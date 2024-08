EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues el reloj político administrativo sigue su inexorable marcha y en cuestión de un mes GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ va a tomar protesta como Presidenta Municipal de Soto la Marina…Que bueno que va a asumir la alcaldía una joven profesionista oriunda de esta tierra y que aparte de su preparación profesional como licenciada en derecho y función pública, no trae en lo personal pleitos internos o externos, así como ningún tipo de fobias, traumas o rencores viejos que quiera desquitar una vez que asuma el poder que la comunidad le ofrendó con su voto el pasado 2 de junio…Estas características personales le permitirán gobernar con la ley y con el corazón en sus manos…Ya lo dijo GLYNNIS claramente la noche de su contundente triunfo que iba a gobernar para todos sin importar por quien la gente haya votado…Esto nos habla de una certeza de miras de nuestra por ahora alcaldesa electa quien por lo que vemos no se desgasta mentalmente pensando en venganzas y rencores de esos que solamente atrofian el cerebro y pudren el alma…Por cierto se escucha el nombre de PEPE ABUNDIS como probable próximo funcionario dentro de la administración de GLYNNIS…Igual de cierto es que a algunos elementos que se sentían seguros en cargos directivos hoy en día ya no parecen tan seguros…En política como en la función pública nunca se debe de ventilar cuando te ofrecen un espacio pues tienden a caerse esos tiros…Calladitos…Y es que calladitos se ven más bonitos..Hablando de probables funcionarios no se si a la maestra AMELIA RAMIREZ SOTO se le tenga considerada para ocupar algún cargo, pero vaya que le entiende y además le apasiona al mil el tema de la danza que es una importante vertiente, del tema cultural…Aparte la maestra AMELIA vaya que se la jugó por el proyecto político, ahora triunfador, en nuestro municipio…Por cierto en días pasados le preguntaba a uno de los cuadros más experimentados dentro del acontecer político de Soto la Marina sobre su futuro en el gobierno de GLYNNIS y este de manera zorruna solamente esbozó una sonrisa diciendo que no le han dicho nada…Un servidor tiene información de que él es uno de los ya invitados a la próxima administración…Pero la realidad es que así se manejan los políticos que tienen la milla corrida… Y es que como dijo aquel, “del plato a la boca se cae la sopa”…La Subsecretaria de Planeación de Obras Públicas en el Estado DOMMY CEPEDA BEAS representó al gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA en la ceremonia del inicio oficial de clases en Soto la Marina el pasado lunes 26 de agosto, cuyo evento se desarrolló en la Escuela Primaria “Felipe de la Garza”, cuya dirección está a cargo del Profr. ALEJANDRO VILLARREAL RAMÍREZ…En su mensaje, la nativa de La Pesca refrendó el compromiso del gobernador del estado en cuanto a apoyar de manera permanente el rubro de la educación y en ese mismo evento puntualizó la cuantiosa inversión que se ha destinado a este sector…El presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR está cerrando su sexenio con una popularidad bárbara que casi llega al setenta por ciento siendo de esta manera uno de los presidentes con más alta aprobación en el mundo…Temas como la lacerante inseguridad que se vive a lo largo y ancho de nuestro país así como el desabasto criminal de medicinas en los hospitales públicos y la criminal alza en los precios de los alimentos y de la luz parecen no importarle a la gente que lo sigue queriendo a mares…No hay que ser muy sabios en economía o en temas de gobernanza para llegar a la conclusión de que dicha popularidad del ya casi ex presidente se sustenta en los apoyos asistenciales que reparte en todo el país…Millones y millones de pesos se distribuyen cada dos meses entre miles de beneficiarios que ven al presidente casi como un Mesías…Al 90 por ciento de los abuelitos que a nadie se le ocurra hablar mal de AMLO porque de inmediato lo defienden..El despilfarro que se ha tenido en obras como el tren maya y la refinería de dos bocas así como el nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles para nada, han hecho mella en la popularidad del tabasqueño…Así de cierto…Por otro lado me dicen que EFRÉN ALEMAN GARCIA ya está amarrado para ser funcionario local en el próximo gobierno que estará a cargo de GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ…EFRÉN es un elemento de trabajo y en las campañas como la que recién acaba de realizarse siempre está dispuesto a llevar a cabo la comisión que le encomienden de ahí que se tiene la certeza de que va a formar parte del gabinete de trabajo que iniciará su ejercicio a partir del uno de octubre de este mismo año……Méritos los tiene EFRÉN…El buen amigo ANGEL ARELLANO GONZÁLEZ en su calidad de dirigente estatal de la Vanguardia Juvenil Agrarista participó en el 86 Congreso Nacional de la CNC que se desarrolló en la capital del país…El líder juvenil de la CNC en Tamaulipas asistió a tan importante congreso los pasados 26, 27 y 28 de este mes de Agosto en donde aparte de presentar algunas ponencias en beneficio de las familias del campo aprovechó también para saludar a algunas grandes figuras del priismo nacional como el caso de BEATRIZ PAREDES RANGEL entre otras…El pasado miércoles se celebró el día de los abuelitos en nuestro país…No todos ellos viven en las mejores condiciones pues muchos son los que ni un techo tienen para dormir…Otros solamente son visitados por algunos de sus familiares el día que les toca cobrar su pensión…Aunque de igual manera tenemos afortunadamente muchos casos en los que las cabecitas blancas son tratadas con inmenso amor y total respeto…Por cierto tuve la oportunidad de hacerle una entrevista a la encantadora abuelita Doña BERTHITA GUERRERO CORTINA en su domicilio de esta cabecera municipal en esa importante fecha y me dio mucho gusto que a sus 86 años de edad, luce preciosa y además goza de una salud física y mental de primera…Me comentó que es muy feliz porque gracias a DIOS tiene mucho amor por parte de su familia…Terminó la primera etapa del proceso de entrega recepción de la administración municipal…Me dicen que como fue apenas la primera etapa del proceso en referencia las oficinas que fueron supervisadas siguen atendiendo de manera normal y habrán de cerrar hasta en la siguiente etapa que es cuando ya se entregan los espacios de manera definitiva para que llegado el momento los ocupen los próximos funcionarios…La economía en Soto la Marina pasa por uno de sus peores momentos y es que el poco circulante que existe se está yendo en la compra de libros y uniformes escolares así como en calzado y mochilas además del pago de inscripciones que se aplica en la mayor parte de las escuelas…El pasado martes, creo que fue, sino el peor, si uno de los peores en lo que va de este año para los oferentes del mercado rodante y es que me comentaron algunos de ellos que apenas para pagar el impuesto de ese espacio les alcanzó…Quienes sí están pasando por excelentes momentos son las papelerías y tiendas de ropa y calzado por las ventas de los cuadernos y uniformes…No me lo crean, pero algunas “antenitas” de esas que están de lo más enteradas, me comunican que la buena amiga ÁNGELES SALAZAR CARRILLO tiene como destino una de las más importantes direcciones en el próximo gobierno de GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ…Me llegan reportes de que algunos empleados de la aplicación de “mandaditos” de esta cabecera municipal se están yendo al baño como dice la raza y es que algunos están aplicando cobros de hasta 50 pesos por entrega…Esto es criminal y algunos de ellos son solamente empleados de los dueños de esta popular aplicación…Lo cierto es que a partir de que nos azotó el COVID se vive un auge para este esquema de entregas a domicilios pues ya es muy popular además de demandado el servicio de mandaditos que te facilita el tener tus pedidos de todo tipo en la comodidad del hogar o de tu área de trabajo…LUIS ACOSTA e IVAN PEÑA BARRIENTOS, así como AURELIANO YÁÑEZ ARELLANO son de los pocos funcionarios de la administración que está por terminar que siempre se han conducido con sencillez ante la comunidad, en el desarrollo de sus respectivas funciones…Como en cada administración local suele suceder esta ocasión también fueron mayoría los que se la creyeron que su chamba era para siempre…Pero de hace un tiempecito para acá los hechos, les están haciendo poner otra vez los pies sobre la exacta realidad…Está bien que el poder es hermoso, pero no es eterno…XAVIER SALVADOR MOLINA quien es parte del equipo de transición de GLYNNIS sacó su responsabilidad de manera óptima y de una forma disciplinada, lo que lo identifica, una vez más, como un político que de esto le entiende y de sobra…No se quiebra la cabeza MOLINA sudando calenturas ajenas, simple y sencillamente sacó su chamba en este primer lapso de la entrega recepción y listo…Viene la segunda etapa y a esperar de manera prudente que es lo que le puede deparar su futuro político a corto plazo…La paciencia, la madurez y la cordura de tantos procesos electorales vividos le generan a MOLINA esta tranquilidad con la que se sigue conduciendo hasta ahora…Otros de no tanta experiencia a estas fechas todavía se les sale el corazón de la desesperación que les provoca, esa asfixiante agonía de no estar seguros respecto a su destino en la próxima administración…Tranquilos que en política como en la vida misma impera ese sabio dicho que reza “cuando te toca aunque te quites” o “cuando no te toca, aunque te pongas”…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…