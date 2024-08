Dialogando

IETAM decreta asignaciones de diputaciones “pluris” en Tamaulipas

***Morena y aliados tienen mayoría calificada, 26 de 36 diputad@s

Por Roberto Olvera Pérez

El Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), en su Sesión 51 extraordinaria, decretó la asignación de diputaciones plurinominales con base en el resultado de la votación final de las elecciones efectuadas el pasado 2 de junio en la entidad.

Lo anterior se dio durante la Sesión Extraordinaria que se aprobó el acuerdo mediante el cual se determinó la asignación de las catorce Diputaciones por el Principio de Representación Proporcional también denominadas o famosas “pluris”.

El IETAM determinó que cinco fueron para Morena, cuatro para el Partido Verde Ecologista, cuatro para el Partido del Trabajo, seis para el Partido Acción Nacional, dos para el Partido Movimiento Ciudadano y una para el Partido Revolucionario Institucional.

De acuerdo a los resultados y a la aprobación por parte del órgano electoral de Tamaulipas, la asignación quedó de la siguiente forma:

Por Morena entran en esta lista de diputados de representación proporcional, Armando Zertuche Zuani, (repetidor); Yuriria Iturbe Vázquez, Alberto Lara Bazaldúa, Lucero Deosdady Martínez López y Francisco Adrián Cruz Martínez.

Por el PAN son: María del Rosario González Flores, Ismael García Cabeza de Vaca, Marina Edith Ramírez Andrade, (repetidora); Vicente Verástegui Ostos, Patricia Mireya Saldivar Cano y Gerardo Peña Flores.

Por Movimiento Ciudadano serán Mayra Benavides Villafranca y Juan Carlos Zertuche.

Mientras que la diputada del PRI plurinominal será, si es que no se cae antes por unos señalamientos a su persona, más bien por no cumplir con los requisitos de elegibilidad por no haber obtenido licencia a su cargo de notaría pública, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, más conocida como ‘Paloma’.





De tal manera, Morena obtuvo 18 diputados por ambos principios, siete para el blanquiazul, cuatro diputados para el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, dos de Movimiento Ciudadano y uno del PRI. La de este último, insisto, se puede caer.

Pero también se afirma que no está todo bien definido, cuadrado y planchado para la próxima legislatura local (66), pues tendrán que hacer una revisada y conforme a los resultados obtenidos por cada partido político, así sea en alianza que fueron. Pendientes.

