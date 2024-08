POR: ANA LUISA GARCÍA G.

En los próximos comicios de 2027 los partidos opositores a Morena PAN, PRI y ´PRD, tendrán menos oportunidades de recuperar espacios en alcaldías, diputaciones locales y federales, igualmente impactará en la elección de gubernaturas, debido a que con el mapa pintado de guinda casi en su totalidad, el procedimiento que rige para asignar recursos, en un 70 % está relacionado con la votación inmediata anterior.

Este mecanismo entró en vigor con la reforma de 1996 cuando fue establecido el principio de dar preferencia al financiamiento público sobre el privado. Fue entonces cuando se creó la regla de multiplicar el número de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral por 65 % del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), de ese monto el 30 % es distribuido de manera igualitaria entre los partidos políticos que cuenten con registro.

Mientras que el 70 % restante se aplica de acuerdo al porcentaje de votación lograda en el proceso inmediato anterior. Esto quiere decir que los sufragios que hicieron ganar a Morena en 2024 en diputaciones federales en Tamaulipas, donde sólo la oposición logró una victoria de los 8 distritos, estará recibiendo la mayor parte de los recursos dispuestos en 2027; ese 70 % aplica en cada uno de los distritos, incluyendo el que perdió, donde la diferencia fue mínima. Lo mismo aplica en alcaldías, diputaciones locales y gubernaturas.

El tema lo traemos a colación porque los partidos de oposición debieran desde ahora buscar otra forma de financiamiento. Incluso en caso de que existan algunos candados legislar para tener las condiciones de captar recursos.

Antes de que el PAN conociera las mieles de llegar al poder, sus militantes participaban en actividades institucionales del partido, entre ellas tenían sorteos, los boletos se ofertaban en la vía pública, como lo hace la Lotería Nacional, y eso fue una importante fuente de ingresos antes de que entrara en vigor la reforma de 1996. Algo similar deben de poner en marcha, porque los recursos que tendrán en los próximos procesos serán muy bajos comparándolos con los del adversario guinda.

De igual manera, el número de spots que en forma gratuita se difunden en medios electrónicos, también irán a la baja para ellos, en virtud de que estos se calculan de manera proporcional a la votación lograda.

No es por intrigar, pero el panorama de 2027 no es nada alentador para los partidos de oposición al bloque que conforman Morena, PVEM y PT, que ya dibujaron sus dimensiones en la integración de las dos cámaras del Congreso de la Unión. En esa condiciones no se vislumbran tiempos mejores para los partidos PRI, PAN y PRD, mientras que el MC registra un crecimiento, que es muy bueno pero aun distante del gigante guinda y aliados.

Claro que el ejercicio del poder no es eterno, se desgasta tarde que temprano, es difícil repetir un periodo tan largo como el del PRI, eso debido a que las condiciones sociales actuales son muy diferentes a los de la vieja época. Ahora con la presencia de los poderes fácticos, las condiciones de inseguridad que conforman los robos, asaltos con violencia y la destrucción del tejido social al que parece imposible reconstruirlo. Por lo pronto habrá permanencia de Morena en el horizonte inmediato y la oposición tiene que resistir ese oleaje, en espera de otros tiempos que le sean favorables.

AMÉRICO ACUDE A REUNIÓN NACIONAL EN TEMAS DE SALUD.- El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, participó en la reunión de evaluación del programa IMSS-Bienestar, un evento cuyos avances fueron expuestos ante la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum.

El encuentro tuvo lugar en Palacio Nacional con la participación de los mandatarios de todo el país, donde también concurrieron integrantes del gabinete actual y los funcionarios próximos a asumir sus cargos en la administración federal que inicia el 1º de octubre.

De esta manera el doctor Américo logra iniciar una relación de trabajo conjunto en el sector salud en beneficio de sus gobernados. Cabe mencionar que en esa ocasión Villarreal Anaya logró reunirse de manera separada con el doctor David Kershenobich, próximo secretario de Salud, quien se comprometió a sumar esfuerzos para mejorar el sistema de ese ramo en Tamaulipas.

El mandatario tamaulipeco se hizo acompañar por el secretario de Salud, Vicente Hernández, quien detalló lo que se viene realizando en beneficio de la población de esta entidad. Asimismo logró contactar a José Antonio Peña Merino, quien tendrá a su cargo la nueva Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones, con la que se armonizarán las nuevas tecnologías orientadas a modernizar la administración pública estatal.

RECONOCEN APORTACIÓN DE GATTÁS A LA EDUCACIÓN.- Y cómo no reconocer la participación e interés al organizar una colecta de útiles escolares en la sociedad victorense, misma que se sumó a la aportación del ayuntamiento, logrando integrar más de 2 mil kits escolares en beneficio de la niñez de distintas instituciones educativas.

En esta ocasión los padres de familia, maestros y alumnos apreciaron la aportación del DIF Municipal que preside la señora Lucy de Gattás, así como del propio alcalde, cuya contribución permitió hacer más ligera esta temporada de altos gastos escolares, porque además de los enseres mencionados, son tiempos de renovar uniformes, calzado y mochilas, de ahí que la dotación de útiles fue una gran ayuda, que se reconoce.

La entrega de los útiles escolares tuvo lugar en la explanada del patinadero, ahí la señora Lucy de Gattás tuvo oportunidad de reconocer la contribución de la sociedad, que se sumó a esta loable actividad. De igual manera alumnos, padres de familia y maestros reconocieron el compromiso de la presidenta del DIF Municipal Lucy de Gattás y del alcalde en temas tan importantes en la formación de la niñez.