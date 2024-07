EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Falta poco menos de tres meses para que GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ esté protestando como alcaldesa de Soto la Marina…Es decir le queda a TOÑO MEDINA exactamente este mismo tiempo para que le diga adiós a la presidencia municipal con todo lo que esto conlleva…GLYNNIS por lo que hemos podido saber de manera extra oficial trae un mundo de proyectos de beneficio común que desea aterrizar para beneficio de quienes serán sus representados a partir del uno de octubre de este 2024…Si TOÑO MEDINA hizo bien o no las cosas durante el periodo que todavía preside creo que será el tiempo y la historia quien lo juzgue…Para los que lo siguen, TOÑO será un buen presidente que hizo lo correcto…Pero para quienes no simpatizan con él dirán que pendientes por arreglar en el tema de la gobernanza…Cada quien habla en esta vida de acuerdo a como le va en su baile…Muchos son quienes aseguran una lealtad más allá de estos tres años hacia el actual presidente municipal…No son pocos quienes juran y perjuran que le seguirán siendo fieles y leales a TOÑO MEDINA…Pero esto está por verse…Y es que no son pocos quienes ya en su calidad de ex se quejan de que la gente a la que le sirvieron hasta con la cuchara grande, una vez que dejan el poder se les retiran de manera inmisericorde…El futuro político del alcalde y de la marca MEDINA por ahora es incierto pues fieles a su estilo y manera de ser ni siquiera a sus más cercanos les han hecho saber que acciones políticas tomarán cuando ya dejen el poder, tiempo que por cierto ya tienen encima…Hablando de los MEDINA y gente de sus cercanías como que ya son varios los días que el Director de Deportes CHANITO DEL REAL no se deja ver por su oficina en la presidencia municipal…Sobran en la alcaldía las voces que aseguran que CHANITO se regresó de tiempo completo a su comunidad La Pesca, pero vayan ustedes a saber la realidad…Lo cierto es que CHANO está apuntado en la primera regiduría por parte de la planilla que en su momento presentó TOÑO MEDINA ante la autoridad electoral correspondiente…Hablando de la pasada campaña en La Zamorina en donde ganó al alcalde TOÑO MEDINA se fajó en serio CHOCHO PEDRAZA por el lado de GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ…Traía CHOCHO toda la artillería pesada de la presidencia municipal en contra pero aún con todo y eso apoyado por otros de sus compañeros de esa localidad, presentaron seria batalla, aunque no les fue suficiente…En la Piedra esta ocasión a la marca MEDINA no le salieron bien sus cuentas políticas pues perdieron al 2×1…La mayor parte de la gente de esa comunidad que en dos campañas pasadas le habían dado la victoria a los MEDINA esta ocasión la generaron hacia el lado de GLYNNIS y de manera contundente…En la Peñita se dio prácticamente un empate técnico y es que MEDINA obtuvo 61 sufragios por 60 de GLYNNIS…En la casilla del Ejido el Carrizo es donde de plano GLYNNIS boqueteó, la diferencia fue abismal…El distrito de riego fue para TOÑO MEDINA y es que en esos ejidos se llevó de manera sobrada el triunfo electoral…Pero bueno, finalmente GLYNNIS se alzó con casi los 800 votos de diferencia, por lo que habrá de tomar protesta el uno de octubre con todo el merecimiento necesario al haber obtenido una victoria sin margen de duda…Por cierto varios elementos que se distinguen por pertenecer al equipo que queda de JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES son muy bien vistos en la presidencia municipal en donde reciben toda clase de atenciones y se les brinda un trato pleno de camaradas…Ahora si que como dijo el buen amigo TOMAS CASTILLO ¿Por qué será, pues quien sabe!…Igual de cierto es que el tocayo FERNANDO ORTEGA BALBOA quien se distingue como promotor de torneos de futbol en nuestro municipio después de haber formado parte de varios proyectos políticos se la jugó al final de manera abierta con TOÑO MEDINA…Pero bueno así es la política como muchas cosas en esta vida, se gana y también se pierde…Lo cierto es que se está cerrando un ciclo en la vida política marsoteña y por lógica se abrirá otra etapa…La retirada de la marca MEDINA del poder municipal es inminente y deben de estar preparando su salida oficina por oficina…Ni pensar que algún director o jefe de área actuales vayan a seguir en sus cargos a partir del uno de octubre…La barredora marca JIMENEZ se viene y con todo…Solamente el polvo se podrá ver ante la retirada próxima del equipo en el poder…Nada de extrañar…Es normal, cuando pierdes te tienes que ir…Además no hay porque encariñarse con un edificio que es del pueblo…Es decir, el edificio de la presidencia municipal es de todos y es que no hay poder humano que hasta la fecha haya rubricado ese espacio como particular…Y como dicen en el rancho “para que encariñarse con lo que no es tuyo”…En otro orden de ideas la gente de las comunidades rurales de nuestro municipio andan con la sonrisa de oreja a oreja porque las precipitaciones pluviales han estado siendo parejas, ahora sí, en todo Soto la Marina…Y para este fin de semana se esperan más lluvias mismas que se están anunciando como torrenciales…La Presa “Vicente Guerrero” hasta el pasado jueves ya marcaba poco más del 40 por ciento de su capacidad después de estar con solamente un 7 por ciento hasta hace un par de semanas…Y le sigue entrando más agua de los ríos que están en la parte alta de la sierra madre…Y en esas cosas de la vida que uno en ocasiones no entiende, ahora que nuestro rio está al tope es cuando la mayor parte de los expendedores de agua de nuestro pueblo es cuando le han aplicado un aumento que en algunos casos es de hasta 20 pesos por botellón cuando la expenden a domicilio después de que la vendían hasta hace unos días a 10 y 12 pesos…Es decir cuando mas agua hay en nuestro río, más cara la compramos!…Aunque ahora que ganó GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ la elección por la presidencia municipal se contó con el apoyo de algunos equipos internos que se sumaron a este proyecto, creo que no todos aportaron en la medida que les correspondía…Va a iniciar el estira y afloja en la petición de cargos sea en la esfera estatal o municipal y es donde GLYNNIS con toda seguridad con números de la elección en mano habrá de considerar a lo que cada equipo tiene derecho en base a lo que aportaron de votos y en lo que contribuyeron a la victoria electoral…Lo cierto es que sin la participación directa del patriarca JORGE JIMENEZ a lo mejor hoy se estaría escribiendo una historia política diferente a la que estamos contando…Bajo estas circunstancias y en estos momentos no había la menor opción de que un proyecto diferente al de la marca JIMENEZ les hubiera podido arrebatar la presidencia municipal a los MEDINA…Tuvo que pararse frente a ellos un tiburón de este tamaño y con una descomunal fuerza para que la hilera de victorias de los MEDINA se fuera al baúl de los recuerdos…Así de claro…Por cierto en el Ejido El Porvenir algunos amigos de JORGE JIMENEZ como son los casos de PEPE DE LA PAZ GOMEZ y LUPE GÓMEZ GARCIA, además MARTIN PORRAS se entregaron con todo a la causa de GLYNNIS…Y de igual manera se dice que alguno que otro elemento de ese mismo ejido que se decían amigos del patriarca JORGE JIMENEZ se la pasaron nadando de muertitos y uno que otro de plano operaron en contra el día de la elección…Pero bueno ni modo que a JORGE JIMENEZ lo puedan engañar y la realidad es que a esos dobles caras los tiene plenamente detectados…Y de CHITO RODRÍGUEZ de la Colonia “Miguel de la Madrid”, la realidad es que se metió pero en serio y al lado de un entusiasta grupo de promotores hicieron lo correspondiente para la victoria de GLYNNIS en esa localidad pesquera…En fin lo que es cierto es que en ocasiones los liderazgos comunes de las colonias o de las comunidades son quienes verdaderamente contribuyen para los triunfos electorales y quienes capitalizan en ocasiones ese trabajo para su causa personal son algunos que se las dan de lideres a nivel municipal quienes se quieren colgar las medallitas que consiguió la gente común que es la que realmente busca el voto casa por casa y en las más de las veces con el sol a plomo sobre sus espaldas y con la hoja de encuestados apretujada bajo sus brazos, cuidándola, como si fuera el más preciado tesoro…EFRÉN ALEMAN GARCIA también es de los operadores del proyecto de GLYNNIS que entregó muy buenas cuentas, como responsable de algunos ejidos, que están ubicados, en la parte sur…A estas fechas el compadre ERVEY GONZÁLEZ todavía luce en su reconocida refaccionaria la monumental manta de GLYNNIS con lo que se reafirma que apoyó con todo el proyecto municipal, ahora triunfador…Por cierto de los actuales funcionarios estatales y federales de Soto la Marina quienes les gustan a ustedes para que se vayan a sus casas y de igual manera quienes tendrán los méritos necesarios para ser ratificados de acuerdo al trabajo realizado en la reciente campaña?…Muchos se dicen sorprendidos porque don ESTEBAN RIVERA será regidor en el próximo cabildo por parte del PAN…Pero así es la diosa de la fortuna política…Don ESTEBAN es y ha sido un hombre serio, recto y de trabajo de campo durante toda su vida…No son pocos quienes a la política le han dedicado los mejores años de sus vidas y jamás llegarán a ser regidores…Le tocó a Don ESTEBAN y será regidor durante la más amarga etapa del PAN en los últimos tiempos en nuestro municipio…Pero de esto él es el menos culpable y primero DIOS a partir del uno de octubre de este año tomará protesta como sexto regidor…El empresario JORGE JIMENEZ apadrinó la generación de alumnos que egresaron de la Secundaria técnica 12 el pasado jueves en el auditorio local…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…