POR: ANA LUISA GARCÍA G.

En las playas del Golfo de México siempre han habitado los tiburones, en los años 60 del siglo pasado en la Playa Villa del Mar de Veracruz, dos personas en eventos distintos perdieron alguna parte de su cuerpo, extremidades inferiores y/o superiores, uno de ellos era un sacerdote, este sobrevivió pero el otro caso tuvo un lamentable desenlace. ¿Cómo solucionaron el problema? instalando una red protectora que hasta la fecha existe, quizá no es la misma, seguramente ha sido renovada en varias ocasiones, pero existe ese elemento que garantiza la seguridad de los bañistas, y nunca más ha ocurrido otra desgracia.

También hay señalamiento y vigilancia en la Playa de Villa del Mar, aunque esta última es relativa, porque el espacio que hay que cuidar es muy amplio y hay personas de todos los niveles socioculturales, y algunos de estos sectores quizá no tengan la capacidad para deducir que las banderas no son adornos, y representan un mensaje que si se respeta puede salvar vidas.

Regresando a los años 60´s, el primero de estos dos dramáticos acontecimientos, no resultaron suficiente como para que se tomarán las medidas preventivas, fue hasta el segundo de ellos, cuando afectó a un representante de la iglesia que se actuó, seguramente porque se dieron cuenta de la importancia de lo que estaba ocurriendo, y que un “suceso aislado” amenazaba en convertirse en algo usual y frecuente si no tomaban cartas en el asunto de manera inmediata.

También hay que considerar que en un principio se tenía la idea de que estas especies sólo se movían en altamar, pero no es así, también llegan hasta las playas.

Hubo otro episodio que sacudió al mundo, tuvo lugar hace un siglo, cuando una artista cubana que viajaba en una nave que llegaba a costas tamaulipecas cayó al mar y fue devorada por un tiburón ante la mirada de sus compañeros de viaje, tres días después de este triste acontecimiento, el animal fue atrapado (arponeado) por un pescador de Tampico y al abrirlo encontró en sus vísceras las alhajas de la desafortunada dama.

Esta última historia la acaba de publicar El Sol de Tampico y la puede usted leer en https://www.elsoldetampico.com.mx/local/tiburon-devora-a-actriz-antes-de-llegar-a-tampico-tragedia-cerca-de-playa-miramar . La crónica original la difundió el periódico “La Voz de Madrid” en noviembre de 1924.

Traemos a este espacio estos relatos porque es urgente dar la atención que reclama el tema, sean cocodrilos o tiburones, representan una amenaza, no es suficiente poner banderas de alerta, los vigilantes son necesarios pero no pueden ejercer un control estricto, lo que se necesita es una red protectora con las características que el problema amerita, para que sea capaz de detener el paso de estas especies, pero además la prudencia de los bañistas es fundamental.

Otro dato importante que debe tomarse en cuenta, es que históricamente han ocurrido muchas desgracias porque a las personas parece que les encantan los retos, sobre este tema hay películas y libros que relatan hechos verídicos, no son ficción. Hay quienes han perdido la vida por querer tomarse una foto con un gorila, o cualquier fiera similar, y esto no es por los celulares, desde hace más de un siglo hay constancias de esta clase de acontecimientos, claro que hoy con un teléfono digital se facilita protagonizar esta clase de sucesos, muchos con desenlaces lamentables.

Están próximas las vacaciones cuídese usted y su familia, que estos días le deje gratos recuerdos y no amargas experiencias. Respete señalamientos no sólo en las playas, también en las carreteras, son mensajes de buena fe, para que sus días de asueto sean los mejores y no una triste historia que recordar.

MUNICIPIO DE VICTORIA ENTRE LOS MEJOR EVALUADOS.- El gobierno del municipio de Victoria, luego de que el alcalde Eduardo Gattás Báez, acompañado de la responsable de las finanzas y la titular de la Contraloría, asistieron a la reunión denominada “Auditorías COLMENA 2024; Fiscalización Superior de Municipios del Estado de Tamaulipas”, renovaron el compromiso de cumplir sus funciones con transparencia, oportuna rendición de cuentas que aseguren el manejo y administración del gasto público que tienen bajo su responsabilidad.

La administración municipal de la capital del Estado figura entre los ayuntamientos mejor evaluados en transparencia, de ahí su compromiso con la Auditoría Superior del Estado y la Federación para implementar el nuevo sistema electrónico de fiscalización y de esta manera reducir el tiempo de ejecución, cobertura y cumplimiento de lo que mandata la ley.

El conocimiento de la nueva normatividad federal en materia de transparencia y rendición de cuentas permitirá al ayuntamiento victorense desarrollar un mejor papel en manejo de recursos, la comprobación del ejercicio de estos recursos federales en aras de obtener los mejores resultados de esas líneas de presupuesto.

CENEVAL SUPERVISA APLICACIÓN DE EXÁMENES EN LA UAT.- El proceso de aplicación del examen para estudiantes de nuevo Ingreso para cursar una licenciatura en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se realizó bajo la estricta supervisión del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), con total apego a la convocatoria de admisión emitida con oportunidad, y basada en los más altos estándares de certeza y legalidad, lo que da garantía, de que sean los elementos con mejores promedios quienes obtengan un lugar en las aulas de la casa de estudios.

El nuevo EXANI-II, es un instrumento que evalúa integralmente habilidades académicas, socioemocionales y conocimientos específicos de los aspirantes a ingresar a la educación superior, de esta manera puede conocerse si cuentan con herramientas básicas para formarse como profesionales del siglo XXI.

El EXANI II del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), correspondiente al periodo escolar de otoño (2024-3) de la casa de estudios, fue el procedimiento aplicado en los diferentes campos universitarios de la UAT en el estado, y contó con la supervisión del CENEVAL, de la Dirección de Servicios Escolares, del área jurídica de la Universidad. Así como de una comisión representando la Defensoría de los Derechos Universitarios, asimismo de la Dirección de Servicios Escolares y del área Jurídica de la UAT. Con ello se garantiza el acceso equitativo a las aulas universitarias.