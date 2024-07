POR: ANA LUISA GARCÍA G.

Consummātum est, Alito se salió con la suya

Este domingo 7 de julio, para muchos, fue el principio del fin, del Partido Revolucionario Institucional. Contra viento y marea Rafael Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas y aun con la desaprobación generalizada de los priistas, logró su propósito, reelegirse y dejar listo el camino para otra próxima reelección, con lo cual estaría permaneciendo un total de 3 periodos.

Es seguramente la indemnización que cree merecer por haber pedido licencia como gobernador de Campeche, cuando sólo llevaba 3 años y 8 meses al frente del Poder Ejecutivo, un acto sorpresivo que no le permitió hacerse de la fortuna que esperaba levantar. Efectivamente tuvo que renunciar a ese jugoso puesto para poder obtener la presidencia del partido en junio de 2019.

Ahora en 2024, de nada sirvió la oposición franca de figuras relevantes dentro del Tricolor como Beatriz Paredes Rangel y Manlio Fabio Beltrones que difundieron públicamente su reprobación a los propósitos que se traslucía, que serían (y fueron) aprobados por la asamblea del PRI.

Alejandro Moreno también hizo caso omiso de los desplegados en diferentes estados del país (incluyendo Tamaulipas), que firmaron y publicaron priistas con trayectoria dentro del partido. Ex gobernadores, ex alcaldes, ex senadores, ex diputados, así como ex dirigentes de las entidades de México. Seguramente Moreno debió recordar a Carlos Salinas de Gortari cuando dijo, ni te veo, ni te oigo.

Las redes sociales lanzaron expresiones en torno a “Se murió el Dinosaurio”. Mausoleos en honor del PRI y a su lado la figura, foto o caricatura de Alejandro Cárdenas.

De acuerdo a la reforma aprobada, Alejandro Moreno Cárdenas podrá reelegirse dos veces más, estaría dejando al partido en el año 2030, en quien sabe, en qué condiciones.

Ante la falta de un gobernante en la Presidencia de la República de extracción priista, el partido no tiene más rumbo que el que le dicte su dirigente nacional. Él palomea desde regidurías (sí, literal) hasta cualquier otra candidatura o puestos de elección popular. El botín ahora sólo está en las plurinominales en las cámaras de Senadores y diputados federales; las que puedan lograrse en los congresos locales y los puestos que aun perdiendo la alcaldía, obtienen en los cabildos.

A la hora de cierre de esta colaboración, no logramos tener más detalles de la asamblea, donde también estaría sometido a votación la solicitud de un crédito para el CEN del PRI con la posible hipoteca de su edificio sede.

Pero por lo pronto se cumplió el pronóstico y “consummātum est”, una expresión latina, para significar literalmente, “se acabó todo”.

UN ATRACTIVO LA PROCESIÓN NÁUTICA EN EL SUR.- Los habitantes del sur están de fiesta con la puesta en marcha de la XIII edición de las festividades en honor a la Virgen del Carmen, patrona de marineros y pescadores, el evento lo conforman la tradicional procesión náutica que parte del Club de Yates de Tampico, evento que tendrá lugar el próximo día 16 aunque los festejos iniciaron desde el pasado 6 de julio.

Lo que inició como acción de gracias por los favores divinos de la Virgen del Carmen, “Estrella de los Mares” a los hombres que por su trabajo desafían al mar, se ha convertido en un atractivo turístico arropado hoy en día por las direcciones de Turismo de Madero (es el anfitrión), Tampico, Altamira y el Gobierno del Estado, en esa consideración es que el secretario de Turismo estatal, Benjamín Hernández Rodríguez ha estado interesado en la organización del evento a cargo de los referidos municipios.

El municipio de Ciudad Madero preparó un amplio programa que inició el pasado sábado y que concluirá el próximo 18 de julio, días en los que los municipios cercanos del norte de Veracruz, al igual que los poblados de Tamaulipas, podrán disfrutar. El ceremonial más importante será el próximo domingo 14 cuando se realice la caravana Carmelitana, la cual inicia en la Glorieta Miramar a las 5 de la tarde y concluye con una celebración eucarística en las escolleras en playa Miramar.

El martes 16 de julio a las 8 de la mañana iniciará el tianguis gastronómico, un recurso para recaudar fondos para la iglesia Santa Rita y Beato Fray Elías del Socorro.

LA UAT Y LA DIFUSIÓN DE LA HISTORIA DE TAMAULIPAS.- La universidad autónoma de Tamaulipas (UAT) confirmó una vez más, su papel protagónico en el intercambio y reflexión de la historia en la región con la investigación y difusión del conocimiento histórico, lo cual fue puesto de relieve durante los tres días que duró el tercer encuentro de historia de Tamaulipas, evento que tuvo lugar en esta ciudad capital con la participación de destacados investigadores y profesionales del campo histórico.

Durante los tres días de actividad hubo diversas mesas de trabajo, donde lograron desarrollarse temáticas de historia colonial, arqueología, historia política, económica y social, con la inclusión de la preservación del patrimonio cultural y natural de esta entidad. El escenario permitió además la presentación editorial, como la que se refiere a la nueva versión digital de la revista septentrión, publicada por la propia universidad.

El acto inaugural del Tercer Encuentro de Historia de Tamaulipas, estuvo a cargo del Dr. Fernando Leal Ríos, quien asistió representando al rector de la UAT, MVZ Dámaso Anaya Alvarado. Asimismo se contó con la presencia de la Lic. Brenda Denisse de la Cruz López, directora del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes.

Otros distinguidos invitados fueron el Dr. Octavio Herrera Pérez, director del Instituto de Investigaciones Históricas de la UAT y la Dra. Elsa Fernanda González Quintero, directora de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades.

GOBIERNO DE AVA REHABILITA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.- A los pocos meses de iniciado el gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, la secretaría de Obras Públicas a cargo de Pedro Cepeda Anaya, procedió a iniciar el mantenimiento de los acueductos Guadalupe Victoria y Peñita-Tamatán, asimismo emprendió la rehabilitación de las plantas de rebombeo 1 y 2 de esta capital; complementaron estas acciones, el dragado de la presa Vicente Guerrero, la rehabilitación de compuertas, y la reparación de la línea de 36 pulgadas a la altura del arroyo Sarnoso, así como otra en la intersección de libramiento Naciones Unidas y la salida a Soto la Marina.

Hay decisión y empeño de la administración estatal en atender el tema del agua que reclama la ciudad capital, estas son acciones del Estado que apoyan de manera importante a la administración municipal, con el único objetivo de dar mejor servicio a los victorenses.