Por: Raúl Terrazas Barraza

Confiar poquito en SADER

Los productores de sorgo de Tamaulipas sí confían en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal, pero, poquito, es por ello que, el bloqueo de la carretera que comunica al centro de la entidad con la frontera, no es liberada.

Las autoridades estatales ya intervinieron, incluso, el tema fue tratado por el Gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya con la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde Lujan y de forma directa los responsables del sector agropecuario estatal mantienen comunicación con funcionarios de la SEDER, así que, será un asunto que deba de resolverse cuanto antes.

Ahora bien, cuál es la complicación, muy sencillo, que está a punto de terminar el sexenio del presidente Andrés López Obrador y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya cerró sus programas presupuestales, por ello es que, la solución, aunque parece sencilla, no lo es, de acuerdo a los procedimientos presupuestarios.

Quienes creen que el asunto de los productores de sorgo de Tamaulipas, la verdad es que no va por ahí, ya que, resolver las demandas de los agricultores que bloquean la carretera en las inmediaciones de la ciudad de San Fernando, se resuelven con recursos no con grilla y, como dijera el Delegado de SEDER en la entidad, ingeniero Guadalupe Acevedo González, no hay nada autorizado para apoyar la comercialización del sorgo.

La dependencia Federal trata de establecer un factor que permita abrir un esquema presupuestario para respaldarlos y quizá sea a través de los fondos que se destinaban para atender las crisis agrícolas por la sequía o perdidas catastróficas, pero, de que habrá la forma de apoyar a los sorgueros la habrá.

El asunto es que, cada cierre de la carretera lleva a millones y millones de pesos en pérdidas a la industria del transporte y desde luego a las empresas que esperan la llegada de insumos para su procesamiento o bien, los productos que llegan para atender la demanda de consumo en varias entidades del país o las exportaciones que van de México a los Estados Unidos, genera también alteraciones en el comercio y preocupación en los consumidores.

Ahora quienes viajan a la Frontera de Tamaulipas o aquellos que pretenden trasladarse del Norte al Sur, primero deben de checar el punto de San Fernando para saber si la carretera está abierta o al menos saber sobre la hora más conveniente para cruzar los bloqueos, generándose un escenario de zozobra muy difícil para quienes invierten tiempo, dinero y esfuerzo en los traslados de mercancías, productos y desplazamiento de personas para atender asuntos en cualquiera de las dos direcciones.

No hace mucho tiempo intervenciones de valor como las que hacía el ingeniero Juan Báez Rodríguez como miembro de la ahora inmóvil Liga de Comunidades Agrarias de Tamaulipas, daban buenos resultados, ya que, esto de los precios compensatorios del sorgo, no es nuevo, data de tiempo atrás.

Para ser exactos desde que el sorgo dejó de comercializarse con precio de garantía y su valor fuera determinado por la oferta y la demanda de los mercados mundiales de este producto, en especial, de la Bolsa de Chicago.

La paciencia que pide el Delegado de SADER a los agricultores que optan por el cierre de la carretera, implica que habrá una respuesta positiva, sin embargo, estas son fechas complicadas por la transición en el Gobierno de la República, de manera que, si confían, aunque sea poquito, eso debe de traducirse en la liberación de la carretera para que no haya zozobra en los usuarios de la rúa.

Los otros

La Administración del Sistema Portuario Nacional de Tampico, ASIPONA, que tiene a su cargo el vicealmirante Salvador Camargo Vivero, entregó a la Universidad Autónoma de Tamaulipas el buque de investigación oceanográfica UAT-I-CIDIPORT.

Esta acción fue considerada como un hito porque confirma el compromiso de ambas de participar en la investigación oceanográfica y generar desarrollo portuario y la construcción conocimiento para aprovecha de manera sostenible los recursos marinos.

La entrega del navío que fomentará la investigación oceanográfica, en la que, desde luego estuvo el Rector, médico Dámaso Anaya Alvarado, fue uno de esos eventos protocolarios que se quedan se la mente de los que asistieron, debido al gran valor académico que tiene las ganas de la Secretaría de Marina, representada en el evento por el Vicealmirante Carlos Eduardo L’Eglise Escamilla, para respaldar a las instituciones académicas en sus programas de ampliación de conocimientos con la práctica a muy alto nivel.

Todos se dieron cita para la ceremonia este viernes en el edificio de la Antigua Aduana del Puerto de Tampico y allí fue donde el Anaya Alvarado agradeció el apoyo para que la UAT cuente, acta firmada de por medio, con ese navío que, convertido en patrimonio de la UAT, será además de una herramienta de trabajo, una esperanza para el conocimiento y progreso de la región. Quizá el navío pueda albergar en algún momento la reunión de trabajo del Colegio de Directores de las Unidades Académicas y Facultades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, para que, desde el mar, obvio, sin amenazada Huracán alguno, se discutan asuntos de relevancia para la institución que lidera el médico Anaya Alvarado.