Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Con la visita de AMLO a Tamaulipas en septiembre, la UNT esta de plácemes

Retomando un poco más de la columna anterior y con lo anunciado de la inauguración de las instalaciones de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) con sede en Nuevo Laredo, por parte del presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, esta prestigiada institución educativa que dirige el Rector, Dr. Francisco Chavira Martínez está de plácemes, pues sabe que es la mejor aliada por contar con la Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas, donde ha certificado a Agentes Aduanales y Transportistas en todo Tamaulipas.

Las operaciones iniciaran según se dijo en este mes de septiembre próximo y lo anunció el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su visita en junio pasado a esta ciudad fronteriza y lo ratificó en su conferencia “mañanera” del pasado miércoles 17 de julio.

Por ello, ante la necesidad de personal operativo para las nuevas instalaciones, se ha informado que está Agencia Nacional ha enfrentando desafíos para reclutar empleados de la Ciudad de México dispuestos a trasladarse a esta frontera. En respuesta, se ha decidido priorizar la contratación de personal administrativo local, como medida para evitar desajustes en la plantilla laboral.

También se dijo que el proceso de selección de personal operativo de la ANAM en Ciudad de México concluya pronto, permitiendo que el moderno edificio aduanero en Nuevo Laredo comience operaciones con el personal adecuado y ahí es donde, la Universidad del Norte de Tamaulipas cuenta con mano de obra calificada y certificada.

Se dice que a partir de octubre, los interesados en formar parte del equipo administrativo de la ANAM en Nuevo Laredo podrán postularse a través de la página web oficial bolsa.trabajo@anam.gob.mx. Se lanzará una convocatoria formal durante ese mes para iniciar rápidamente las contrataciones necesarias.

Y para asegurar una transición sin contratiempos, se prevé que de los 6 mil empleados en la CDMX en la ANAM de Nuevo Laredo, se vendrán los más jóvenes y solteros, donde se requerirán 2 mil departamentos y el Hotel “Santa María Chavira”, cuenta con el 10% para atender esta urgencia de vivienda.

4 mil vacantes tendrán la ANAM en Nuevo Laredo a partir de septiembre de este año. Estos datos no los ha filtrado una fuente interna de la Aduana de esta ciudad fronteriza.

NOTAS CORTAS

1.- Las obras no paran en Bustamante, pues sigue avanzando la construcción de obra de #Drenaje Sanitario en el Ejido Calabacillas, que beneficiará a más de 700 habitantes de esta localidad y es una obra realizada por el gobierno municipal que encabeza la alcaldesa Brisa Verber Rodríguez, por lo que son acciones que generan progreso en bien de la ciudadanía.

2.- Para el miércoles 7 de agosto está programada la presentación de los Grandes del Norte e Indomables de Cedral de Israel Morales en Palmillas, Tamaulipas. Esto como parte de las fiestas patronales que se llevarán a cabo del 3 al 7 del mismo mes en dicho lugar y con motivo del 397 aniversario de su fundación, por lo que sigue siendo uno de los mejores aniversarios, no solo por los eventos si no por la gente bonita de Palmillas que le da un toque más que especial con sus callejoneadas, coleaderas, jaripeos y sobre todo con la madre de las cabalgatas que se hacen por allá al más viejo estilo del oeste. Pero por acá se les cose aparte, diría Don Chava. Total no se pierda de ir a esta fiesta de Palmillas.

3.- Muy pronto, más bien a partir del 1 de octubre de 2024, la Cuarta Transformación estará presente en Jaumave y con ello los jaumavenses entraremos a una época de modernidad, de bienestar para que todos tengan una mejor calidad de vida, así lo dijo el Presidente Electo, Ing. Manuel Báez Martínez. Y señaló que para tener una buena administración pública municipal hay que tener un excelente equipo de colaboradores, por lo que ya se está estudiando el perfil de los posibles hombres y mujeres que serán sus colaboradores en la administración 2024-2027.

4.- La pregunta de la columna es: ¿Por lo visto ‘El Judas’, ah perdón, El Jimmy Santiago Alejandro Coello va seguir ‘bateando’ en el próximo trienio en Tula en la COMAPA, pues de traidor y convenenciero no lo bajan por allá?…Pero que anda acalambrado por la ASE. ¿Sera?

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.