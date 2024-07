Por: Raúl Terrazas Barraza

Huracán que no ha de llegar, déjalo pasar

Que, al final de cuentas el destino de mucha agua que traía el Huracán Beryl haya parado en otra parte del Golfo de México, no debe ser motivo de contradicción.

La que llegó en la Tormenta Tropical Alberto, resolvió la crisis del agua que había en Tamaulipas, al recuperarse cuerpos de agua y recargar los acuíferos del subsuelo, en un escenario en el cual, ambos sirven para el abasto de la población y el riego en el campo.

En toda la entidad, el panorama es diferente, la superficie cualquiera que sea su modalidad, es decir, urbana, rural, de praderas, llanuras y sierras reverdecen con la majestuosidad de las plantas que hay en ella.

El ejemplo mejor de este fenómeno apreciado en la actualidad es la Sierra Madre Oriental, la cual tiene un intenso color verde que hace muchos años no se apreciaba y, en las inmediaciones de cualquier Arroyo o Río que viene de la Sierra, corre agua que es aprovechada por miles de familias para disfrutarla en actividades recreativas.

El primero de los Arroyos que bajan de la sierra por la carretera Interejidal, rumbo al norte, estaba repleto de personas que aprovecharon el sábado para ir con sus familias a bañarse, disfrutar el reverdecimiento de la naturaleza.

Bueno, hubo quienes hasta colocaron un asador en la margen de arroyo para hacer de este sábado un día diferente, muy diferente, comparado con el desagradable escenario que había en la sequía apenas superada.

Del agua se dirán muchas cosas por estos días y quizá debe entenderse como una condición inapropiada, pero, tantos años sin que corriera una gota de ellos, pudiera alterarla en su condición, por ello es que, las personas tienen que extremar precauciones y percatarse de su desinfección, por tanto, aquellos caso de duda, el agua en los hogares, debe de hervirse como se ha planteado por las autoridades de salud.

Debido a la interacción de los vientos en el Golfo de México, la trayectoria del Huracán Beryl, cambió conforme pasaban las horas de manera tal que, para la noche de este sábado en Matamoros, no caía ni una gota, de ahí que, Huracán que no habrá de llegar, déjalo correr, parafraseando el dicho aquel de que, agua que no haz de beber déjala correr.

Los otros

Por su lado, el Gobernador de la entidad, Doctor Américo Villarreal Anaya, estuvo en la ciudad de Saltillo, en Coahuila, para la firma del convenio regional de coordinación y colaboración en seguridad pública, con los mandatarios Manuel Jiménez Salinas, el anfitrión y Samuel García Sepúlveda, del vecino estado de Nuevo León.

El marco fue la Reunión Regional Noreste de Seguridad Pública, y comprende acuerdos de fortalecimiento de este tema en ciudades, comunidades y carreteras cercanas entre los tres estados.

Se creó el Grupo de Coordinación Operativa para definir acciones y evaluar avances en la seguridad regional, ante la alternativa lograda por la cooperación entre los Gobiernos de las tres entidades, en la búsqueda de beneficios para el bienestar de las personas en asuntos de seguridad, de ahí que, el Doctor Villarreal Anaya señalara que, el trabajo conjunto permitirá alinear estrategias para combatir a los grupos delincuenciales y garantizar la paz en la parte Noreste del país.

El planteamiento del mandatario tamaulipeco considera escalar en el nivel de colaboración para que la seguridad en las tres entidades cada vez sea mejor.

En el Museo de Historia Regional de Tamaulipas, se llevó a cabo, organizado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y el apoyo total del Rector Dámaso Anaya Alvarado, el Tercer Encuentro de Historia del Estado.

Durante los tres días en que, se pusieron sobre la mesa de análisis, discusión y acuerdos, temas de historia política, económica y social, así como, arqueología, la parte colonial de la historia y, fundamental, la preservación del patrimonio cultural y natural de Tamaulipas.

Ello permitió que el Encuentro fuera visto como el espacio ideal y notable, en el cual existirá siempre el intercambio y la reflexión de la historia de Tamaulipas, mismo que contará con el respaldo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas para la investigación y difusión del conocimiento histórico.

En representación del Rector Anaya Alvarado, el secretario de Investigación y Posgrado de la UAT, Doctor Fernando Leal Ríos estuvo en los trabajos del Encuentro de Historia de Tamaulipas y que contó con la participaron estudiantes y egresados de la Licenciatura en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural, de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, Institución desde la cual la UAT contribuye con la formación de profesionales de la historia.

Para el análisis y la discusión en el Tercere Encuentro de Historia, se contó con la presencia del Doctor Octavio Herrera Pérez, director del Instituto de Investigaciones Históricas de la UAT y la Doctora Elsa Fernanda González Quintero, directora de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades.