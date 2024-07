ANA LUISA GARCÍA G.

Las 300 hectáreas que Alito Moreno Cárdenas adquirió en Campeche a razón de 33 centavos el metro cuadrado, es la nota periodística que ha adquirido mayor fuerza desplazando el tema de su reelección, la información se publicó en 2022 y ahora resurge con intensidad. Esta y otras propiedades, alguna de ellas obsequiadas a su señora madre, quien las vendió en precios muy superiores al costo de adquisición, circunstancia que pone a la vista el buen negociador empresarial que es el ex gobernador de Campeche.

Los temas de corrupción en que se ha visto envuelto el Presidente del CEN del PRI, no son nuevos y en un par de meses rendirá protesta como senador con seis años de fuero, pero no pasa nada, en este país nuestro esta clase de señalamientos que son comprobables en el registro público de la propiedad de esa entidad, no es suficiente, o por lo menos no lo fue para entregarle el bastón de mando del partido tricolor y no lo será para que se instale en una curul de la Cámara de Senadores.

Las propiedades residenciales aparecen en el Registro Público de la propiedad, pero también existen títulos de concesión otorgados por la Semarnat, se trata de 300 hectáreas en el municipio de Champotón.

Retomando el tema de la elección de la nueva dirigencia nacional priista, Lorena Piñón Rivera se registró para competir por esta posición; lleva como compañero de fórmula a Cuauhtémoc Betanzos, regidor de Cholula, y aunque han declarado que no son comparsa de Alito hay una ola de versiones que señalan todo lo contrario.

Esta será la segunda vez que Lorena Piñón Rivera compita por la dirigencia nacional del instituto político, actualmente ella es secretaria general del Comité Directivo Estatal en Veracruz. Según relata, en 2019 su candidatura fue obstaculizada por varios personajes, incluso fue expulsada durante 12 días y luego reinstalada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por lo pronto Lorena Piñón trae como planteamiento la necesidad de reinventar al Revolucionario Institucional, abrazar la innovación y reconectarse con sus bases; dice tener confianza en los consejeros políticos nacionales y se compromete a realizar una campaña pertinente.

Piñón se expresa muy bien de Alito, dice que no es nada autoritario, y al referirse a sus propuestas espera que en caso de no ser electa, que estas ideas, por lo menos las más significativas sean tomadas en cuenta para el proyecto de trabajo de la nueva directiva.

Así están las cosas en los círculos priistas en espera del domingo 11 de agosto cuando los consejeros nacionales decidirán el futuro del partido.

EL ESTADO Y NUEVAS FORMAS PARA COMERCIALIZAR EL SORGO.-

El gobernador Américo Villarreal Anaya habló con claridad a los productores de sorgo, al proponer alternativas de solución para la comercialización de este producto, y sería buscando mercados que lo demanden con un pago justo, y nocon subsidios provenientes del gobierno, porque no es posible mantener esta clase de apoyos de manera permanente.

El Estado propone como alternativa de solución que las cosechas se comercialicen en China, esto lo dijo el gobernador Villarreal al referirse a la problemática que enfrentan los campesinos quienes la semana pasada sostuvieron una reunión en la ciudad de México para pedir se aterricen apoyos económicos.

El doctor Américo Villarreal, señaló que se busca una Nueva visión de apoyo para este sector productivo. “Sabemos de las condiciones que se dan, pero también nos damos cuenta que ha sido una circunstancia permanente en estos ciclos agrícolas, que en ocasiones no son favorables económicamente en los precios de la tonelada de sorgo, lo que se repite frecuentemente, es que los precios internacionales están por debajo y entonces los agricultores buscan el acompañamiento de un subsidio pero no podemos estar manteniendo ese ciclo de manera permanente”.

Luego puntualiza: “Hay que buscar soluciones, como puede ser exportar sorgo a China para darle un valor agregado al grano. No puede ser que seamos el primer productor de sorgo y lo único que hacemos es sembrar, cosechar y vender; también podemos industrializar, generar biodiesel, etanol, alimentos balanceados para los animales, o venderlo en la India dónde están interesados en nuestra producción”.

La propuesta del gobernador Américo Villarreal es lógica y razonable, porque el subsidio proteccionista que se tuvo en tiempos de los gobiernos priistas, incluso panistas no es sano, ni es justo que de esa manera se aplique el dinero de nuestros impuestos.

El gobierno podrá apoyar circunstancialmente en la apertura de nuevos mercados, pero la realidad es que los productores en lo sucesivo tendrán que ser muy cuidadosos en la elección de sus cultivos, porque la política de subsidios debe ser un episodio del pasado, de tiempos de bonanza que difícilmente volverán.

LA UAT DARÁ ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA A MIGRANTES.- Los egresados de la Universidad Autónoma de Tamaulipas de las carreras de Medicina, Enfermería y Psicología van a proporcionar ayuda a los migrantes en la frontera de Tamaulipas, para el efecto se protocolizó un convenio con la fundación “Ayudándoles a Triunfar”, organismo que se ubica en la ciudad de Matamoros y tiene como presidenta a Gladys Cañas Aguilar, quien valora estas acciones que reflejan el lado humano de la Casa de estudios.

La situación es que llegan diariamente cientos de migrantes a pedir alguna forma de ayuda, desde asesoría con documentos, con la aplicación CBP One, hasta un par de zapatos porque algunos en el trayecto los perdieron. Eso además de presentar problemas de salud, estrés y depresión, temas en los que se les apoya.

El convenio en cuestión, es muy importante porque se actúa con sentido humano y los universitarios actúan con empatía y solidaridad con esas causas nobles, como es la salud de las personas migrantes.