POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< El Poder Judicial el último reducto por entregar

La entrega ciudadana del poder total a Morena se ha venido realizando por etapas, primero encumbró al ejecutivo y el legislativo a partir de 2018. En el caso de este último, sin duda la izquierda supo cómo manejar sus fortalezas y perdiendo curules ganó; porque hace seis años con la Presidencia de la República otorgada a Andrés Manuel López Obrador, logró 252 diputaciones federales y hoy la corriente guinda tendrá a partir del próximo 1º de octubre 236, que son 16 asientos menos.

No está de más decir, que sólo el Poder Judicial, cuyo futuro está en el debate nacional, es hasta ahora el único bastión independiente, aunque el horizonte actual presagia que sólo será por poco tiempo.

La cuestión es que a veces se gana perdiendo y otras se pierde ganando. Me explico: de acuerdo a los resultados electorales de los comicios de 2024, si bien Morena “perdió” terreno, la realidad es que impulsó a sus aliados que dieron un salto fenomenal en ambas cámaras, aunque el más sobresaliente es en la de diputados. De esta manera la presidenta Claudia Sheinbaum tendrá un poder absoluto y superior al de López Obrador en el Poder Legislativo.

Por ejemplo el PVEM que en 2018 alcanzó solo 11 lugares en la cámara baja, hoy está próximo a contar con 77; igualmente el PT, aunque en menor rango, de 44 escaños ahora tendrá en la próxima legislatura federal 51. Esto va a permitir a la corriente guinda contar con 364 legisladores, dispuestos a levantar la mano a favor de las reformas que quiera y de una manera absoluta que no permitirá discusión.

La corriente opositora que integran PAN-PRI-PRD y MC, suman con trabajos 135 diputados federales que son insuficientes para presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto, en otras palabras, significa que Morena y aliados están blindados frente a cualquier intento de promover alguna acción, para echar abajo lo que la mayoría aplastante guinda decida.

No hay manera de ejercer un contrapeso, de no ser el ruido mediático, pero en sustancia no tendrá ninguna influencia, serán florero que adornen el debate legislativo-

Todo lo anterior nos describe que el pueblo mexicano decidió entregar dos de los tres poderes del Estado, y está por decidir el futuro del Poder Judicial, que al ser sometido al voto popular, se arriesga a que manos oscuras intervengan en su elección, y con ello dar otro rumbo a la justicia y al país.

Con esto estaremos entrando definitivamente a un gobierno totalmente de izquierda. Pero además de estos signos, las declaraciones de la actual presidenta electa, Claudia Sheinbaum confirman esta línea. Hasta ahora, el régimen actual no dio visos de grandes cambios, tomamos confianza y llegamos poco a poco a la auténtica “transformación”. En el sexenio de AMLO no hubo grandes cambios, pese a su línea de reproche contra los gobiernos liberales, la realidad es que salvo los apoyos de política social, permanecimos casi igual.

Pero los años pasan y desgastan la infraestructura realizada por los antecesores del actual régimen; sostener la política social actual, no va a permitir realizar otras “transformaciones” que la modernidad y el desgaste de los recursos materiales que se tienen van a demandar.

Ojalá que la doctora Sheinbaum, una vez sentada en la silla principal de Palacio Nacional, examine las condiciones reales económicas del país y las particulares del gobierno de la República, porque hay un desgaste como todo en la vida, la frecuente caída de los elevadores del IMSS es un ejemplo, es un aviso de que no todo es eterno, no sólo hay que darles mantenimiento, sino sustituir sus motores, y esto va para toda la infraestructura institucional, los hospitales y edificios públicos, equipos de cómputo, etc.

En fin, estaremos observando cómo se desarrollan las actuaciones del nuevo gobierno, deseando siempre lo mejor, de lo mejor para nuestro país y nuestro estado Tamaulipas.

CAPACITACIÓN PARA MEJORAR TRÁMITE DE BECAS DIF-ITABEC.- El Gobierno del Estado a través del ITABEC y el DIF Tamaulipas promueven diferentes formas de becas para ayuda de la niñez y adolescencia, son recursos que contribuyen a su formación escolar, y su proyección está encaminada a satisfacer las demandas de estratos sociales con ciertas características. En el ciclo escolar anterior alrededor de 4 mil 500 escolares de todo el estado fueron beneficiados.

Es el caso de las becas “Esperanza de Tamaulipas”, que están dirigidas a los estudiantes en situación de orfandad, condición que se ha derivado por la comisión de delitos de alto impacto, y que ha dejado a los menores de edad en condición de víctimas.

El tema lo traemos a colación porque, con miras de mejorar la atención y servicios prestados al otorgar esta clase de estímulos educativos, y precisamente en el inicio del nuevo ciclo escolar, se lleva a efecto la capacitación y actualización del personal que atiende esta área de servicio.

La presidenta del DIF Tamaulipas, la señora María S. de Villarreal siempre pendiente de esta extensión de servicio, que conlleva un sentido humano, sobre todo debido a las condiciones de vulnerabilidad de este sector.

También participan de esta capacitación el personal de las becas “Para la inclusión social en Tamaulipas” y de esta manera estarán dando los mejores resultados en esta etapa de inicio escolar.

INTENSIFICA PAVIMENTACIÓN MUNICIPIO DE VICTORIA.- El enorme rezago que en pavimentación recibió el gobierno local que encabeza Eduardo Gattás, ha requerido de un enorme esfuerzo por parte de la Secretaría de Obras Públicas Municipales. A pesar de los redoblados esfuerzos parece interminable el problema, como ejemplo tenemos que del 19 al 23 de agosto, rehabilitó 33 mil 800 metros cuadrados de vialidades, beneficiando de manera directa a 12, 700 habitantes de cinco colonias y cuatro ejidos de Victoria.

También ha realizado esa dependencia, trabajos de bacheo para rehabilitar calles muy transitadas en colonias y la zona centro, donde han restaurado 7 mil metros cuadrados, principalmente en la Av. Del Estudiante, en la calle Berriozábal, en la calle 19 entre Berriozábal y Anaya en la colonia Pedro J. Méndez. Quizá más a la vista, usted puede observar las reparaciones de bacheo realizadas en el primer cuadro de la ciudad.

Esperamos que este mismo ritmo de trabajo se lleve a lo largo del próximo trienio para poder sacar del rezago, que en pavimentación ha venido arrastrando Victoria, sobre todo luego de la gestión de Xicoténcatl González Uresti, cuando esta ciudad tuvo un gran estancamiento.