de su función…Igual los caballeros también estarán bajo la escrupulosa mirada y supervisión de GLYNNIS…Se dice de igual manera con GLYNNIS en la presidencia municipal se estará iniciando con un importante además de benéfico cambio generacional en el servicio público local y es que se incorporarán a no pocos cuadros que por su juventud antes no habían tenido la oportunidad de figurar en la escena laboral del municipio…El famoso SAMMY que no es otro que SAMUEL JASSO tiene a su cargo muchas de las zonas de mantenimiento del CBTa 271 de esta cabecera municipal y aún sin ser parte oficial de la planta trabajadora de este plantel de nivel medio superior su trabajo es fundamental para que la imagen de esa institución sea de lo mejor…Aparte el buen SAMMY es integrante del cuerpo de árbitros dentro del balompié local en donde se desarrolla de manera eficiente…Ya que andamos por los rumbos del CBTa déjeme decirle que el director LEONEL CÓRDOVA MONTES goza del afecto y el aprecio de la Subsecretaria de Obras Públicas en Tamaulipas DOMMY CEPEDA BEAS y de hecho ella fue parte fundamental para la construcción de la impresionante techumbre con la que iniciaron este semestre…LEONEL gestionó ante la CP DOMMY CEPEDA la mencionada techumbre la cual ella se la planteó a su jefe el Secretario de Obras Públicas PEDRO ANAYA CEPEDA y este posteriormente ante el gobernador AVA y por ahí se cristalizó tan importante obra que fue un anhelo de muchas generaciones de alumnos, maestros y directores…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…