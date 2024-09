Hubo Ceremonia de Entrega-Recepción del Mando de Armas en la Tercera Zona Naval de La Pesca

La Pesca, Tamaulipas.- La Secretaría de Marina por acuerdo del Alto Mando de la Armada de México, llevó a cabo la Ceremonia de Entrega- Recepción del Mando de Armas de la Tercera Zona Naval, de La Pesca, este pasado lunes 2 de septiembre.

Lo anterior, como parte de la rotación permanente del personal y con la finalidad de que la Secretaría de Marina-Armada de México continúe con el cumplimiento de su misión y atribuciones, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella se derivan.

De esta manera, el Ciudadano Vicealmirante Infante de Marina, Paracaidista, Diplomado de Estado Mayor, Francisco Díaz González recibió el Mando de la Tercera Zona Naval por entrega que le hizo el Ciudadano Contralmirante del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor, Ángel Adolfo Mora Chávez, con la intervención, por parte de la H. Superioridad del Ciudadano Vicealmirante del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor Carlos Eduardo L´Eglisse Escamilla, quien tomó la protesta de Ley y le dio posesión al nuevo Comandante con las formalidades de la ordenanza naval.

Cabe destacar que el Vicealmirante Díaz González, es originario de la Ciudad de Puebla, ingresó al Servicio Activo de la Armada de México como Cadete de la Heroica Escuela Naval Militar el 17 de julio de 1985, egresado como Guardiamarina del Cuerpo de Infantería de Marina, obteniendo el título de Ingeniero en Hidrografía Naval.

Durante su carrera naval se ha desempeñado en diversos cargos y comisiones dentro de diversas unidades operativas de la Armada de México, entre los cargos que ha ocupado, destacan: Jefe de Grupo del Estado Mayor General de la Armada, Jefe de Sección de Personal y Logística, Comandante del Batallón de Infantería de Marina No. 18, Comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 8, Comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 6, Ayudante General del Hospital Naval de Alta Especialidad y Jefe de la Unidad de Policía Naval, entre otros.

Es importante resaltar, que antes de su designación actual, fungió como Inspector del Mando de la Tercera Región Naval en la Ciudad y Puerto de Veracruz.