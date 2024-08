POR ANA LUISA GARCÍA G.

< Morena aplasta a la oposición con 373 diputaciones

Poco, muy poco, o nada, podrán hacer los partidos de oposición contra la sobre representación de Morena en el Congreso de la Unión. Este domingo el PAN, PRI, sociedad civil y otras corrientes legislativas menores, encabezadas por Xóchitl Gálvez se manifestaron en Sinaloa en un evento multitudinario, una edición más de la “Marea Rosa”; un acto cuyo propósito es frenar la mayoría de Morena y sus aliados en la máxima tribuna del país, donde es inevitables que tengan en su poder 373 curules en la Cámara de Diputados, con lo cual podrán reformar a su antojo la Constitución.

En Tampico tuvo eco este movimiento y los panistas principalmente y un reducto de priistas se unieron a la protesta, al igual que en varias ciudades importantes del país.

Con la sobre representación, las 373 curules en manos de Morena, le van a permitir a la coalición oficialista aprobar sin negociar las reformas a la Constitución que se le antoje. De todos modos es inevitable que la corriente opositora recurra a la vía jurídica, pero sin éxito a la vista, pues el INE por sobrevivencia y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de las Federación (TEPJF), no van a ir contra corriente de quien lleva la voz cantante en este episodio político-legal.

Por su parte el PAN y el PRI en su agenda de trabajo han incluido la denuncia de que esa representación es una ilegalidad, en virtud de que Morena y los partidos aliados sobrepasan el límite de diputados que marca la Constitución.

El ala oficialista tiene a su favor, el hecho de que la ley electoral ha permitido que por más de 15 años, mediante acuerdo con el PAN y PRI, que hoy son oposición, pero que antes fueron gobiernos, sobrepasar ese límite.

Uno de esos casos ocurrió en 2012, cuando el PRI y PVEM en alianza obtuvieron el 40 % de votos y con ello el 48.2 % de las curules, un rebase de 0.2 %, una cantidad mínima al lado de la actual que alcanza el 20%, pero de qué se permitió, se permitió. Es como aquel anecdótico capítulo del que dijo, “si robé, pero poquito”, pero no deja de ser un delito, y en el caso de las curules es lo mismo, la ley se incumplió, “poquito” pero se violó. Y eso hoy lo capitaliza la corriente guinda.

También la ley establece que ninguna fuerza política tendrá dos tercios de los 500 diputados, es decir 332 curules (Morena de acuerdo a los resultados electorales posee 373) y es que las minorías, teniendo el 33% de los legisladores, pueden interponer recursos de inconstitucionalidad.

El incumplimiento del 8% que establece la Constitución como tope de sobre representación por partido, ha sido vulnerado en diferentes tiempos y por diversas agrupaciones políticas en la integración de la Cámara de Diputados utilizando la figura de coalición.

Tan solo en la elección de 2018, Morena, PVEM y PT, lograron el 45.9% de la votación, y con ello obtuvieron el 61.6% de las curules, lo cual fue una sobre representación de 15.7%, casi el doble del 8 %. Hay otros casos, en 2015, Pablo Gómez, quien representaba al PRD ante el INE, exigió al Instituto Electoral frenar la sobrerrepresentación de la coalición PRI-PVEM bajo la premisa de que era un engaño. Incluso le llamaron los “diputados sandía”, por ser verdes por fuera pero rojos por dentro y le dieron en el reparto de las plurinominales más diputaciones al Verde. Por cierto hoy Pablo Gómez es funcionario del actual gobierno.

No podemos dejar de mencionar la postura del presidente López Obrador, quien ha salido a la defensa de la mayoría calificada de su partido y sus aliados, ya que de ello depende la aprobación del paquete de 18 reformas constitucionales, conocidas como el Plan C, de tal manera que fue tema en la última conferencia “mañanera” de la semana pasada, e insistió en la legalidad del reparto de “pluris”. No pudo negar que Morena tiene sobre representación, “porque así lo establece la ley”.

Y es que a veces es necesario echar mano de ella, porque “la ley es la ley”. En cuanto a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, declaró que el organismo “actúa totalmente apegado a la Constitución y las leyes”. El tema de la sobre representación da para mucho más, pero con esto proporcionamos una visión rápida para la comprensión de lo que se está debatiendo.

ABREN INSCRIPCIONES PARA IDIOMAS EN LA UAT.- A partir del próximo 23 de agosto y hasta el 30 de este mismo mes, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) tiene abiertas las inscripciones para los cursos de idiomas que impartirán sus Centros Universitarios en las ciudades de Reynosa, Victoria y Tampico, en los que se ofrecen clases de alemán, francés e inglés; la convocatoria es para los de nuevo ingreso ya sean externos o porque cursan algún programa académico en la casa de estudios.

Mientras que, para alumnos actuales de la UAT, la reinscripción estará disponible del 21 al 30 de agosto y para externos del 23 al 30 de agosto. El trámite en ambos casos estará disponible en la plataforma http://alumnos.uat.edu.mx

Además los Centros de Idiomas de la UAT proporcionan cursos de preparación para diversos exámenes, como el institucional de inglés para el egreso de las licenciaturas de la UAT, disponible en línea, el TOEFL ITP, el TKT, el TKT Young Learners, el B2 First y el TKT CLIL Module.

La inscripción de nuevo ingreso, tanto para universitarios como externos, se realizará del 26 al 30 de agosto. Para los alumnos actuales de la UAT, la reinscripción estará disponible del 21 al 30 de agosto y para externos del 23 al 30 de agosto en la plataforma http://alumnos.uat.edu.mx.

REPARAN DOS MIL METROS CUADRADOS DE BACHEO.- En su primera semana de bacheo y rehabilitación de calles de Cd. Victoria, el gobierno municipal que encabeza Eduardo Gattás, logró reparar dos mil metros cuadrados de la cinta asfáltica que se encontraba dañada, y que hacía intransitable ciertos tramos, esto en 8 de las 80 colonias de la ciudad. En los primeros 5 días de trabajo que iniciaron el 5 de agosto se lograron cubrir cerca de 50 baches y se mejoró notablemente el tránsito vehicular en esos sectores.

Para realizar esta intensa campaña de bacheo, el municipio cuenta con el apoyo del gobernador Américo Villarreal, cuyo gobierno ha apoyado con asfalto, y de esta manera fueron rehabilitadas por la Secretaría de Obras Públicas del ayuntamiento, las calles Berriozábal de la colonia Lázaro Cárdenas; así como la calle Tampico en la colonia Industrial; la Justo Sierra en la Col. Centro Universitario y calle Zaragoza de la Zona Centro. Boulevares, avenidas, calzadas importantes como la de Tamatán, La Paz y Práxedis Balboa fueron rehabilitadas en beneficio de alrededor de 3 mil habitantes.

La zona rural también fue beneficiada, al desarrollar trabajos de rastreo en 11 mil metros cuadrados de caminos rurales de los ejidos 21 de Mayo y 18 de Marzo y la nivelación del campo deportivo de la colonia Adolfo López Mateos.

De esta manera Lalo Gattás da muestra a los victorenses de su compromiso por trabajar y hacer del municipio una mejor zona para vivir.

Le encargamos al arquitecto Eusebio Alfaro, Secretario de Obras Públicas que no se olvide de la calle Pino, casi esquina con Laurel en las Flores, donde la COMAPA abrió el concreto hidráulico para practicar una reparación y lo tapó con una mezcla ligera de cemento, como si fuera el pasillo de un jardín interior residencial, por lo que no duró ni una semana, dado que es una calle de mucho tráfico y tráfico pesado porque pasan tráilers.

En fin, esperamos que después de esta campaña intensa de bacheo, Victoria recupere sus vialidades de manera funcional.