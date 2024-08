POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Américo, su afición y compromiso con el deporte

El doctor Américo Villarreal Anaya es un hombre deportista, hasta antes de encaminar sus aspiraciones de gobernar Tamaulipas practicó el alpinismo, un deporte que requiere de mucho esfuerzo y capacidad para retar los riesgos que ofrecen las alturas a cambio de disfrutar la belleza de montañas y volcanes y de la satisfacción de llegar a la cima.

Su padre Américo Villarreal Guerra era aficionado del atletismo, figuró en escenarios nacionales y extranjeros en competencias obteniendo buenos records. Y como gobernante fue un gran impulsor del deporte.

Con estos antecedentes no nos debe sorprender el apoyo que el gobernador Américo Villarreal Anaya dedique al mantenimiento de las instalaciones deportivas, no sólo para promover el deporte en términos de competencia en el escenario nacional y de ser posible internacional, sino para poner al alcance de cualquier tamaulipeco los espacios para ejercitarse, y así lo hizo constar en su mensaje al reinaugurar importantes obras que forman parte del capital deportivo en Cd. Victoria,

Este fin de semana Villarreal Anaya presidió la reinauguración de la alberca olímpica de la Unida Adolfo Ruiz Cortines, así como de la pista de tartán en el estadio Marte R. Gómez, en las que su administración invirtió alrededor de 72 millones de pesos, con estos actos refrenda su compromiso de mejorar los escenarios deportivos existentes, como una vía para promover el deporte.

En esa ocasión el mandatario estuvo acompañado de su esposa la doctora María S. de Villarreal, y el doctor Américo dejó claro que las instalaciones que existen, “están hechas con fondos públicos, de tal manera que son de la gente, son para el disfrute, la alegría y el progreso de las diferentes oportunidades que se dan en estas instalaciones para el bien de la sociedad”.

Por nuestra parte debemos apuntar, que no podemos pasar por alto que el deporte no sólo es recreación para quienes lo practica, o para los espectadores; ejercitarse es un recurso para contribuir a una mejor salud física y mental, es un distractor para la juventud que se enfrenta a la inquietud del consumo de sustancias nocivas.

De ahí la importancia de contar con espacios abiertos para ejercitarse, o instalaciones para quienes compiten en diferentes niveles. Aplicar recursos en las mejoras de los espacios deportivos será siempre una buena inversión.

DE REGRESO A CLASES.- Este lunes inicia el ciclo escolar 2024-2025, la ceremonia inaugural de actividades presidida por el gobernador Américo Villarreal Anaya, tendrá lugar en la primaria “Francisco Zarco” del ejido San Antonio en el municipio de Jaumave. Ahí el mandatario hará la entrega simbólica de los libros de texto gratuitos, así como de paquetes de útiles y uniformes escolares para educación básica.

También ahí habrá de celebrarse la ceremonia de Honores a la Bandera, que cada lunes tiene lugar, con la participación de la clase política, en esta ocasión particularmente del área educativa que encabeza la secretaria del ramo, Lucía Aimé Castillo Pastor.

Por otra parte, para quienes no tienen que llevar a nadie a la escuela, deben prepararse para el nuevo escenario, más tráfico en las calles, no sólo entre 7:30 y 8:00 horas de la mañana, sino también al mediodía a la hora de salida. Así que habrá que iniciar actividades un poco más temprano para no sufrir contratiempos.

ENTREGAN ESCRITURAS A 50 FAMILIAS.- El Gobierno de Victoria, que encabeza Eduardo Gattás Báez, entregó en contribución con el INSUS y Registro Catastral de Tamaulipas, escrituras que vienen a proporcionar certeza y seguridad jurídica patrimonial a 50 personas, en su mayoría jefes de familia, de distintas colonias de la ciudad.

Algunos de ellos esperaron hasta tres años para recibir estos documentos que les aseguran bienestar y seguridad en la posesión de sus hogares.

Gattás, alcalde de Victoria, agradeció a las instituciones que hacen posible este programa que abre puertas a nuevas oportunidades de sus propietarios que se convierten en dueños legítimos de sus predios.

El evento tuvo lugar en la explanada de la presidencia municipal, ahí fueron convocados propietarios de 50 lotes de 7 diferentes colonias para recibir las escrituras de propiedad liberadas; “todo es posible con voluntad y compromiso” dijo María Cristina Rodríguez, quien habló a nombre de los beneficiarios.