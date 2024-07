Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Rector de la UAT busca hacer innovación

En el último evento público encabezado por el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, nos queda claro que la UAT tiene rumbo y va por innovación. Es importante en la tarea de formar nuevos profesionales.

No cabe duda que nuestra Máxima Casa de Estudios está en buenas manos y se siguen moviendo las piezas para que en las distintas facultades de la Universidad se sigan formando profesionales con experiencia. Basta leer el documento que presentó recientemente el Rector Anaya Alvarado, para mostrarnos que habrá cambios y creación de nuevas carreras en las curriculas de la UAT. Qué bueno, Tamaulipas lo necesita.

No cabe que el Rector rinda homenaje con su trabajo a su abuelo, el Ing. Dámaso Anaya Guerrero, quien fuera fundador y primer director del Instituto Tecnológico Regional Número 10 de Nuevo Laredo en 1964, ahí se forjaron los primeros ingenieros Industriales en Electrónica y de otras profesiones cuando estas carreras no se impartían a ese nivel en el Estado hace más de 50 años.

Si recordamos muy bien, el Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo estaba ubicado en las calles de Justo Sierra y Netzahualcóyotl, en la colonia Viveros, lo que hoy en día es la Secundaria Técnica No. 32. El día 14 de Octubre de 1964 fue inaugurado oficialmente por el Lic. Adolfo López Mateos, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, acompañado por el Dr. Jaime Torres Bodet, Secretario de Educación Pública; el Lic. Praxedis Balboa Gojón, Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas; el Ing. Alejandro Guillot Shafino, Director General de Educación Tecnológica y por el C. Ernesto Ferrara, Presidente Municipal de Nuevo Laredo, los cuales hicieron entrega de las instalaciones al C. Ing. Dámaso Anaya Guerrero, Director fundador del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo.

Ahora un nieto de ese personaje académico es quien dirige los destinos de la UAT. Qué bueno que así es porque hay vocación en el área educativa por tradición. Enhorabuena para los universitarios.

NOTAS CORTAS

1.- Firman convenio de colaboración para fortalecer la seguridad los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, este último como sede del evento. En esta la reunión regional noreste de seguridad, participaron los gobernadores Américo Villarreal Anaya, Samuel García Sepúlveda y Manolo Jiménez Salinas, así como los secretarios de seguridad pública de estos Estados, donde se pudo concretar la firma de un convenio de colaboración entre las tres entidades federativas.

Según el objetivo de esta importante reunión de trabajo es de continuar fortaleciendo la seguridad de las fronteras, así como sus poblaciones y las carreteras cercanas. La voluntad política y coordinación entre nuestras entidades son pilares fundamentales para avanzar con este nuevo plan de seguridad que trabajaremos en equipo con las Fuerzas Armadas, la Federación y los municipios, fue lo que coincidieron los tres mandatarios estatales.

2.- A inicios de este mes de julio, el reynosense Samuel Badillo Amador, fue designado como subsecretario de Desarrollo Social del Gobierno de Tamaulipas, que dirige el Dr. Américo Villarreal Anaya. La Secretaría del ramo, Silvia Casas González, fue quien entregó este nuevo nombramiento entre otros para seguir fortaleciendo las acciones del Gobierno de Tamaulipas.

Badillo Amador no es un improvisado, pues desde el inicio de este gobierno se le confirió el cargo de Coordinador de Delegaciones de Bienestar Social, realizando un trabajo discreto, responsable y con buen tino, que hoy le permite tomar la titularidad de la Subsecretaría de la SEBIEN. Enhorabuena.

3.- Por cierto, que al que vieron en la Ciudad de México hace días, fue al Rector de la UNT, Francisco Chavira Martínez, saludando y felicitando al futuro Secretario de Educación Publica, Mario Delgado Carrillo, y además se le ha visto muy cercano y codeándose con gente allegada a la Presidenta Electa Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que seguramente vendrá cosas buenas para su universidad y su gente.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.