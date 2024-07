EN OPINON DE

Por: Fernando Infante Hernández

Iniciamos nuestra acostumbrada colaboración semanal para comentarles que por el lado de la alcaldesa electa GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ, siguen con lente casi microscópico la revisión de perfiles profesionales, de capacidad, así como de lealtad de las y los posibles llamados a la mesa grande de la próxima administración…En la casa JIMENEZ le dan un seguimiento exacto y puntual al tema de las lealtades pero también al de los resultados que ofrecieron, quienes integraron el poderoso equipo de campaña de GLYNNIS…Lo cierto es que se acercan nuevos y diferentes tiempos dentro de la gobernanza municipal con la inminente llegada de GLYNNIS al edificio del ayuntamiento ubicado por la calle Juárez entre Hidalgo y Felipe de la Garza…Serán nuevos inquilinos y nuevas inquilinas las que estarán despachando a partir del uno de octubre de este año 2024… “Cuando el rio suena es que agua lleva”…Viene esto a colación porque de una y de otra manera se empiezan a escuchar algunos nombres de hombres y de mujeres que bien pudieran ser protagonistas en el gobierno local próximo…Hablan do de esto, pues bien pudiera el Lic. SERGIO RUIZ BALANDRANO encabezar el equipo de transición de la ahora presidenta municipal electa, dado el perfil profesional y la muy alta estima que en la familia se le prodiga…Y no de ahora…Por el equipo ya casi saliente bien pudiera encabezar la comisión de entrega recepción el actual Secretario del ayuntamiento, Lic. JUAN CEPEDA, del que es más que sabida la confianza que se le tiene por parte de los mandamases de la actual administración municipal…La realidad es que a casi dos meses y medio de que GLYNNIS tome protesta como alcaldesa se puede notar a simple vista que hay damas que gozan de sus simpatías y de su confianza como son los casos de las señoras IMELDA PAVÓN VALDÉZ y JESSICA DELGADO, así como HORTENCIA ABUD entre otras…No quiero decir que las mencionadas tengan ya un lugar seguro en la futura administración, pero tampoco podría generar sorpresa en caso de que sí sean invitadas a laborar en el próximo gabinete local…Por cierto creo que en el tema político habrá lugares o zonas de Soto la Marina en donde GLYNNIS en su momento ya como presidenta municipal pueda dejar caer todo el apoyo de su administración como son algunas en donde ganó de manera apabullante, pero también en otras en donde los resultados le fueron adversos…Y es que en el ejercicio del poder tan es importante trabajar a todo lo que da en los puntos en donde se perdió para poder recuperarlos, pero también se hace indispensable trabajar sin descanso en las zonas en donde se ganó para no solamente mantener esa ventaja, sino, también, para hacerla más grande…Me comentan que en días pasados por la margen del rio y casi a la altura de la Colonia Juventud Revolucionaria se pudieron ver algunos lagartos saliéndose un poco de su hábitat…Me dicen que prácticamente en toda la parte del rio en esta localidad hay lagartos por lo que hay que tener mucho cuidado sobre todo para quienes acostumbran caminar por las orillas de nuestro río…Hablando de lagartos, pero humanos, en verdad que es de dar risa eso de que algunos cuadros políticos de Soto la Marina que traían calcas contrarias a GLYNNIS en sus carros así como en sus casas ahora pretendan acercarse a olfatear el suculento aroma de una chamba municipal…Como decía mi tío “son unos mugrosos”…Como si no estuvieran detectados sus movimientos en campaña por parte del alto mando de la casa JIMENEZ…Las benditas lluvias han refrescado un poco el infernal clima tan propio de nuestro municipio y claro que los ganaderos y agricultores andan felices y contentos pues dicen cuando llueve que “está lloviendo dinero”…En Ciudad Victoria le andan queriendo tender la cama al Secretario General de Gobierno, “EL CALABAZO” GONZÁLEZ y un día si y el otro también le llueven columnas políticas de las más cotizadas que pretenden vender la idea de que pronto causará baja en su importante cargo estatal…Lo cierto es que en la pasada campaña en su municipio natal no pudo ganar su partido MORENA la alcaldía…El que anduvo por acá en Soto la Marina fue ALFREDO VARGAS pues se le pudo ver en la ceremonia de entrega de certificados de la telesecundaria de “Las Tunas”…Al parecer acudió como padrino de un alumno o una alumna de la generación que se graduó…ALFREDO se empezó a dar a conocer en nuestro municipio al lado de MUNDO DRAGUSTINOVIS con quien entre otros recorrió el municipio con sus jornadas de salud…Creo que las comunidades de la zona de riego van a ser de las que mayor interés les va a demostrar GLYNNIS ya en su calidad de alcaldesa pues fue precisamente en ese sector, en donde cosechó menor porcentaje de votos por parte de los electores de esta región…Nada que no se pueda mejorar en lo político, si se aplica un plan de trabajo acorde a las necesidades y la problemática de esos ejidos como lo son La Peñita, Gutiérrez de Lara, Ignacio Zaragoza, José de Escandón y Úrsulo Galván…Por cierto en esos ejidos de la zona de riego están con el ánimo al tope y es que esperan que este próximo ciclo de siembra ya puedan tener acceso al riego de la Presa “Vicente Guerrero” la cual se encuentra casi al cincuenta ciento de su capacidad después de que hace unos 15 días apenas tenía un siete por ciento…Se espera una renovación total de personal en áreas de la administración local como el caso de la Casa de Cultura entre otras…En Casa de Cultura del municipio se cuenta con no pocos espacios laborales y es que ahí se imparten varios talleres en los que se hace necesaria la participación de expertos y expertas en las distintas disciplinas, con las que se trabaja en dicho espacio…Me reportan que en la Delegación de SEBIEN estatal marsoteña, se cortaron varias cabezas de enlaces que jugaron en contra del sistema político en el pasado proceso electoral…El muy estimado profesor FRANCISCO YÁÑEZ fue invitado a participar como padrino de la generación de graduados de la Escuela Primaria “Lázaro Cárdenas”, en la que en su tiempo de activo, laboró como maestro y después como director…Claro que dio un emotivo mensaje a sus ahijados y se le hizo entrega de un merecido reconocimiento en ese evento que se desarrolló en el auditorio de esta localidad y que encabezó el director JORGE LUIS ESTRADA HERNANDEZ…Se me hace entonces que ese día por la tarde hubo uno de sus acostumbrados festejos en su rancho “El Capricho”…El que ya tiene días que no se deja ver es el dirigente de la CNC local, MARIO CRUZ OCHOA…Debe de andar de lo más contento porque en su zona allá por el Ejido “Guayabas”, llovió pero en serio y por ello es que las presas de abrevadero se llenaron y el pasto está brotando en las parcelas, pero de manera hermosa…Por cierto ante la debacle del PRI a nivel nacional en verdad habrá en Soto la Marina quienes tengan ganas de buscar esta posición, que por ahora tiene MARIO CRUZ?…La próxima semana se termina la temporada de ceremonias de graduaciones en nuestro municipio y es que el jueves 18 de julio se cierra con la del CBTa 271, de acuerdo a lo que me comentó el director, LEONEL CÓRDOVA MONTES…Pude saludar en días pasados al buen amigo como lo es el Profr. RAÚL RAMÍREZ MIRELES en la zona de los aseadores de calzado de la plaza principal…Lo noté de lo más tranquilo…Es maestro jubilado con una armonía familiar óptima sin nada que pareciera preocuparle…El profe RAÚL es un apasionado de la política, pero tampoco es de los que sufren de más ni se desgarra las vestiduras a las primera de cambio…Me da la impresión de que el profe RAÚL en lo político no sufre y mucho menos suda, como se dice, calenturas ajenas…FERNANDA JIMENEZ VÁZQUEZ va a tener una enorme influencia dentro de la administración que presidirá su hermana GLYNNIS a partir del uno de octubre…FER como le dicen sus cercanos pesó y en serio durante toda la campaña en donde no pocas de las grandes decisiones pasaron por su visto bueno…Entonces no vemos porque vaya a ser diferente ahora que inicie el próximo gobierno local…Los buenos amigos que en este pueblo se dedican a cortar y podar pasto o zacate están teniendo su buena racha pues el tiempo no les da abasto para sacar adelante la chamba…Claro que en esto como en todo hay algunos que están cobrando las “perlas de la virgen” como otros que sí se están poniendo la mano en el corazón…Hasta páginas de Facebook tienen algunos de ellos para ofrecer sus respectivos servicios…Por cierto en algunos ranchos ganaderos ya están contratando personal para la siembra de zacate…Esto es bueno pues la economía de la región tiende a florecer ahora que “ALBERTO” nos dejó la bendición de sus intensas lluvias…Hablando de agua, pero potable me comentó el titular de la COMAPA en Soto la Marina IVAN PEÑA BARRIENTOS que el sesenta por ciento de los usuarios del servicio mantienen adeudos de diferente escala ante el organismo a su cargo, por lo que les hace un exhorto para que acudan a la oficina a su cargo y ver la manera de que se pongan al corriente…Y siguiendo con el tema del agua, como les comenté la semana anterior en algunos establecimientos locales venden el botellón hasta en veinte pesos…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…