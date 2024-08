POR: ANA LUISA GARCÍA G.

Los últimos días del mes que acaba de concluir no fueron alentadores, el asesinato del empresario Julio Almanza conmocionó no solo a Matamoros, sino a Tamaulipas e incluso con impacto nacional, dado su liderazgo en la Federación de Cámaras de Comercio y la presidencia de la Cámara local; antes hubo el cierre de las tiendas OXXOS en Nuevo Laredo por el tema de inseguridad (están por reabrir) y ahora iniciamos el mes de agosto con preocupación, pero también debemos de hacerlo todos, con una estrategia personal, tras una reflexión en nuestro modelo de vida para adoptar medidas preventivas.

Tenemos que contribuir con el autocuidado de nuestras familias, hogares y áreas de trabajo o negocios, porque es obvio que los actos de delincuencia han rebasado la capacidad de las instituciones del ramo.

En este marco circunstancial se acaba de anunciar un despliegue superior a los dos mil elementos de la Guardia Estatal, y la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) implementa estrategias y acciones de prevención, disuasión y reacción ante actos delictivos, como lo son el robo a comercios y casa-habitación, esto como parte del Operativo “Verano Seguro 2024”.

Pero al mismo tiempo la SSPT está convocando a los ciudadanos a adoptar medidas preventivas para evitar ser víctima de robos, y proponer que los ciudadanos contribuyan a salvaguardar su patrimonio. Para ello sugieren mantener iluminados las áreas de acceso de los inmuebles, instalar cámaras de seguridad y alarmas en locales comerciales. Verificar cuando salgan de sus casas y por la noche, que las puertas y ventanas se encuentren bien cerradas, no dejar objetos valiosos a la vista, ni las llaves en sitios cercanos como macetas o debajo de tapetes.

Aunque es obvio recomendar que no divulguen por las redes, que están de vacaciones, es una práctica usual que hay que erradicar. Cuando estén de regreso podrán compartir las fotos y contar sus experiencias, aunque esto es también una manera de decir que tienen una situación desahogada, y a donde hay $, esas son las víctimas potenciales de los amantes de lo ajeno.

Dice el refranero que “El amor y el dinero es difícil de ocultar”. Mostrarlo y divulgarlo hoy en día, es convertirse en el blanco perfecto de los delincuentes.

Todo esto significa modificar nuestras costumbres y modelos de vida. La realidad es que o cambiamos nuestro estilo y cultura, o estaremos a expensas de ser víctimas de robos que pueden derivar en lesiones y hasta pérdida de la vida, basta recordar el caso de Cd. Madero en enero de este año, cuando fue asesinada una tía del futbolista Rodolfo Pizarro y agredida su señora madre, el móvil fue un robo.

No lleguemos a eso, hay que cuidarse y cerrar la puerta a esta clase de eventos.

12 DE AGOSTO PROPEDÉUTICO DE DOCTORADO DE LA UAT.- El próximo 12 de agosto inicia el curso propedéutico para interesados en cursar el Doctorado en Gestión Estratégica de Negocios que impartirá la Facultad de Comercio y Administración de la UAT en la zona sur, el inicio de clases es a partir de enero del año próximo, y quienes logren ingresar a ella conformarán la generación 2025- 2028.

El doctorado está orientado principalmente a los egresados de maestría del área de Ciencias Sociales, quienes presentan el perfil para participar en el proceso de admisión con resultados exitosos.

Este programa académico de posgrado, aporta a quienes lo cursan, las herramientas para administrar y ordenar los cambios en la organización, los introduce al terreno donde se definen los objetivos y se establecen estrategias para alcanzar los mejores resultados; así mismo adquieren conocimientos para una participación basada en el liderazgo y la toma de decisiones, que correspondan a las demandas del ambiente inmediato y futuro en el escenario laboral en el que van a estar desenvolviéndose.

La recepción de documentación será en octubre para quienes hubieran cursado el propedéutico el examen EXANI III que tendrá lugar en el presente mes de agosto. En este programa académico concurren para su realización, la Secretaría de Investigación y Posgrado, la Dirección de Posgrado y Educación Continua a través de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Comercio de Tampico.

EL GOBERNADOR RECIBIRÁ A SORGUEROS.- Será el próximo miércoles 7 de agosto, cuando los campesinos que enfrentan problemas por la caída del precio del sorgo, serán escuchados por el gobernador Américo Villarreal Anaya, es de suponerse que la espera para recibirlos fue para conocer primeramente que clase de respuesta tiene para estos casos el gobierno federal.

Todos los males parecen haberse confabulado contra los productores de sorgo, la sequía, la caída del precio y la inexistencia de apoyos del gobierno federal. En este último punto, la cuestión es que en el programa de inversiones y asignaciones no hay un renglón de subsidios, pero sí de siniestros, que no es el caso, pero quizá por ahí logró gestionar el gobernador algún recurso. Pero no hay nada seguro, y será hasta el encuentro del mandatario con los productores que podamos conocer si habrá algún apoyo y en qué va a consistir.

La circunstancia es que en cultivos de temporal y sin la infraestructura para riego, siempre ha sido un gran riesgo, que ahora con el cambio climático es mayor, porque no se sabe a qué atenerse.