Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Rene Lara “El Soñador”

¿Por qué se le identifica a Rene Lara como “El Soñador” de Tula? Simplemente “El Perfumado” anda perdido, anda en las nubes y se le olvidó como ganó aquel domingo 2 de junio del presente año. También lo identifican otros tultecos y más los amigos que usted ya conoce como “El farsante”.

Se le olvidó que esa votación que obtuvo fue simulada, nadie la cree, pues él mismo cantó victoria antes de tiempo la noche de esa jornada electoral y estaba afirmaba arriba con más de 10 mil votos. Lo decía, lo gritaba a propios y extraños que ya había ganado. Es más esa noticia retumbó por todo el altiplano tamaulipeco y en el bunker de la Avanzada Tamaulipeca.

El que esto escribe es testigo de ello y fue que lo escuchamos por la noche vía telefónica en Miquihuana, en un punto estratégico de la Sierra Madre Oriental y que decía: ¡Ya no los metimos y bien gacho!

Pero si ganó no fue por él, más bien fue por la marca y por el número 1 de México, el que ya mero se va con la frente en alto, además han ganado otros que en ni en su casa los conocen y que a lo mucho, se les puede reconocer el saber para qué sirve el dinero, aunque no gastaron nada y se fueron con el efecto AMLO.

Es más se dice que “El Perfumado” ya se está frotando las manos de probar la “chuleta” con “carnita” a partir del próximo 1 de octubre; tanto él como su grupo de aduladores y ahora si a comer con manteca.

Mire nomas, todavía no llega el susodicho y ya huele que tendrá un triste final como el que ya tienen otros que pensaron en grande.

Mientras Rene Lara Cisneros más conocido como “El Perfumado” de Tula, si sigue así con esas posturas de grandeza y no ver hacia abajo a la gente que -dizque- le ayudaron a llegar, su pueblo sigue pagando caro el haber votado por él, cuando lo más sencillo era botarlo y a lo mejor sí lo hicieron, pero su triunfo sigue estando en duda, no es creíble y no podrá ver jamás a los tultecos de frente. Así vaya a misa a darse golpes de pecho. ¡Yo no lo quería, pero así fue!, dicen que dice.

¿Qué no)…al tiempo y entonces dialogaremos más al respecto.

Por cierto, Manuel Narváez, futuro Secretario Particular del perfumado, según los amigos que ustedes ya conocen dicen que grita a todos los vientos y más en el barrio, desde su casa y hasta en el parque se escucha sus gritos que vienen cosas buenas para ellos y que ahora si viene lo mejor.

NOTAS CORTAS

1.- Lo reafirmamos y no se vale lo que pasó recientemente allá en la carretera de Tula. Pues ordeñaron a no más poder una Pipa de “diesel” según por personal de Protección Civil de este municipio y poniendo en riesgo su propia vida y seguridad, así como la de las decenas de personas que se acercaron a mirar la “Pipa” de “diesel” accidentada, por lo que personal de esta dependencia puso el mal ejemplo.

Juzgue usted amable lector, es un asunto lamentable, además reprobable e incalificable al tratarse de servidores públicos encargados de cuidar y dar protección a la ciudadanía. Hasta nuestra redacción nos hicieron llegar las desafortunadas imágenes de las temerarias acciones del personal de Protección Civil de Tula, usando vehículos oficiales. Afortunadamente el accidente no se convirtió en tragedia en la famosa curva del Ejido “Álvaro Obregón”. Nos hicieron llegar esta queja los propios habitantes de “La Noria” y ojalá que sus jefes les hagan un inmediato llamado de atención o cese fulminante. Que además alguien vio en la rapiña a gente del futuro alcalde. ¿Sera?

2.- Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho, pues ahí tiene que la joven alcaldesa de Bustamante, Brisa Verber Rodríguez, viene entregando más obras en su municipio y al cierre de su administración. Ahí tiene la rehabilitación del Comité Ejidal del Ejido de este municipio y fue una petición que los habitantes de esta localidad habían hecho a la edil, quien a su vez se comprometió a bajar este recurso por el bien de los ejidatarios de esta comunidad rural. Qué bueno.

Según las especificaciones de ingeniería civil en cuanto a la edificación, dicha obra incluye 145 m2 de Losa de Concreto, instalaciones eléctricas y acabados como enjarres y pintura, por lo que esta es una acción y es un compromiso más cumplido por la Presidenta Municipal, ya que serán beneficiados 109 ejidatarios. La inauguración y entrega de esta obra fue en una fecha importante para el ejido Bustamante, debido a que fue fundado el 28 de agosto de 1936, cumpliendo 88 años de su creación. La rehabilitación del Comité Ejidal cambió la imagen del inmueble y con ello el contar con un espacio digno para que los ejidatarios lleven a cabo sus asambleas. Bien por ello.

Además celebraron el 88 Aniversario del Ejido Palo Blanco, y fue un día especial para el municipio de Bustamante, ya que se conmemoró un aniversario más de este ejido. Que con gran alegría se inauguró por parte de la primera autoridad la remodelación del Comité Ejidal, un espacio renovado para la comunidad. Esta acción es solo una de las muchas que se han desarrollado durante su gobierno. Un gobierno humanista, sencible y siempre cercano al pueblo.

3.- Buenas cuentas le está entregando al gobernador AVA el Subsecretario de Bienestar Social del Gobierno del Estado, el reynosense Samuel Badillo Amador, pues cuando no está en su oficina anda en campo, entregando apoyos alimentarios a la población tamaulipeca, sobre todo a los más necesitados y lo viene haciendo por todo lo largo y ancho del estado. Así se viene reuniendo con la estructura territorial para reafirmar el compromiso de seguir impulsando la visión humanista y transformación del Gobernador Américo Villarreal Anaya.

Por cierto, son de los pocos servidores que traen la camiseta bien puesta del número uno de Tamaulipas y eso cuenta mucho, ya que podemos decir que es un funcionario de a pié, de territorio, cercano a la gente, comprometido con el pueblo todo y sin el pueblo nada.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.