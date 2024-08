EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

De manera oficial inició el proceso de entrega recepción del Ayuntamiento de Soto la Marina…Elementos como SERGIO RUIZ BALANDRANO, JAVIER SALVADOR MOLINA y ANTONIO SILVA MENDIOLA entre otros forman parte de la comisión nombrada por la alcaldesa electa GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ…La cuenta regresiva de la presente administración local ya ha dado inicio y con ello es que la gente de confianza de GLYNNIS se apresta para realizar la encomienda de recibir oficina por oficina y dependencia por dependencia de los bienes inmuebles de la actual administración…Un mes con 21 días son los que faltan para que el equipo en el poder levante definitivamente el vuelo y de igual manera son la misma cantidad de días para que los nuevos se instalen en el edificio de la Calle Juárez en la zona centro de Soto la Marina…Por cierto don PEPE DE LA PAZ GÓMEZ de por allá del Ejido “El Esmeril” se expresó muy satisfecho por la próxima toma de protesta de GLYNNIS JIMÉNEZ como presidenta municipal y es que es uno de los viejones que con mucha pasión se la jugó por este proyecto político y de gobierno…De manera tradicional los elementos que forman parte de los equipos entrantes de transición forman parte de la comalada de funcionarios…En ese sentido y si seguimos con este ritual entonces podemos tener a la mano los elementos para considerar o pensar que los que integran el equipo de recepción de GLYNNIS pudieran tener un espacio asegurado en la próxima administración…Por cierto se me pasaba comentarles que también EDELMIRO ARELLANO VILLARREAL integra el comité de entrega recepción de la presidenta municipal electa…Suena el nombre de ENRIQUE ENRIQUEZ par ser parte del equipo de próximos funcionarios municipales a partir del uno de octubre..ENRIQUE tiene historial del bueno como funcionario del ayuntamiento en donde ya en dos ocasiones se ha desempeñado como Coordinador de Protección Civil…Dicen que cuando el rio suena es que lleva agua…Imposible es que cuando ya se ha dado inicio con la entrega recepción del ayuntamiento no se mencionen algunos nombres como futuros funcionarios y es que al menos en Soto la Marina el juego de la rumorología anida de manera perfecta cada tres años y esta ocasión ni modo que vaya a ser la excepción…Igual de cierto es que el filo de la navaja ya se está dejando sentir entre algunos y algunas responsables de bienestar de los ejidos de nuestro municipio que anduvieron chaqueteando en la pasada campaña municipal…Si, de esos que le mordieron la mano al sistema que les estaba dando de comer…En la CNC a cargo de MARIO CRUZ OCHOA se encuentran de lo más contentos por la hermosa humedad que se tiene en las comunidades y en sus predios parcelarios…Así me lo comentó, el joven líder cenecista en días pasados…Y de igual manera el ex presidente del Módulo VI del Distrito de Riego 086 MARIO AGUIÑAGA MORALES anda de lo más satisfecho pues adelanta que habrá agua para riego en el próximo ciclo de siembra de acuerdo a la información que se tiene por parte de la CONAGUA…Lo cierto es que el agua es vida…Así que con las lluvias que dejó la Tormenta “ALBERTO” a su paso el campo marsoteño luce VERDE pero VERDE en verdad…Que a nadie le sorprenda si en la próxima administración municipal aparece en primer orden el nombre de YESSICA GUTIÉRREZ DELGADO quien en la campaña de GLYNNIS se desempeñó como responsable de eventos especiales…Lo cierto es que por primera vez en muchos años un gobierno local va a estar alineado con los dos órdenes de gobierno superiores como son, los del estado y de la federación…Este importante hecho nos genera optimismo como marsoteños en cuanto a que las inversiones de todo tipo se puedan dejar venir a partir de este uno de octubre…Ya sabemos que los municipios no generan recursos para la generación de obras y es que las partidas federales que cada mes se depositan en los ayuntamientos son las que hacen posible las obras y es que por decir el ayuntamiento no tiene mayores ingresos que lo poco que se generan en el predial y cobros menores a comerciantes ambulantes…Lo demás se les va en pago de nómina y concepto de pagos por el servicio de energía eléctrica en la red pública de alumbrado…Así que tenemos razones para pensar que la federación y el estado se van a poner guapos con la administración de GLYNNIS a quien consideran como una de las suyas…Pues asesinaron al presidente de la Cámara de Comercio en Tamaulipas JULIO ALMANZA ARMAS en la Ciudad de Matamoros en días pasados…El en tiempos pasados jugó para gobernador amparado en las siglas del PRD…Por cierto el buen amigo TORIBIO GALLEGOS RIVERA también participó por el PRD por la presidencia de Soto la Marina en años pasados…Esta vez el buen TORIBIO quien es ejidatario en Silva Sánchez, se la jugó al mil por ciento con el proyecto de GLYNNIS JIMENEZ y en su ruta presentó los mejores números, electoralmente, hablando…Innegable la amistad existente entre TORIBIO y el patriarca JORGE JIMENEZ SALINAS…En otro orden de ideas, el padre JOSÉ LUIS OBREGÓN MOLINA nos hace el honor de acompañarnos de manera cotidiana en nuestra mesa del café tanto en el restaurante Los Arados como en el negocio de CHUY ARELLANO…En las mañanas con CHUY y por las tardes noches en el restaurante del hotel Los Generales…El padre JOSÉ LUIS está a cargo de la comunidad católica de Soto la Marina y la verdad es que es muy reconocida su excelente labor pastoral…Independientemente de todo es un excelente amigo y compañero de café…CARLOS FIDALGO de por allá de La Pesca espera que con ansias la llegada de GLYNNIS a la presidencia municipal y es que al lado de muchos de sus amigos de esa localidad pesquera y turística operó a favor del ahora proyecto ganador en el agarrón electoral del 2 de junio…Por cierto creo que el Ejido “La Peña” va a merecer un trato muy particular por parte de GLYNNIS a partir del uno de octubre cuando ya esté investida como presidenta municipal y es que es uno de los puntos en donde el resultado no fue el mejor…La Peña y Zamorina son las dos casillas del sur del municipio en donde los números electorales le fueron adversos al equipo que se prepara para asumir el mando de gobierno en Soto la Marina…Por lo tanto ahí se requiere, es más urge una operación política quirúrgica, de primer nivel y de esa manera que el equipo de GLYNNIS recupere esas dos plazas políticas a la brevedad posible rumbo a tiempos electorales próximos…No pierdan de vista a XAVIER MOLINA pues me comentan que tiene muchas posibilidades de acceder a un cargo de primer nivel en el ayuntamiento local a partir del uno de octubre, dentro del equipo de trabajo de GLYNNIS…Los gastos que los padres de familia están teniendo y otros más que les esperan por la entrada próxima a clases de sus hijos y sus hijas, están generando en un serio bajón en las ventas para los comerciantes de diferentes ramos, en esta cabecera de Soto la Marina…Los taxistas y los aseadores de calzado entre otros, están pasando y sufriendo las de caín en estos recientes días…Pero la contraparte como son los comerciantes de papelerías y calzado como uniformes escolares se esperan con ansias el banquete de ventas que se van a pegar…Un saludo para mi amigo MARTIN RUBIO quien tiene su programa en la estación local de radio y que todas las tardes nos deleita con música del recuerdo que en verdad la disfrutamos, pero en serio y que nos transporta en pasados y hermosos tiempos como en mi caso a los fabulosos ochentas…Muy activa la Delegada de SEBIEN estatal en Soto la Marina NORALBA HERNANDEZ JUÁREZ pues ha andado en la entrega de cerca de 3 mil despensas del programa a su cargo como del DIF Tamaulipas aparte de otras a familias damnificadas por el paso de la Tormenta “ALBERTO” en fechas pasadas…El Profr. JOAQUIN GONZÁLEZ del Ejido “El Capote” anda muy contento desde el pasado uno de junio y es que desde un inicio se la jugó por el lado del proyecto político de la actual alcaldesa electa GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ…Cabe destacar que aparte del gusto por la política el profe JOAQUIN también tiene como pasión la música norteña y hemos visto en algunas ocasiones la maestría con la toca el bajo sexto…Platiqué en días pasados con algunos abuelitos del Ejido La Peñita y me comentaban su agradecimiento al presidente LÓPEZ OBRADOR por el apoyo bimestral que se les está depositando en el banco…Me dicen que como siempre trabajaron en el campo pues nunca pudieron acceder a una jubilación aunque le aportaron mucho al país por medio de las cosechas de maíz, de sorgo y de frijol que cosecharon cuando ellos podían trabajar sus parcelas…Me comentaron que siempre van a estar agradecidos con AMLO por esta importante pensión para los adultos mayores…Salió al aire…Creo que los apoyos del gobierno federal fueron la principal estrategia política que el sistema de gobierno pudo aplicar en beneficio de la candidata CLAUDIA SHEINBAUM quien logró una histórica votación…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…