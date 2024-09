Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

¡Habrá carnita asada!

​Seguramente que después de los informes que se vienen dando ya por algunos municipios de la entidad, en la mayoría de los Ayuntamientos, las y los ediles tendrán por reservado y sobre todo con sus más cercanos colaboradores, síndicos y regidores “carnita asada” para festejar e intercambiar opinión de cómo ha sido o fue el último año de su gestión y próximos a entregar la estafeta, sobre todo aquellos que no ganaron la reelección.

​

​Y algunos más contentos después de dos gestiones como presidentes municipales. Festejando algunos de los logros conseguidos a lo largo de su mandato que dejaran huella y plasmados por un buen tiempo.

​Para los que se quedaron, ojo, repetirán, habrá desde frijoles charros, cabrito, hasta pozole, sin descartar la carnita asada este próximo 15 de septiembre cuando darán el tradicional Grito de la Independencia, pero para los que ya se van, cuando mucho será un refrigerio de cola con antojitos y una media lata de tamales, aunque suene ya a la época decembrina, pero la realidad es que no habrá para más.

Su trabajo, será el pueblo quien los califique, si fue bueno o malo, pero, usted amable lector deduzca, porque si no ganaron.

Total que tiene que haber cebolla para limpiar la parrilla del asador para la ‘carnita asada’.

NOTAS CORTAS

1.- Ya ni llorar es bueno allá con los panuchos de Nuevo Laredo, sobre todo algunos ex alcaldes que se vistieron de azul, pues es irrevocable, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha confirmado que mi comadre Carmen Lilia Canturosas Villarreal, es la alcaldesa electa en esta esquina del Estado.

De acuerdo con información de la Sala, el resultado de la elección para esta presidencia municipal fue avalado lo que da el triunfo inobjetable de la presidenta municipal electa, por lo que vamos por otros tres años más y por el bien de los neolaredenses.

2.- Y ya que andamos por la frontera, un poco más para acá, en la Ribereña, la que prepara su tercer y último informe de Gobierno, es la joven alcaldesa de Díaz Ordaz, Nataly García Díaz. Sera este 13 de septiembre al mediodía donde compartirá los logros alcanzados durante su gestión, con el objetivo de mostrar cómo se ha trabajado para mejorar la calidad de vida en su comunidad. Prácticamente serán hechos no palabras.

Y hablando precisamente de Nataly, vaya el saludo de esta su preferida columna “dialogando”, ya que este día viernes 6 de septiembre es su cumpleaños, por lo que le deseamos lo mejor y que siga cumpliendo muchos años más de vida para que los disfrute a la do de los suyos y sus representados. Bendiciones amiga.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.