Por: Raúl Terrazas Barraza

La diferencia abismal

Existe una diferencia abismal entre las visitas de trabajo que realiza el Gobernador del Estado, Doctor Américo Villarreal Anaya a Texas y las que en su tiempo llevaba a cabo su antecesor, el gobernador del mal pasado reciente.

El actual mandatario va a buscar colaboración que beneficien al Estado, como acuerdos de cooperación, inversiones y compromisos a largo plazo entre instituciones, mientras que el panista del grupúsculo de Reynosa iba en pos de impunidad a sabiendas de que, una vez que concluyera su administración tendría que huir a alguna ciudad de Texas.

Hay una diferencia abismal entre la información que se genera ahora y la que hubo en el pasado reciente sobre las actividades del mandatario actual y el del pasado, en primera, porque Villarreal Anaya va con su equipo de colaboradores y el otro acudía solo, porque si llevaba a sus funcionarios había la posibilidad de que algunos debieran de quedarse allá por asuntos de investigación.

En el material que se generaba para informar a la población de las actividades sobre actividades de trabajo comprometidas con instituciones públicas, privadas, universidad o bien organizaciones de la sociedad civil, el actual aparece en salas de juntas y con temas específicos a tratar sobre cooperación, inversiones e intercambio de conocimiento, mientras que el anterior aparecía en fotografías con autoridades policiales y de seguridad pública de varias ciudades de Texas.

De este último daba la impresión de que, las fotos con autoridades policiales eran para guardarse en algún celular o IPad y tenerlas a la mano por si alguien no entrado de las relaciones que se cultivaron ese tipo de autoridades, pudiera ejercer algún acto de autoridad y ya con la foto en mano, haría tiempo para solucionar cualquier imprevisto de esta naturaleza.

La diferencia abismal, puede establecerse con todo tipo de actos a los que ha acudido el Doctor Villarreal Anaya, sea de sus asistencia a la ONU, a los festejos de alguna de las ciudades de la Frontera Sur de Texas o bien a dialogar sobre la cooperación que establecieron con la empresa Woodside Energy, en la ciudad de Houston, Texas, ya que además de participar con proyectos para el desarrollo del Puerto de Matamoros, es incorporada la Universidad Autónoma de Tamaulipas que preside el médico Dámaso Anaya Alvarado, para la intervención de estudiantes, académicos e investigadores en temas de energía.

Incluso, el mandatario tamaulipeco, hizo ver el papel relevante que jugará la UAT, porque a fin de impulsar los proyectos de Woodside Energy, es necesario formar profesionistas en las áreas clave del desarrollo para los años venideros en el Puerto de Matamoros, mismo que está por arrancar actividades por estas semanas.

Con el Gobernador fueron sus secretarios de Energía, José Ramón Silva Arizabalo, el del Trabajo Gerardo Illoldi Reyes y la subsecretaria de Economía Anabel Flores, en representación de la secretaria Ninfa Cantú Deándar, así como varios colaboradores del Rector Anaya Alvarado, por demás está decir que fue una reunión productiva para el Estado y que comparada con las del Gobernador del mal pasado reciente, que solo le dejaban buenos dividendos a él, pero no a los tamaulipecos.

Hasta la Senadora electa de Tamaulipas por el partido Regeneración Olga Sosa Ruiz, andaba en Houston, Texas y eso debe de ser bueno, porque una vez que esté en la Cámara de Senadores, podrá contribuir de verdad para que las cooperaciones entre los dos estados vecinos, den mejores resultados.

Los otros

El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Sergio Chávez García, no se anduvo por las ramas, consideró que entre los ataques a balazos a dos personas a mitad de esta semana, en esta capital no existe relación y subrayó que el caso del Magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas, Edgar Danés Rojas, se debe asuntos de orden electoral, no destalló el tipo, pero, cualquier puede saberlo desde el momento que el Tribunal resolvió hace unos días asuntos relativos a la impugnación de las votaciones en Nuevo Laredo, que no favorecieron a quienes presentaron las quejas, sino que confirmaron el triunfo de la alcaldesa, Carmen Cantú Villarreal.

El otro incidente que involucró al exalcalde panista de Padilla, para el secretario tiene su origen en asuntos de delincuencia organizada, así que, éste será motivo de más investigaciones.

Por allá en el sur de la entidad, ya se reúnen los tres alcaldes electos, porque traen intensiones de dar forma a una estrategia que permita impulsar proyectos comunes que beneficien a los tres municipios.

Así que, si por los medios circulan fotos en las que se ve juntos a la alcaldesa electa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, al de Madero, Erasmo González Robledo y al de Altamira, que está en funciones, pero, va por su segundo período debido a la reelección, habrá que considerarlo como algo común, porque los tres municipios requieren obras comunes, comenzando con la relativas a garantizar el abasto de agua para uso y consumo humano.

En la Secretaría de Bienestar Social que tiene a su cargo la Doctora Silvia Casas González, sucedió algo raro, la recién nombrada como titular de la Coordinación de Delegaciones, Verónica Castillo, renunció a su cargo, por incompatibilidad de carácter con sus colaboradores, ella dice que tuvo muchas presiones del personal y prefirió irse, pero, el personal dice que la presión era de ella hacia los empleados y que, era mejor que se fuera.

Todo un caso que se tejió en apenas dos semanas y mientras tanto, la secretaria deberá pensar en el reemplazo de la exfuncionaria, quien, por cierto, es Senadora suplente.