EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

La cuenta regresiva para la actual administración dio inicio, desde hace un par de semanas, cuando se apersonó el representante del equipo de transición entrante el Lic. SERGIO RUIZ BALANDRANO en la Secretaría del Ayuntamiento saliente a cargo del Lic. JUAN CEPEDA MIRELES…Ya se empieza a sentir el olor de cambio en la alcaldía marsoteña…Como que a los funcionarios actuales ya les empieza a caer el veinte sobre su próxima, además de natural retirada de sus respectivas dependencias o espacios…Solamente se aproxima lo que es una ley establecida…Se llega el término de tres años y listo, Bay…Nada de dramas, nada de duelos, simple y sencillamente se cumple con un proceso de tres años y es todo…Igual el equipo que viene se apresta para tomar las diferentes dependencias con GLYNNIS JIMÉNEZ VAZQUEZ a la cabeza…Muy pronto terminará un ciclo de gobernanza para darle entrada a otro…Que la asunción de GLYNNIS ha generado expectativas de alto calado dentro de nuestra comunidad es igual de cierto y tenemos razones de más para creer que será su gobierno de buenos resultados porque a partir del uno de octubre estarán perfectamente alineados los tres sistemas de gobierno bajo un solo y un mismo sendero…El sendero de la cuarta transformación…CLAUDIA encabezando el gobierno federal, AMERICO lo mismo en Tamaulipas y GLYNNIS en la misma partitura en Soto la Marina…Toda esta alineación en la gobernanza de los tres niveles habrán de generar sin la menor de las dudas en recursos de distintos órdenes para la realización de obras de interés para nuestra comunidad…Y es que con todo y que en ocasiones por parte de algunas administraciones municipales se ha pretendido engañar a la gente con el discurso de que con recursos municipales se construyeron tales y tales obras la realidad es que se realizaron con recursos del estado y de la federación que se les depositan cada mes…Si son obras con recursos del municipio pero porque se les depositan en las cuentas de los ayuntamientos por parte del gobierno del estado y el federal, pero no que sea el municipio el que generó dichos recursos…Por ello la importancia de que en Soto la Marina GLYNNIS ya en su momento como alcaldesa podrá gestionar más obras y apoyos adicionales a los que de manera normal llegan cada mes al ayuntamiento y es que esos recursos extras o adicionales se logran mediante los compromisos que los municipios además de las buenas relaciones que tengan con los diputados y senadores que son los que parten el pastel presupuestal cada año y claro con lo que un gobernador aliado le pueda entrar para el desarrollo de nuestro municipio como lo es AMERICO VILLARREAL ANAYA…Igual se asegura que FERNANDA JIMENEZ VÁZQUEZ será quien asuma la presidencia del DIF municipal…De ser cierta esta versión de FERNANDA creo que la exigencia en el sistema DIF local va a ser al extremo conociendo el carácter de FER, en el sentido de que siempre quiere que las cosas se hagan casi rayando en la perfección…Igual se asegura que la señora IMELDA PAVÓN recibirá en su momento su nombramiento como Directora del DIF…Pero bueno ya sabemos que en política, como en la vida misma, nada es, hasta que es…Por otra parte durante el desempeño profesional periodístico de un servidor me ha tocado ver las lágrimas de algunos funcionarios locales y no solamente de primer nivel pues hasta del rango más humilde han soltado las de cocodrilo al momento que se terminan las administraciones para las que laboraron…Yo digo, para que llorar por lo que nunca ha sido tuyo…Llórale a tu casa si un día la pierdes por esos azares de la vida…Llórale a un familiar o a un amigo el día que DIOS no lo quiera deje este mundo terrenal…Pero eso de llorarle a la presidencia municipal porque se terminó el jale es realmente para ridículos…Para que obsesionarse con lo que nunca fue tuyo y jamás será de nadie, pues la alcaldía es del pueblo…Y la realidad es que la gente es la que decide con su voto si quiere que sigas en la presidencia municipal como de igual manera la gente también define si te tienes que ir…Así ha sido y sin la menor de las dudas así seguirá siendo….Bien amarrado dicen que se encuentra el primo ALEJANDRO HERNANDEZ para un importante espacio en el próximo gobierno local que presidirá GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ…De ser cierta esta versión, creo que sería de plena justicia y es que es de los que se la rifaron pero en serio en la campaña ante los inclementes rayos del sol que azotaron en los ejidos y en la cabecera municipal…Este próximo lunes 26 de agosto inicia el nuevo ciclo escolar en este Soto la Marina y para ello es que se realizará la ceremonia oficial de arranque en la Escuela Primaria “Felipe de la Garza” a cargo del compadre ALEJANDRO VILLARREAL RAMÍREZ en punto de las ocho de la mañana…Así me lo comentó el Jefe de Regionales de la Educación JUAN HERNANDEZ FORTUNA…El mes que entra es decir en septiembre se realizará a nivel nacional una campaña de descuento en el trámite de los testamentos…Esto me lo comentó el titular de la Notaría 303 de este municipio Lic. GASPAR ARELLANO GALVÁN quien me dijo que en septiembre este importante trámite se aplica con importantes descuentos que en algunos casos es de hasta un cincuenta por ciento de lo que cuesta normalmente…Septiembre está establecido por los notarios de México como el Mes del Testamento…El Instituto Costa de Estudios Superiores de Soto la Marina cada día o cada semestre más bien, se fortalece como una excelente opción educativa profesional para nuestros jóvenes y por ello es que se tiene hoy en día, un incremento importante, en la matrícula de este plantel cuya dirección está a cargo del Lic. J. CONCEPCIÓN CÓRDOVA ACUÑA…En las comunidades rurales siempre se crea y se genera una alta expectativa por los nombramientos de los delegados municipales que vienen siendo aparte de la autoridad del ejido, también fungen como una serie de enlaces de los alcaldes en turno…Los delegados de los ejidos son siempre elementos, hombres o mujeres de extrema confianza de quienes en su momento ocupan la alcaldía como es el caso de GLYNNIS quien está a solamente 37 días de tomar protesta como presidenta municipal…De ahí que en los ejidos de Soto la Marina uno de los temas recurrentes que se abordan es el de la próxima comalada de delegados municipales y bueno pues recordar que estos cargos llevarán por ley la rubrica de GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ…Un saludo y mis felicitaciones para mi buen amigo MARTIN RUBIO GOMORA por el éxito de su programa de melodías del recuerdo a través de Radio 2 mil de esta localidad…Nos transporta MARTIN con su repertorio a nuestros pasados pero jamás olvidados años de juventud…La música tiene el don de transportar a quienes la escuchamos a tiempos de antaño y como si fuera una cámara digital, nos pone en el lugar exacto de años pasados…Uno de los buenos funcionarios del gobierno local que está a punto de concluir lo es AURELIANO YÁÑEZ ARELLANO quien la verdad de las cosas es que aún en estos días todavía está marcando diferencia con la mayor parte de sus compañeros de administración…AURELIANO se ha desempeñado como Subdirector de Servicios Públicos de manera óptima…Pero bueno se llega el término de este gobierno en Soto la Marina y con ello se vencen los ciclos de servicio como funcionarios locales…Muy activo el contador EDGAR LARA en el equipo de transición de GLYNNIS y por lo tanto se puede asegurar que tiene un importante espacio ya asegurado en la alcaldía a partir del uno de octubre de este 2024…Hablando de quienes podrían ser funcionarios a partir del uno de octubre déjenme decirles que los filtros están pero de lo más estrictos y la verdad es que muchos de los que serán invitados van a ser jóvenes que tienen poco tiempo de haber incursionado en la política así como en el tema oficial…De la pesca se dejó venir un joven hijo de don JOEL ARELLANO y es que fue incluido por el equipo de recepción de la próxima administración, para recibir la oficina de turismo del ayuntamiento marsoteño…No me dieron exactamente el nombre de este joven pesqueño, pero me dicen que es hijo del empresario hotelero de esa paradisiaca comunidad…Este hecho, de que fue comisionado para recibir esta dependencia local nos marca una señal en cuanto a que podría ser el próximo director municipal de turismo…Aunque como todo, esto no se puede asegurar hasta tener el nombramiento en sus manos…Igual se dice que entre los primeros cambios estatales, en nuestro municipio, podría ser el de la delegación de ITAVU…Ya hay tirador para este importante puesto y trae todo el power del equipo que está por asumir el poder político y de gobierno en nuestro municipio…Mis mejores deseos para mi casi hermano APOLONIO VERDIN SÁNCHEZ para que se recupere de su estado de salud que ha estado complicado en estos días…Nada de suma gravedad, pero que sí se hace necesaria una atención especializada, la cual ya está recibiendo…Ánimo carnal…Se siente y además se impone la presencia y personalidad del Lic. SERGIO RUIZ BALANDRANO dentro del equipo de transición de GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ…El Lic. BALANDRANO trae toda la fuerza y el poder de la casa JIMÉNEZ…Lo que sea de cada quien…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…