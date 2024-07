ANA LUISA GARCÍA G.

< “Alito” una fiera herida, amenaza expulsar a adversarios

Atrincherado en el baluarte que ofrece la presidencia del CEN del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, reaccionó como una fiera herida, dispuesta a todo por todo, y en esas circunstancias fue que arremetió contra personajes destacados de su partido, desde Manlio Fabio Beltrones hasta Dulce María Sauri. Aunque pluralizó, y sin decir nombres, hizo mención de miembros del Tricolor a los que calificó de cínicos, corruptos y sinvergüenzas para los que hay múltiples solicitudes de los estados de la República, para que sean presentados ante la Comisión de Justicia partidaria.

Dijo que “se plantea la expulsión de todas y cada una de estas personas, porque causales de expulsión también son, “atentar contra la unidad del partido, calumniar en el partido y mentir públicamente con el partido”. Moreno Cárdenas lució como una fiera herida, no intentó disimular su ira y comportarse sin la urbanidad política que ha caracterizado al PRI.

En pocas palabras no presentó el más leve signo de tacto o diplomacia, se mostró como un porro amenazante y no como un político. Así fue como lo expresó: “No, nos van a asustar, ni nos van a echar para atrás; yo soy un gladiador (personaje que en los juegos del circo romano, luchaba contra fieras); Yo soy echado para adelante siempre ya mí no me van a asustar ni nos van a doblar.

Se quejó, de que lo han difamado y calumniado todos los días y no hacen propuestas para el instituto político, sino que atacan a su dirigente. Y para no quedarse atrás se refirió a Dulce María Sauri, “ella era la presidenta del PRI en el 2000 cuando por primera vez en la historia el partido perdió la presidencia de la República y recordarán ustedes, una denuncia que se hizo de que habían desviado recursos de Petróleos Mexicanos de más de 1,500 millones de pesos a la campaña presidencial del tristemente célebre candidato Labastida”.

La cuestión es que Alejandro Moreno efectivamente está actuando como una fiera herida, y sacó a relucir los episodios más penosos de su partido, no sabemos si le ciega la ira, o tiene desconectada la lengua del cerebro. Se refirió al Pemexgate, aquella historia en la que se descubrió que fondos provenientes del sindicato de trabajadores de Petróleos Mexicanos, fueron utilizados para solventar la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa, para las elecciones presidenciales, se refirió a la multa de más de mil millones de pesos Impuso al partido y dijo, “ Sauri no solo, no renunció, sino que se quedó dos años al frente del PRI, esa es la realidad y destruyeron al partido”.

También aseguró que en los expedientes judiciales del homicidio de Luis Donaldo Colosio, figura Mario Fabio Beltrones como involucrado y mencionó, que este hecho deterioró considerablemente la imagen del Revolucionario Institucional.

Mencionó a Aurelio Nuño como un político de Polanco, que no está ni afiliado al partido “y ahora me preguntan sobre su artículo como si fuera émulo de Mandela, él no representa nada”, y expuso muchas cosas más sobre el secretario de Educación de Peña Nieto. Nieto, esto como reacción por sus escritos críticos en espacios editoriales. Don Alejandro está tan enojado que ha lanzado al aire palabras altisonantes nunca antes escuchadas, por lo menos públicamente en un dirigente de partido.

LA OFERTA DE ALITO AL PRIISMO.- Todo lo anterior lo declaró en conferencia de prensa, y si algo bueno dijo a su favor es lo siguiente:

“Nosotros vamos a hacer un partido firme que defienda las instituciones de este país”, eso fue lo que aseguró y agregó, el tricolor se opondrá a todas las reformas que lastimen al régimen democrático y bastante libertades en México. Este gobierno ha sido autoritario, represor, no escucha y ha querido acabar con el PRI. Respecto a la reforma del partido, Alito precisó que se van a desmarcar del modelo neoliberal, el cual alejó al Revolucionario Institucional de su posición de centro izquierda, socialdemócrata progresista, aunque reconoció que en las pasadas elecciones, el resultado para su partido fue uno De los más adversos, el PRI es la tercera fuerza política nacional, aunque a muchos no les guste y tenemos nuestra representatividad en las cámaras por ello queremos ser muy enfáticos en que este solo es el punto de partida para la gran reforma que vamos a impulsar. Al interior del partido, eso ocurrirá en el 2025.

DIF VICTORIA CONVOCA A DONAR ÚTILES ESCOLARES.- Niñas y niños en situación de vulnerabilidad serán beneficiados con útiles escolares nuevos, producto de la solidaridad y colaboración de los victorenses que se unen a la colecta de donativos convocada por el DIF municipal que preside la señora Lucy de Gattás, y que año con año ha logrado aportaciones que mucho contribuyen a abatir la deserción en las aulas, circunstancia que se origina entre otras cosas por los gastos que en esta etapa tienen que enfrentar a los padres de familia.

. En 2023, esta campaña tuvo grandes resultados, en virtud de que permitió que se entregaran más de 8.000 paquetes de útiles a niñas y niños de diferentes zonas de la capital. Si usted está en posibilidad de contribuir a esta noble labor puede hacerlo aportando desde mochilas hasta lápices, colores, libretas, plumas, lápices, juego de geometría y toda clase de enseñanzas que en forma de donativos ayuden a la niñez en esta etapa de su vida. formación.

Esta clase de contribuciones las puede usted canalizar a través del evento “Caravana de Útiles Escolares” que funciona a partir de las 10:30 horas y puede hacerlo a bordo de su vehículo, o a pie, en las instalaciones del 16 Berriozábal. Ahí estarán el alcalde Eduardo Gattás y su esposa la señora Lucy de Gattás recibiendo estas aportaciones en especie.

O bien, hacer llegar su donativo a las instalaciones del DIF Victoria de las 8:00 horas a las 15:00 horas. Esta campaña comenzó este martes 9 de julio y concluirá el viernes 19 de la próxima semana. Siempre será un buen gesto ayudar a que la niñez tenga acceso a la educación.

EMPLEADOS DE GOBIERNO SE SOLIDARIZAN CON CONDENADOS.- El impacto que provocó la tormenta tropical “Alberto” en algunas zonas del estado, fue oportunidad para confirmar el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya y su esposa María Santiago de Villarreal, presidenta del DIF Tamaulipas con los tamaulipecos. Sus acciones de gobierno y del voluntariado social fueron reconocidas por diferentes sectores de la sociedad, que dieron como respuesta su apoyo con aportaciones en especie para proporcionar ayuda a los afectados.

Las donaciones serán utilizadas para la adquisición de víveres, artículos de primera necesidad y materiales de construcción para reparar sus viviendas. Todo ello será distribuido de manera equitativa entre las familias condenadas por la tormenta tropical Alberto.

Sin duda “Alberto” puso a prueba la solidaridad de sectores de la iniciativa privada y del sector público, presentes en donativos de almacenes comerciales como Soriana o como el protagonizado por empleados de la Secretaría General de Gobierno del Estado, de la que es titular Héctor Joel Villegas, que lograron reunir y aportar 142 mil 570 pesos que fueron canalizados al Centro de Acopio del DIF Tamaulipas, en una acción de colaboración y solidaridad con quienes necesitan ayuda para reponerse frente a las pérdidas que tuvieron a causa del fenómeno climatológico.

Villegas González en el acto de entrega de este donativo, no pasó por alto mencionar la labor del gobernador Américo Villarreal y de la presidenta del DIF Tamaulipas, María de Villarreal, quienes han dejado testimonio de su compromiso y esfuerzo por proveer de ayuda a los afectados por la tormenta tropical Alberto.