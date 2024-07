Por: Raúl Terrazas Barraza

Gobernador fuerte en Reynosa

Desde Reynosa, donde estuvo para ver asuntos de seguridad, el Gobernador Doctor Américo Villarreal Anaya presidió junto con el secretario General de Gobierno, Héctor Villegas González, el evento en cual fue firmado el Convenio de Colaboración en Materia de Construcción de la Paz y Fortalecimiento de la Seguridad con organizaciones de la Industria maquiladora como INDEX.

Los directivos de las empresas maquiladoras, ingeniero Humberto Martínez de la Asociación Nacional, ingeniero Raúl Abdón Setién Castillo de Reynosa y los de Nuevo Laredo y Matamoros, hicieron ver que, en su contenido el documento señala mejorar la coordinación y las acciones para favorecer la seguridad de las personas y las empresas maquiladoras.

Son casi 150 mil familias que tienen relación con la industria maquiladora de la Frontera, a favor de quienes se fortalecerá la seguridad, de manera que, se trata de un compromiso que tiene como base primordial generar las condiciones necesarias para que el capital humano tenga bienestar y esto impacte al resto de los factores que se mueven en torno a la industria agrupada en INDEX.

Por cierto, en la visita a la Ciudad de Reynosa, todo mundo habló de la no presencia del alcalde, Carlos Peña Ortiz, al grado que se generaron infinidad de argumentos, unos por el lado de que no fue invitado a los eventos del Gobierno del Estado y otros, en virtud de que, no puede acudir a sitios públicos por temor a que alguno de los muchos amparos que tiene, no funcione y pueda tener problemas relacionados con la justicia.

No faltó quien comentara que el alcalde había salido de vacaciones, aunque en realidad esas pudo suspenderlas en cuánto le fue comunicada la agenda de trabajo del Gobernador, ya que, si Villarreal Anaya trabaja en los días de asueto por el verano de este año, sus colaboradores y los responsables de los gobiernos municipales, tienen que estar al pie del cañón.

Ane los industriales de la Frontera, el titular del Poder Ejecutivo, dijo que las políticas nacionales ya dan resultados en materia de seguridad y que, por la forma en que se abordan los asuntos de inseguridad, con la adición a las estrategias nacionales, se ha logrado que Tamaulipas avance en la tabla de indicadores del país, en la cual aparece dentro de los diez estados con mejor seguridad.

En junio del año pasado, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo Federal, respecto a los eventos de delincuencia común, estamos en ese sitio, pero, se implementarán más acciones para la mejoría de los resultados en este renglón, por ello, la coordinación y el respaldo entre organizaciones empresariales, sociales y gubernamentales requiere de mayor participación, para avanzar en conjunto y se pueda transitar por mejores niveles de seguridad.

Villarreal Anaya, comunicó que la coparticipación con un gobierno atento a través de toda su infraestructura, de la sociedad, es indispensable para salir adelante en asuntos de inseguridad, porque en ese empate de voluntades, es como se logran los decrementos en los índices de inseguridad.

También el Gobernador de la entidad, acudió al C-5 de Reynosa, un edificio que, debió de ser renovado, para ponerlo al servicio de los ciudadanos de la Frontera, luego de que sirvió de botín a los emisarios del pasado político reciente, porque fue calificado como un barril sin fondo al que fueron a parar muchos recursos para empresas que nunca dieron resultados.

Fue algo así como la puesta en operación del C-5 con una nueva visión, además de que fue allí donde el mandatario tamaulipeco entregó vehículos y materiales a la Guardia Estatal que trabaja a favor de la seguridad de aquella región de Tamaulipas, ya que, la operatividad de las acciones planteadas desde las Mesas de Seguridad y Paz, permitirán avanzar día a día.

En las oficinas de la Fiscalía General de la República de la Ciudad de Reynosa, el Gobernador recibió la donación de un Helicóptero Bell 206 que tiene un valor de casi medio millón de dólares y que fue incautado por las autoridades federales en San Luis Potosí, porque realizaba vuelos clandestinos y que ahora se suma a las herramientas con que cuenta el Gobierno de Tamaulipas para combatir delitos y auxiliar a la población en casos de emergencia.

Muchas acciones de Gobierno en la Ciudad de Reynosa, debieron causar extrañeza en la población, debido entre otras cosas que ya se habían olvidado de que hacen los Gobernadores y como debe ser su contacto con las organizaciones de la sociedad civil y con el pueblo mismo, cosa que no vieron en el pasado reciente a pesar de que tuvieron en el despacho de Palacio de Gobierno a un paisano suyo, quien a lo mejor nunca fue visto como gobernador.

También el Doctor Villarreal Anaya, entregó nombramiento de Jefe de la oficina Fiscal de Reynosa a Marcelo Olán Mendoza, quien sustituye a Juan Carlos Osorio Meléndez, quién aparece en el Directorio de Oficinas Fiscales como encargado administrativo, aunque en octubre del 2022, cuándo comenzó la administración gubernamental fue designado como titular de esa área Juan González Lozano.