EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

La comunidad de Soto la Marina que le dio su voto de confianza a GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ para que sea la próxima alcaldesa, espera ansiosa conocer los nombres de quienes la acompañarán en el gabinete local que encabezará a partir del uno de octubre del presente 2024…Un muy amplio sector de la comunidad marsoteña esperan con ansias que GLYNNIS integre su equipo de trabajo con caras y rostros nuevos que le vengan a dar un aire de frescura a la administración que tendrá a su cargo…Para nada estamos diciendo que la gente o los elementos de experiencia tengan que ser relegados al cuarto de las penumbras y es que claro que como en todo también se requiere de la gente de experiencia…Pero si espera la sociedad marsoteña que con GLYNNIS a la cabeza del cabildo municipal puedan emerger algunos elementos que por su juventud no han tenido anteriormente un espacio dentro de la presidencia de nuestro municipio…Por ello es que incluso ya se han estado deslizando algunos nombres de mujeres y hombres, de quienes, con su juventud le vendrían a imprimir una imagen de cambio en el tema de la gobernanza en Soto la Marina…Dicen algunos que los jóvenes suelen equivocarse en la mayor parte de las ocasiones y a lo mejor tienen razón, pero igual, nadie nace con la experiencia como carta de presentación…Ahora que tampoco sería de sorprender si en su momento vemos a algunos catanes de recodo de la grilla local, colaborando como asesores de GLYNNIS ya en su calidad de alcaldesa…En días pasados anduvo por acá en Soto la Marina la diputada CASSANDRA DE LOS SANTOS quien recibió la anfitrionía de GLYNNIS y junto a sus respectivos equipos de trabajo se dejaron ir al Ejido “Los Bellos”, en donde hicieron entrega de apoyos sociales diversos a las familias de esa comunidad, como de las de alrededor…Los resultados del ITEA a cargo del ProfR. LUIS FELIPE RODRÍGUEZ POSADA siguen a la orden del día y es que a media semana se hizo entrega de certificados a alumnos que terminaron su primaria y su secundaria…Entre estos casos a destacar tenemos el de Don AMADO CISNEROS ARGUELLO pues a sus 87 años de edad recibió su certificado de secundaria…Don AMADO demostró una vez más que la edad no es un impedimento para que las personas mayores puedan seguir estudiando…En otro orden de ideas, casi es un hecho que CLAUDIA SHEINBAUM se va a deslindar de su padrino político ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR…La duda es si será en el primer año de su gestión o si el rompimiento del cordón político umbilical se dará posterior a los tres años de gobierno…Pero de que CLAUDIA se va a destetar de su formador es un hecho pues el sistema político de México no permite una paridad en el mando…Por ahora CLAUDIA sigue guardando respeto y lealtad total a AMLO…Pero esta actitud, tiene fecha de caducidad…Con todo y que el agradecimiento pueda ser para siempre…Para dar un severo golpe de autoridad no sería descabellado pensar que al inicio de su mandato CLAUDIA hasta podrían mandar a la cárcel a alguno de los cercanos al mesías que ya se va como para enviar la señal de que el poder solamente ella lo tendrá…Como en los tiempos viejos del PRIATO…Un mes con diez días es lo que faltan para que GLYNNIS se convierta en la segunda alcaldesa de Soto la Marina que es electa por mandato popular…Antes ya fue presidenta municipal nuestra estimada amiga RAQUEL ALONSO CARMONA, quien además tuvo un paso por el Senado de la República al ocupar el escaño que en ese tiempo ostentaba JOSE JULIAN SACRAMENTO quien pidió licencia para competir por la gubernatura amparado en las siglas del PAN…Antes ANGELITA ALFARO también fue presidenta municipal durante casi medio año al pedir licencia su primo LEONARDO BARRIENTOS GARZA quien se fue de diputado local…De igual manera en sus respectivos tiempos también jugaron algunas respetables damas por la alcaldía local solamente que con menos suerte como los casos de IMELDA CAMACHO PEREZ por el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y MARI CARMEN MARTELL por el PAN…Muy cerca de GLYNNIS JIMENEZ se sigue viendo a la señora IMELDA PAVÓN VALDÉZ pues hace días todavía la acompañó a una gira de trabajo al Ejido “Los Bellos”…Creo que esta cercanía la señora IMELDA se la ganó desde los tiempos de campaña cuando apoyó junto a un importante número de compañeras el proyecto local que está muy próximo a acceder a la presidencia municipal…Se acerca el inicio del ciclo escolar y con ello el calvario para la mayor parte de los padres y madres de familia que se encuentran en la encrucijada de comprar los libros y los uniformes o llevar los alimentos a la mesa de su casa…Lo de cada año dirán algunos y tienen razón lo que pasa es que cada año también aumenta el costo de los productos de la canasta básica y los sueldos siguen prácticamente igual…Pero bueno en medio de esta lacerante crisis a los comerciantes de La Pesca al parecer les está yendo bien con tanto evento y torneos de diferente tipo que se han estado realizando en aquella paradisiaca playa, pues les generan en una importante derrama económica, según me comentó TOÑO CEPEDA ARELLANO en días pasados…La grilla por los puestos estatales de nuestro municipio promete sacar chispas y es que muchos se consideran merecedores a estos importantes cargos y no se duda que tengan varios de ellos la capacidad y los méritos para merecer estar allí…El detalle es que son pocos los cargos de primer nivel del organigrama estatal y a la vez son muchos los tiradores…Donde acomodar a todos los suspirantes para que queden contentos?…Y claro que los que ya están despachando desde hace tres años se aferran con uñas y dientes a su puesto…En fin…Platiqué en días pasados con LUIS ACOSTA MENDIOLA y la verdad es que se le nota tranquilo, serio y relajado ante la eventual culminación de la administración local, de la que forma parte, en su calidad de director de Bienestar…Creo que la experiencia que le genera el tener en su haber una serie de cargos del estado y del municipio le brindan la pauta para tomar las cosas con calma y no andar con ello con el Jesús en la boca como si andan, algunos, de sus todavía compañeros de gabinete…PABLO CARDENAS PERALES el famoso CHAKO se encuentra laborando en la Unión Americana pero en la campaña de GLYNNIS se dio su tiempo para venir las veces que fueron necesarias a respaldar el proyecto ahora ganador…Al buen amigo CHAKO le apasiona el tema de la música y las artes desde que era un niño y vaya que lo sigue demostrando pues hasta un grupo norteño formó en el estado de Texas…CHAKO compuso algunas de las mejores melodías de campaña de la hoy presidenta municipal electa a quien de igual manera le organizó algunas reuniones de apoyo con su familia y amistades…Un saludo muy afectuoso para mi entrañable amigo el Profr. MARCILIO RAMIREZ hasta el Ejido “Benito Juárez” y es que el pasado miércoles 14 de agosto cumplió sus 90 preciosos años de vida…Claro que se la pasó rodeado del cariño y el amor de su familia en tan especial ocasión en su vida personal…90 años y así de fuerte el profe MARCILIO con la gracia de DIOS nuestro señor…Pues no me lo crean pero se escucha con insistencia el nombre de mi prima ROMELIA SOTO ARELLANO para ocupar un espacio de primer nivel en el ayuntamiento local a partir del uno de octubre…Son rumores, aclarando…Pero creo que estos rumores tienen altas probabilidades de hacerse realidad…Aunque igual ya sabemos que en esto nada es hasta que es…Pero hago este comentario, porque nadie se escapa en estos tiempos de caer en el tan divertido juego de la rumorología municipal…Pues CHANO DEL REAL va a hacer historia política en Soto la Marina al estar por estrenar cargo municipal por cuarta ocasión consecutiva….Inició su andar por las nóminas del ayuntamiento de la mano de HABIEL MEDINA y de ahí se pasó con el médico ABEL GÁMEZ continuó después con el actual TOÑO MEDINA y ya se alista para tomar protesta como regidor en el cabildo que encabezará GLYNNIS JIMENEZ en donde fungirá como quinto regidor…Todo un caso el de CHANO DEL REAL…Mucho más hábil CHANO que muchos de los que se las dan de fieras de la política marsoteña…Se podría esperar una postura tranquila de su parte en el próximo cabildo, sin ruidos ni aspavientos, pues prácticamente tendrá CHANO en contra a todos los demás regidores y al síndico…Bueno del que no tenemos noticias desde hace tiempo es del Lic. MARCO ANTONIO ROCHA AGUILERA quien aparte de haber sido funcionario municipal en varias administraciones también participó como candidato del PRI a la alcaldía marsoteña, proceso que perdió ante el entonces abanderado de Acción Nacional ABEL GÁMEZ CANTÚ…Inició el curso propedéutico en el CBTa 271 de esta localidad para alumnos a ingresar a partir del próximo semestre escolar, según lo dio a conocer, el director LEONEL CÓRDOVA MONTES…Hablando del CBTa de Soto la Marina el Ing. NESTOR MORALES RIESTRA es el catedrático con mayor antigüedad en dicha institución educativa de nivel medio superior y es que cuenta ya con más de treinta años de labor docente…Es NESTOR MORALES el último de los mohicanos e integrante de aquella generación inolvidable de mentores, como lo fueron RAMIRO VELÁZQUEZ SILVA, JORGE LUIS ARELLANO RODRÍGUEZ, FÉLIX CÓRDOVA RIOS, LUIS FELIPE RODRÍGUEZ POSADA, ELPIDIO ESPINOZA RODRÍGUEZ, CLEMENTE GIL CÓRDOVA, FRANCISCO CARRILLO RESÉNDEZ y EMPERATRIZ DE CARRILLO entre otros que se me vienen a la mente y que en mucho contribuyeron para que el CBTa 271 sea lo que es hoy en día…Algunos de ellos ya partieron hacia el eterno oriente y otros tantos más, disfrutando de sus merecidas jubilaciones, como debe de ser…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…