Informa Fiscalía de Tamaulipas sobre atentados a Magistrado Electoral y ex Alcalde de Padilla

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En Conferencia de prensa, el Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Doctor Irving Barrios Mojica, y el Secretario de Seguridad Pública del Estado, General Sergio Hernando Chávez García, dieron a conocer los datos obtenidos al momento y que pueden ser compartidos con la opinión pública, en torno a los hechos registrados esta tarde en Ciudad Victoria donde, en dos acciones diferentes fueron agredidos con arma de fuego, el Presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas, Magistrado Edgar Danés Rojas, y horas más tarde, el ex presidente del municipio de Padilla, durante el período 2018-2021, Edgar Eduardo Alvarado García.

El Secretario de Seguridad Pública expresó que la agresión al Magistrado Presidente del TRIELTAM, se registró al filo de las 12 del mediodía en la colonia Valle de Oriente. En tanto, el atentado al ex Alcalde de Padilla se suscitó alrededor de las 15:00 horas, en la colonia INFONAVIT Jardín de la capital tamaulipeca.

Por su parte, el Fiscal General informó que, en el caso de la agresión al Magistrado Danés, “se puede determinar la participación de una persona, la cual se encontraba esperando la llegada del Magistrado Danés en un terreno baldío cercano a su domicilio, y una vez que el Magistrado ingresó a su cochera, este se introdujo a la misma y disparó en al menos 5 ocasiones”.

En tanto, en el caso de Eduardo Alvarado García “el atentado se registró cuando las personas se encontraban afuera de un domicilio en la colonia referida, arribó en un vehículo una persona, quien descendió y sin mediar palabra sacó un arma de fuego, disparando en al menos 7 ocasiones”.

El Doctor Irving Barrios Mojica indicó que, las personas heridas fueron trasladadas para su atención a un centro hospitalario y su condición, al momento, es reportada como estable.

Finalmente, el Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas y el Secretario de Seguridad Pública refrendaron el compromiso del Gobierno del Estado y las instituciones de seguridad para no dejar impunes los delitos que atentan contra la vida, la paz y seguridad de las familias tamaulipecas.