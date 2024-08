Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Reparto de Diputaciones Plurinominales detenidas

El Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) tiene detenida la repartición de las diputaciones plurinominales debido a que la aun dirigente de lo que queda del Partido Revolucionario Institucional, Mercedes del Carmen Guillen Vicente más conocida como ‘Paloma’, no cumple con los requisitos de elegibilidad por no haber obtenido licencia a su cargo de notaría pública.

Por ello, el Consejo General de IETAM está analizando si se corre la lista y asume la titularidad de la Diputación la segunda titular en la lista que es la Sanfernandense, ex regidora, Julianna Rosario Garza Rincones, o la debe asumir la suplente que en el criterio de la mayoría de los consejeros no procede, debido a que no se ve afectada su calidad de suplente si no en las titularidad de la candidatura #1 del PRI.

De tal manera que es un hecho que para esta semana definirán el reparto en el cual todo parece indicar que la única Diputación Plurinominal que se llevará el Revolucionario Institucional la asumirá la desconocida Juliana Rosario Garza Rincones del municipio de San Fernando. Pendientes.

NOTAS CORTAS

1.- El PAN sigue secuestrado por la cúpula, por los mismos de siempre, ustedes saben por quién y quien está a la CABEZA. Y no lo digo yo, lo dicen los mismos miembros activos; que el PAN era en su momento el mejor partido, lástima que siempre sean los mismos que para todo secuestran los cargos desde consejeros hasta candidaturas municipales o diputaciones.

También reconocen que está siendo pulverizado y solo quedan cachitos de sus días de gloria. Destacan que en Tamaulipas hay militancia azul, pero que están profundamente decepcionados por los últimos resultados. Que va como el PRI, en picada libre.

2.- Agosto mes decisivo. Ya entramos a este mes octavo del año y deberá quedar listo y planchado el nuevo titular de la CODHET por parte de la decisión de los diputados locales del Congreso del Estado, quienes votaran a favor de tal. Por tal razón, ojalá se respete la paridad de género ya que se fue una dama y por ende le toca sustituir en ese puesto un varón. Si es así como lo observamos, entonces no pierda de vista al actual secretario del Ayuntamiento, al abogado Hugo Reséndez Silva, quien por sus credenciales podría llegar. Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.