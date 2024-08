POR: ANA LUISA GARCÍA G.

El próximo domingo 25 de agosto habrá una Marcha Nacional Ciudadana en los puntos geográficos más importantes del país, entre ellos los de Tamaulipas. Las banderas que ofrece este movimiento son: por la independencia judicial, la división de poderes y contar con un “contrapeso nacional”. Al margen de las razones que asistan a los trabajadores del Poder Judicial y al pueblo mexicano que es a final de cuentas al que impactará lo que resulte de esta reforma, no podemos dejar de mencionar que hay participación de los partidos políticos opositores al régimen.

Es inevitable que los institutos políticos no aprovechen tan espléndida oportunidad, plagada de errores políticos que provienen desde el centro del país, y que han manifestado autoritarismo, indiferencia al diálogo y un absolutismo que no da cabida a ninguna interacción con la contraparte. La Reforma es un hecho, no hay manera de frenar, modificar o ponerle o quitarle una coma.

La convocatoria para el pueblo de Tampico y Madero, es a las 10:30 a.m. frente al Poder Judicial de la Federación, en la Av. Hidalgo 2,303 en la colonia Smith. Seguramente el de la zona sur, será el movimiento más importante de Tamaulipas en este día, porque se nutre con la postura social predominante; aunque a partir del 1º de octubre serán territorios gobernados por Morena, es innegable la existencia de corrientes azules opositoras al régimen actual.

LA POSTURA DEL EMBAJADOR KEN SALAZAR.- Sobre este mismo tema, ayer circuló en las redes un escrito que se atribuye al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien cuida mucho no comprometer su postura con el gobierno que representa. Por eso dedica buena parte de espacio a su trayectoria y curriculum, lo que deja claro que es una opinión persona de él, aunque es indivisible su persona y lo que esta representa en las relaciones internacionales de ambos países.

La circunstancia es que dicho pronunciamiento, no deja de ser una postura del país que representa, en esas condiciones cuestiona la Reforma al Poder Judicial aunque intenta respetar las formas y límites de respeto que se deben ambas naciones.

El diplomático norteamericano establece que “la elección directa de jueces representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia en México. Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el Poder Judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política.

En otra parte del largo escrito del Embajador norteamericano afirma: “creo que el debate sobre la elección directa de jueces en estos tiempos, así como la política feroz si se llegaran a aprobar las elecciones de jueces en 2025 y 2027, amenazan la histórica relación comercial que hemos construido, la cual depende de la confianza de los inversionistas en el marco legal de México. Las elecciones directas también podrían hacer más fácil que los cárteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas”.

APOYA GOBIERNO AL AGRO PARA EXPORTAR PRODUCCIÓN.- En el día a día, se confirma el gran compromiso que el gobernador Américo Villarreal Anaya tiene con los productores agrícolas de Tamaulipas, lo hemos visto atento a cada llamado y a cada oportunidad por impulsar a quienes hacen producir la tierra, de igual forma ha orientado acciones en apoyos de los procesos para comercializar y hacer de esta actividad fuerte puntal en la economía de la entidad.

Esto quedó de manifiesto durante el desarrollo del “Taller Marítimo Portuario en el sector agropecuario y forestal de Tamaulipas”, que tuvo como sede al puerto de Altamira, donde fueron presentados los diferentes procesos y requisitos, que el puerto ofrece para la exportación de lo que se produce en nuestro estado.

En esta ocasión los productores se reunieron con la empresa Holland House México, y el evento en cuestión se efectuó con la coordinación de la Secretaría de Economía y el Puerto de Altamira, en un objetivo común que es promover la explotación de productos y diversificar las oportunidades de mercados para este sector primario. Este tipo de encuentros es de gran relevancia y de oportunidad para abrir una puerta de entrada a los mercados internacionales.

Hay instrucciones del gobernador Villarreal de hacer todo lo necesario para dar a conocer el gran potencial que tiene Tamaulipas, y además apoyar la exportación de estos productos, que son de excelente calidad.